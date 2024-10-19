2024金鐘獎／戲劇典禮頒獎哪裡看？流程、YouTube直播、轉播連結

第59屆金鐘獎10/18、10/19接連兩天晚間7點在台北流行音樂中心登場，第二天登場的戲劇類頒獎典禮，由金鐘視帝姚淳耀獨挑大樑主持。台劇大爆發，《有生之年》、《此時此刻》、《華麗計程車》誰能奪下最佳戲劇？被譽為金鐘獎最大苦主、7次入圍沒拿一座獎的楊謹華能否以《不良執念清除師》奪下最佳女配角？典禮流程、YouTube、臉書直播及電視轉播連結一次收。

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▲金曲歌后孫盛希與陳勢安帶來「戲劇原創歌曲」的壓軸表演。（圖／三立提供）
▲金曲歌后孫盛希與陳勢安，將在金鐘第二天的戲劇類頒獎帶來「戲劇原創歌曲」的壓軸表演。（圖／三立提供）
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▲姚淳耀接紹嘉賓時，不小心念錯于子育名字，當場下跪道歉。（圖 / 記者鄭孟晃攝）
▲金鐘視帝姚淳耀首度擔任金鐘獎戲劇典禮主持人，獨挑大樑。（圖 / NOWnews資料照）
🟡10/19 (六)2024第59屆金鐘獎－戲劇類頒獎典禮流程

17:00 星光大道現場LIVE直播

17:00 星光大道多場景：主持人區

17:00 星光大道多場景：媒體訪問區

19:00 頒獎典禮多視角：舞台正視角全景

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19:00 頒獎典禮現場LIVE直播

19:00 頒獎典禮多視角：手語

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