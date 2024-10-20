台灣氣候潮濕，一不小心沒留意濕度，就很容易發霉，家中的浴室及廚房最容易遭霉菌入侵，這些霉菌斑清潔問題難倒一票人。然而一位「清潔控」網友分享全聯一款去霉神物，在發霉的磁磚隙縫、矽利康上噴一噴，靜置3分鐘後，不用刷就變白，價格百元有找，而且廚房、浴室都能用，還有花香，一堆同好都點頭，直言：「用過最有效！」
原PO在臉書「我愛全聯-好物老實説」公開社團分享，表示自己是那種「本來只打算清理一處 ，結果轉身看到另一邊就忍不住一起整理」的人，但每次清潔都要準備很多罐清潔劑，部分有刺鼻的漂白水味，見網友推薦一款浴室、廚房與客廳都能用的「魔術靈去霉多用途清潔劑」，「一瓶搞定，而且才99元」，馬上被燒到買下去。
磁磚隙縫、矽利康霉菌斑免刷變白 窗簾霉斑噴一噴也消失
幸好，實際買來使用的成果也沒讓她失望。原PO分享，該款去霉清潔劑味道不刺鼻、有淡淡花香，「噴後等個3分鐘讓污垢霉菌透過泡沫慢慢溶解 」，磁磚隙縫、矽利康的霉菌斑不用刷，用水沖一沖就變白，「我看窗簾上也有霉菌，噴一噴竟然也都有效，除霉效果真的猛」。
貼文引發討論，一票用過的網友都認同，附和「除霉產品中用過有效果的」、「三分鐘系列真的猛，之前馬桶清潔我也想說買其他品牌便宜一點，但最後還是回歸」。
浴室地板的白色皂垢如何去除？網推全聯這款清潔劑
也有網友求問「浴室地板的白色皂垢如何去除？」表示用了很多種清潔劑都沒用。過來人推薦「多益得皂垢清潔」，表示清潔後原本滿是水垢、皂垢霧霧的浴室玻璃門，變得像新的一樣。原PO也分享，先前推薦的去霉清潔劑也能除皂垢，噴一噴放幾分鐘，沖水時就會一起帶走。
先前也有人推薦全聯另款日本原裝的魔術靈去霉劑，表示噴在發霉處停留15分鐘，不用刷，用水一沖，霉斑就全消失，而且噴在排水孔可防蟑螂，拿來洗白衣上的原子筆痕也超好用。不過，過來人提醒，此款清潔劑味道刺鼻，使用時要戴口罩、手套，並且保持通風。
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磁磚隙縫、矽利康霉菌斑免刷變白 窗簾霉斑噴一噴也消失
幸好，實際買來使用的成果也沒讓她失望。原PO分享，該款去霉清潔劑味道不刺鼻、有淡淡花香，「噴後等個3分鐘讓污垢霉菌透過泡沫慢慢溶解 」，磁磚隙縫、矽利康的霉菌斑不用刷，用水沖一沖就變白，「我看窗簾上也有霉菌，噴一噴竟然也都有效，除霉效果真的猛」。
貼文引發討論，一票用過的網友都認同，附和「除霉產品中用過有效果的」、「三分鐘系列真的猛，之前馬桶清潔我也想說買其他品牌便宜一點，但最後還是回歸」。
浴室地板的白色皂垢如何去除？網推全聯這款清潔劑
也有網友求問「浴室地板的白色皂垢如何去除？」表示用了很多種清潔劑都沒用。過來人推薦「多益得皂垢清潔」，表示清潔後原本滿是水垢、皂垢霧霧的浴室玻璃門，變得像新的一樣。原PO也分享，先前推薦的去霉清潔劑也能除皂垢，噴一噴放幾分鐘，沖水時就會一起帶走。
先前也有人推薦全聯另款日本原裝的魔術靈去霉劑，表示噴在發霉處停留15分鐘，不用刷，用水一沖，霉斑就全消失，而且噴在排水孔可防蟑螂，拿來洗白衣上的原子筆痕也超好用。不過，過來人提醒，此款清潔劑味道刺鼻，使用時要戴口罩、手套，並且保持通風。