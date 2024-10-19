台劇大爆發，《有生之年》、《此時此刻》、《不良執念清除師》一堆夯劇將在今晚激戰2024金鐘獎寶座！第59屆金鐘獎戲劇典禮今（19）晚7點在台北流行音樂中心登場。《NOWnews》整理戲劇典禮5大看點與完整入圍名單，包括出道21年的鄭元暢首度入圍，被譽為金鐘獎最大苦主、7次入圍沒拿一座獎的楊謹華能否以《不良執念清除師》奪下最佳女配角，都備受矚目。
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🟡金鐘獎戲劇類頒獎典禮5大看點
◾金鐘最大苦主楊謹華能否抱回金鐘獎
楊謹華8度挑戰金鐘獎，本次以《不良執念清除師》入圍戲劇節目女配角獎，她被網友封是「金鐘最大苦主」，認為「楊謹華渲染力強，展現出角色魂，期盼她今年得獎」。不過，楊謹華對手有《有生之年》方志友、《何百芮的地獄毒白》孫可芳、《華麗計程車行》黃舒湄及《何百芮的地獄毒白》鍾瑶。
◾鄭元暢出道21年首度入圍金鐘
鄭元暢2003年出道以來，偶像劇男神形象深植人心，他在《有生之年》中飾演的高家次子「高嘉揚」，一肩扛下家中大小事又孝順，成熟模樣顛覆過往，入圍戲劇節目男配角獎。不過，同組對手有《華麗計程車行》李李仁、《不良執念清除師》彭千祐、《此時此刻》楊銘威、《女孩上場2》羅宏正。
◾姚淳耀首接典禮主持
姚淳耀2020年以《鏡子森林》拿下金鐘獎視帝寶座，但他其實也是金鐘最佳主持人，2016年以《在台灣的故事》拿下最佳行腳節目主持人獎，主持能力同樣收穫肯定。據悉，這次開場，他將帶來一段「特別的出場」，值得期待。
◾吳慷仁缺席金鐘、林心如星光大道搭檔換他們
吳慷仁以《有生之年》入圍的戲劇節目男主角獎項，但因日前因簽約中國經紀公司引發討論，確定將缺席金鐘獎，而原先要與他一起走星光大道的林心如，屆時將和謝祖武、謝展榮父子一同走星光大道。
◾李銘順、李銘忠兄弟相爭迷你劇男主角
迷你劇集男主角獎被稱是本屆死亡組之一，李銘順以《八尺門的辯護人》，將對上親弟弟《夜盲》李銘忠，兄弟相爭迷你劇男主角。同組還有《不夠善良的我們》賀軍翔、《唱歌給你聽》夏靖庭及《鹽水大飯店》張耀仁。
🟡2024、第59屆金鐘獎戲劇類完整入圍名單
一、戲劇節目獎
• 不良執念清除師
• 有生之年
• 此時此刻
• 美食無間
• 華麗計程車行
二、戲劇節目導演獎
• 吳宗叡／客家尋味劇場-女孩上場 2
• 林冠慧／不良執念清除師
• 奚岳隆／美食無間
• 許肇任、林志儒／有生之年
• 謝沛如／何百芮的地獄毒白
三、戲劇節目編劇獎
• 杜政哲、林晏如／有生之年
• 林佳慧、林美慧／華麗計程車行
• 林冠慧／不良執念清除師
• 蔡至哲／搜尋者
• 盧慧心、謝沛如／何百芮的地獄毒白
四、戲劇節目男主角獎
• 吳慷仁／有生之年
• 柯叔元／女兒大人加個賴
• 傅孟柏／美食無間
• 曾敬驊／不良執念清除師
• 劉俊謙／此時此刻
五、戲劇節目女主角獎
• 方宥心／【早點回家】--大愛劇場
• 郭雪芙／此時此刻
• 楊貴媚／有生之年
• 楊麗音／華麗計程車行
• 賈靜雯／此時此刻
六、戲劇節目男配角獎
• 李李仁／華麗計程車行
• 彭千祐／不良執念清除師
• 楊銘威／此時此刻
• 鄭元暢【鄭綜騰】／有生之年
• 羅宏正／客家尋味劇場-女孩上場 2
七、戲劇節目女配角獎
• 方志友／有生之年
• 孫可芳／何百芮的地獄毒白
• 黃舒湄／華麗計程車行
• 楊謹華／不良執念清除師
• 鍾瑶／何百芮的地獄毒白
八、戲劇節目最具潛力新人獎
• 許莉廷／此時此刻
• 彭千祐／不良執念清除師
• 黃路梓茵／此時此刻
• 楊晴／客家尋味劇場-女孩上場 2
• 謝展榮／有生之年
九、迷你劇集獎
• 八尺門的辯護人
• 不夠善良的我們
• 商魂
• 愛愛內含光
• 鹽水大飯店
十、電視電影獎
• 公視人生劇展-彈味中的嬰孩
• 明日之子
• 客家電影院-唱歌給你聽
• 暗潮
• 聖誕夜奇蹟
十一、迷你劇集（電視電影）導演獎
• 唐福睿／八尺門的辯護人
• 徐譽庭／不夠善良的我們
• 陳文彬／客家電影院-唱歌給你聽
• 黃婕妤 Remii H.／愛愛內含光
• 鄭文堂、林志儒／鹽水大飯店
十二、迷你劇集（電視電影）編劇獎
• 王育麟、徐宏輝、陳奕凱／暗潮
• 唐福睿／八尺門的辯護人
• 徐譽庭／不夠善良的我們
• 陳芳齊、鄭文堂／鹽水大飯店
• 鄭心媚、賴孟傑、謝翠玉／商魂
十三、迷你劇集（電視電影）男主角獎
• 李銘忠／台語有影-夜盲
• 李銘順／八尺門的辯護人
• 夏靖庭／客家電影院-唱歌給你聽
• 張耀仁／鹽水大飯店
• 賀軍翔／不夠善良的我們
十四、迷你劇集（電視電影）女主角獎
• 林依晨／不夠善良的我們
• 許瑋甯／不夠善良的我們
• 楊富江／公視人生劇展-彈味中的嬰孩
• 楊貴媚／暗潮
• 雷嘉汭／八尺門的辯護人
十五、迷你劇集（電視電影）男配角獎
• 巫建和／愛愛內含光
• 李國毅／商魂
• 柯震東／不夠善良的我們
• 黃迪揚／鹽水大飯店
• 楊烈／八尺門的辯護人
十六、迷你劇集（電視電影）女配角獎
• 方文琳／鹽水大飯店
• 吳奕蓉／不可饒恕的人
• 苗可麗／愛愛內含光
• 黃采儀／客家電影院-唱歌給你聽
• 潘儀君／八尺門的辯護人
十七、迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎
• 五木【劉宸肇】／明日之子
• 張耀／八尺門的辯護人
• 陳昭妃／省省吧！我家富貴發
• 楊博智／客家電影院-蒼蠅歌手
• 詹子萱／愛愛內含光
十八、戲劇類節目攝影獎
• 周宜賢、楊豐銘／何百芮的地獄毒白
• 陳貞文、潘建明／客家尋味劇場-女孩上場 2
• 馮信華／客家電影院-唱歌給你聽
• 詹晨智／台語有影-夜盲
• 詹嘉文／八尺門的辯護人
• 潘建明／明日之子
十九、戲劇類節目剪輯獎
• 林姿嫺／有生之年
• 陳俊宏／何百芮的地獄毒白
• 黃芝嘉、胡錦驊／台語有影-夜盲
• 楊仕丞／客家電影院-唱歌給你聽
• 蘇珮儀／八尺門的辯護人
二十、戲劇類節目燈光獎
• 莊宏彬／客家電影院-唱歌給你聽
• 陳柏佑／不夠善良的我們
• 劉宸瑋／八尺門的辯護人
• 歐志軍／台語有影-夜盲
• 謝松銘／何百芮的地獄毒白
二十一、戲劇類節目美術設計獎
• 唐嘉宏／不夠善良的我們
• 陳熒德／愛愛內含光
• 黃美清、陳韋中／非殺人小說
• 趙思豪／八尺門的辯護人
• 鄭予舜／商魂
二十二、戲劇類節目造型設計獎
• 吳俊鋒／不夠善良的我們
• 許力文、胡欣儀、陳漢儒、黃趙毓瑋、顏稚樺／此時此刻
• 陳亞琦／商魂
• 葉竹真／有生之年
• 羅宛怡／八尺門的辯護人
二十三、戲劇類節目視覺特效獎
• 李志緯、吳聲政、楊立敏、杜保賢、陳勃佑／地獄里長
• 潘胤余、徐廉傑／客家尋味劇場-女孩上場 2
• 嚴振欽、陳晏平／商魂
• 嚴振欽／非殺人小說
• 凃維廷、王懷玉、林宛柔、袁長壽／不良執念清除師
二十四、戲劇類節目聲音設計獎
• 高偉晏、李佳衡、鄭元凱、黃懿梅、黃映榕／愛愛內含光
• 黃年永、陳奕伶、王子柔、楊子介／八尺門的辯護人
• 楊書昕、陳維良／非殺人小說
• 謝青㚬、湯湘竹／不夠善良的我們
• 簡豐書、吳建緯、許正一、陳維良／此時此刻
二十五、戲劇類節目配樂獎
• 王榆鈞／台語有影-夜盲
• 林生祥／客家電影院-唱歌給你聽
• 溫子捷、游學謙、林明儀、余孟謙、胡俊涵／愛愛內含光
• 盧律銘、林孝親、林思妤／八尺門的辯護人
• 盧律銘、羅恩妮、陳宜萱、孔書亞、林逐／非殺人小說
二十六、戲劇類節目原創歌曲獎
• 芬蘭距離／蔡健雅／不夠善良的我們
• 相濡以沫／JUD 陳泳希、廖庭翊／愛愛內含光
• 無罣礙／孫淑媚、楊雅喆、乱彈阿翔／鹽水大飯店
• 運轉人生／邱軍、施立、楊子樸／華麗計程車行
• 鹹魚／羅文裕、范逸臣、楊博智／客家電影院-蒼蠅歌手
二十七、戲劇類節目創新獎
•八尺門的辯護人
• 不良執念清除師
• 不夠善良的我們
• 百味小廚神
• 遊戲開始
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🟡金鐘獎戲劇類頒獎典禮5大看點
◾金鐘最大苦主楊謹華能否抱回金鐘獎
楊謹華8度挑戰金鐘獎，本次以《不良執念清除師》入圍戲劇節目女配角獎，她被網友封是「金鐘最大苦主」，認為「楊謹華渲染力強，展現出角色魂，期盼她今年得獎」。不過，楊謹華對手有《有生之年》方志友、《何百芮的地獄毒白》孫可芳、《華麗計程車行》黃舒湄及《何百芮的地獄毒白》鍾瑶。
◾鄭元暢出道21年首度入圍金鐘
鄭元暢2003年出道以來，偶像劇男神形象深植人心，他在《有生之年》中飾演的高家次子「高嘉揚」，一肩扛下家中大小事又孝順，成熟模樣顛覆過往，入圍戲劇節目男配角獎。不過，同組對手有《華麗計程車行》李李仁、《不良執念清除師》彭千祐、《此時此刻》楊銘威、《女孩上場2》羅宏正。
◾姚淳耀首接典禮主持
姚淳耀2020年以《鏡子森林》拿下金鐘獎視帝寶座，但他其實也是金鐘最佳主持人，2016年以《在台灣的故事》拿下最佳行腳節目主持人獎，主持能力同樣收穫肯定。據悉，這次開場，他將帶來一段「特別的出場」，值得期待。
◾吳慷仁缺席金鐘、林心如星光大道搭檔換他們
吳慷仁以《有生之年》入圍的戲劇節目男主角獎項，但因日前因簽約中國經紀公司引發討論，確定將缺席金鐘獎，而原先要與他一起走星光大道的林心如，屆時將和謝祖武、謝展榮父子一同走星光大道。
◾李銘順、李銘忠兄弟相爭迷你劇男主角
迷你劇集男主角獎被稱是本屆死亡組之一，李銘順以《八尺門的辯護人》，將對上親弟弟《夜盲》李銘忠，兄弟相爭迷你劇男主角。同組還有《不夠善良的我們》賀軍翔、《唱歌給你聽》夏靖庭及《鹽水大飯店》張耀仁。
🟡2024、第59屆金鐘獎戲劇類完整入圍名單
一、戲劇節目獎
• 不良執念清除師
• 有生之年
• 此時此刻
• 美食無間
• 華麗計程車行
二、戲劇節目導演獎
• 吳宗叡／客家尋味劇場-女孩上場 2
• 林冠慧／不良執念清除師
• 奚岳隆／美食無間
• 許肇任、林志儒／有生之年
• 謝沛如／何百芮的地獄毒白
三、戲劇節目編劇獎
• 杜政哲、林晏如／有生之年
• 林佳慧、林美慧／華麗計程車行
• 林冠慧／不良執念清除師
• 蔡至哲／搜尋者
• 盧慧心、謝沛如／何百芮的地獄毒白
四、戲劇節目男主角獎
• 吳慷仁／有生之年
• 柯叔元／女兒大人加個賴
• 傅孟柏／美食無間
• 曾敬驊／不良執念清除師
• 劉俊謙／此時此刻
五、戲劇節目女主角獎
• 方宥心／【早點回家】--大愛劇場
• 郭雪芙／此時此刻
• 楊貴媚／有生之年
• 楊麗音／華麗計程車行
• 賈靜雯／此時此刻
六、戲劇節目男配角獎
• 李李仁／華麗計程車行
• 彭千祐／不良執念清除師
• 楊銘威／此時此刻
• 鄭元暢【鄭綜騰】／有生之年
• 羅宏正／客家尋味劇場-女孩上場 2
七、戲劇節目女配角獎
• 方志友／有生之年
• 孫可芳／何百芮的地獄毒白
• 黃舒湄／華麗計程車行
• 楊謹華／不良執念清除師
• 鍾瑶／何百芮的地獄毒白
八、戲劇節目最具潛力新人獎
• 許莉廷／此時此刻
• 彭千祐／不良執念清除師
• 黃路梓茵／此時此刻
• 楊晴／客家尋味劇場-女孩上場 2
• 謝展榮／有生之年
九、迷你劇集獎
• 八尺門的辯護人
• 不夠善良的我們
• 商魂
• 愛愛內含光
• 鹽水大飯店
十、電視電影獎
• 公視人生劇展-彈味中的嬰孩
• 明日之子
• 客家電影院-唱歌給你聽
• 暗潮
• 聖誕夜奇蹟
十一、迷你劇集（電視電影）導演獎
• 唐福睿／八尺門的辯護人
• 徐譽庭／不夠善良的我們
• 陳文彬／客家電影院-唱歌給你聽
• 黃婕妤 Remii H.／愛愛內含光
• 鄭文堂、林志儒／鹽水大飯店
十二、迷你劇集（電視電影）編劇獎
• 王育麟、徐宏輝、陳奕凱／暗潮
• 唐福睿／八尺門的辯護人
• 徐譽庭／不夠善良的我們
• 陳芳齊、鄭文堂／鹽水大飯店
• 鄭心媚、賴孟傑、謝翠玉／商魂
十三、迷你劇集（電視電影）男主角獎
• 李銘忠／台語有影-夜盲
• 李銘順／八尺門的辯護人
• 夏靖庭／客家電影院-唱歌給你聽
• 張耀仁／鹽水大飯店
• 賀軍翔／不夠善良的我們
十四、迷你劇集（電視電影）女主角獎
• 林依晨／不夠善良的我們
• 許瑋甯／不夠善良的我們
• 楊富江／公視人生劇展-彈味中的嬰孩
• 楊貴媚／暗潮
• 雷嘉汭／八尺門的辯護人
十五、迷你劇集（電視電影）男配角獎
• 巫建和／愛愛內含光
• 李國毅／商魂
• 柯震東／不夠善良的我們
• 黃迪揚／鹽水大飯店
• 楊烈／八尺門的辯護人
十六、迷你劇集（電視電影）女配角獎
• 方文琳／鹽水大飯店
• 吳奕蓉／不可饒恕的人
• 苗可麗／愛愛內含光
• 黃采儀／客家電影院-唱歌給你聽
• 潘儀君／八尺門的辯護人
十七、迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎
• 五木【劉宸肇】／明日之子
• 張耀／八尺門的辯護人
• 陳昭妃／省省吧！我家富貴發
• 楊博智／客家電影院-蒼蠅歌手
• 詹子萱／愛愛內含光
十八、戲劇類節目攝影獎
• 周宜賢、楊豐銘／何百芮的地獄毒白
• 陳貞文、潘建明／客家尋味劇場-女孩上場 2
• 馮信華／客家電影院-唱歌給你聽
• 詹晨智／台語有影-夜盲
• 詹嘉文／八尺門的辯護人
• 潘建明／明日之子
十九、戲劇類節目剪輯獎
• 林姿嫺／有生之年
• 陳俊宏／何百芮的地獄毒白
• 黃芝嘉、胡錦驊／台語有影-夜盲
• 楊仕丞／客家電影院-唱歌給你聽
• 蘇珮儀／八尺門的辯護人
二十、戲劇類節目燈光獎
• 莊宏彬／客家電影院-唱歌給你聽
• 陳柏佑／不夠善良的我們
• 劉宸瑋／八尺門的辯護人
• 歐志軍／台語有影-夜盲
• 謝松銘／何百芮的地獄毒白
二十一、戲劇類節目美術設計獎
• 唐嘉宏／不夠善良的我們
• 陳熒德／愛愛內含光
• 黃美清、陳韋中／非殺人小說
• 趙思豪／八尺門的辯護人
• 鄭予舜／商魂
二十二、戲劇類節目造型設計獎
• 吳俊鋒／不夠善良的我們
• 許力文、胡欣儀、陳漢儒、黃趙毓瑋、顏稚樺／此時此刻
• 陳亞琦／商魂
• 葉竹真／有生之年
• 羅宛怡／八尺門的辯護人
二十三、戲劇類節目視覺特效獎
• 李志緯、吳聲政、楊立敏、杜保賢、陳勃佑／地獄里長
• 潘胤余、徐廉傑／客家尋味劇場-女孩上場 2
• 嚴振欽、陳晏平／商魂
• 嚴振欽／非殺人小說
• 凃維廷、王懷玉、林宛柔、袁長壽／不良執念清除師
二十四、戲劇類節目聲音設計獎
• 高偉晏、李佳衡、鄭元凱、黃懿梅、黃映榕／愛愛內含光
• 黃年永、陳奕伶、王子柔、楊子介／八尺門的辯護人
• 楊書昕、陳維良／非殺人小說
• 謝青㚬、湯湘竹／不夠善良的我們
• 簡豐書、吳建緯、許正一、陳維良／此時此刻
二十五、戲劇類節目配樂獎
• 王榆鈞／台語有影-夜盲
• 林生祥／客家電影院-唱歌給你聽
• 溫子捷、游學謙、林明儀、余孟謙、胡俊涵／愛愛內含光
• 盧律銘、林孝親、林思妤／八尺門的辯護人
• 盧律銘、羅恩妮、陳宜萱、孔書亞、林逐／非殺人小說
二十六、戲劇類節目原創歌曲獎
• 芬蘭距離／蔡健雅／不夠善良的我們
• 相濡以沫／JUD 陳泳希、廖庭翊／愛愛內含光
• 無罣礙／孫淑媚、楊雅喆、乱彈阿翔／鹽水大飯店
• 運轉人生／邱軍、施立、楊子樸／華麗計程車行
• 鹹魚／羅文裕、范逸臣、楊博智／客家電影院-蒼蠅歌手
二十七、戲劇類節目創新獎
•八尺門的辯護人
• 不良執念清除師
• 不夠善良的我們
• 百味小廚神
• 遊戲開始