2024金鐘獎／戲劇典禮頒獎哪裡看？流程、YouTube直播、轉播連結

第59屆金鐘獎10/18、10/19接連兩天晚間7點在台北流行音樂中心登場，第二天登場的戲劇類頒獎典禮，由金鐘視帝姚淳耀獨挑大樑主持。台劇大爆發，《有生之年》、《此時此刻》、《華麗計程車》誰能奪下最佳戲劇？被譽為金鐘獎最大苦主、7次入圍沒拿一座獎的楊謹華能否以《不良執念清除師》奪下最佳女配角？典禮流程、YouTube、臉書直播及電視轉播連結一次收。
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🟡10/19 (六)2024第59屆金鐘獎－戲劇類頒獎典禮流程
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17:00 星光大道多場景：主持人區
17:00 星光大道多場景：媒體訪問區
19:00 頒獎典禮多視角：舞台正視角全景
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19:00 頒獎典禮多視角：手語
🟡國內電視直播：三立都會台、公共電視台
🟡海外直播：三立國際台、新加坡StarHub、馬來西亞Unifi TV
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