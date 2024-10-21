2024年LOL《英雄聯盟》S14世界賽4強賽程正式出爐，目前只剩 T1 、WBG、BLG及Gen.G 這4支勁旅，仍在角逐「沉重王冠」召喚師獎盃的行列。而本週六、日將上演兩場內戰，分別是韓國 LCK 的 T1 對決天敵 Gen.G，以及 LPL 王者 BLG 對決 WBG。
世界賽4強有兩場內戰！S14冠亞軍確定1中1韓
本次世界賽最終 4 強已經確定，在10月26日先上演中國LPL內戰BLG vs. WBG，其中WBG是去年S13世界賽的亞軍，它們在去年決賽被 T1 以 3:0 橫掃，上路、打野選手有所變動，在今年世界賽是LPL第四種子，雖然狀態不穩定，卻一路挺進到4強。
至於 BLG 則是今年LPL第一種子，他們在國內的LPL聯賽中展現了無敵壓制力，但進入世界賽後狀況卻相當不穩，在瑞士倫分別輸給 LNG 與T1，但後來 BLG 逐漸找回狀態，雖然每場比賽都打得跌跌撞撞，但最終都能收下勝利，也在8強賽以3:1擊潰LCK第一種子HLE，因此外界仍普遍看好BLG能順利晉級，不過去年亞軍WBG的爆發力也不容小覷。
另一個對戰組合 T1 vs.Gen.G的部分，則有更多的看點，因為 T1 是去年S13的世界冠軍，當時是一路斬下 LPL 的四支隊伍順利拿下隊伍第四冠，但翻看過去幾年的歷史，T1 雖然對於LPL隊伍打得相當得心應手，但面對同賽區的 LCK 隊伍卻是常到最後一刻惜敗，尤其Gen.G更是T1的天敵，在LCK聯賽內T1對上Gen.G都是輸多贏少。
不過進入世界賽的 T1 狀態明顯有所提升，而Gen.G則是在20日對上北美冠軍FLY打滿5場，很多招式與底牌也都被掀翻，因此本場比賽勝負可以說是相當接近。
此外，也因為4強賽產生了中、韓各自的內戰，因此2024年S14世界賽的冠亞軍，也確定LCK、LPL能各自保底拿下，不過從S12開始，冠軍獎盃都是由LCK的隊伍帶回，今年LPL是否能有所突破，也是一大看點。
📍英雄聯盟S14世界賽4強賽日程
🟡10/26（BO5）
⚔️20:00－BLG vs. WBG
🟡10/27（BO5）
⚔️21:00－T1 vs. GEN
2024《英雄聯盟》LOL世界賽直播
📍Twitch：中文台、英文台
📍Youtube：中文台、英文台
2024《英雄聯盟》LOL世界賽相關報導
📍LCS王者奇招盡出！FLY2:3惜敗Gen.G 全場觀眾獻歡呼（點此連結）
📍世界賽魔王Faker來了！T1 3:0完虐TES 輕鬆晉級4強（點此連結）
📍WBG3:1擊潰LNG！LPL內戰「以下剋上」 搶先晉級四強（點此連結）
我是廣告 請繼續往下閱讀
本次世界賽最終 4 強已經確定，在10月26日先上演中國LPL內戰BLG vs. WBG，其中WBG是去年S13世界賽的亞軍，它們在去年決賽被 T1 以 3:0 橫掃，上路、打野選手有所變動，在今年世界賽是LPL第四種子，雖然狀態不穩定，卻一路挺進到4強。
至於 BLG 則是今年LPL第一種子，他們在國內的LPL聯賽中展現了無敵壓制力，但進入世界賽後狀況卻相當不穩，在瑞士倫分別輸給 LNG 與T1，但後來 BLG 逐漸找回狀態，雖然每場比賽都打得跌跌撞撞，但最終都能收下勝利，也在8強賽以3:1擊潰LCK第一種子HLE，因此外界仍普遍看好BLG能順利晉級，不過去年亞軍WBG的爆發力也不容小覷。
另一個對戰組合 T1 vs.Gen.G的部分，則有更多的看點，因為 T1 是去年S13的世界冠軍，當時是一路斬下 LPL 的四支隊伍順利拿下隊伍第四冠，但翻看過去幾年的歷史，T1 雖然對於LPL隊伍打得相當得心應手，但面對同賽區的 LCK 隊伍卻是常到最後一刻惜敗，尤其Gen.G更是T1的天敵，在LCK聯賽內T1對上Gen.G都是輸多贏少。
不過進入世界賽的 T1 狀態明顯有所提升，而Gen.G則是在20日對上北美冠軍FLY打滿5場，很多招式與底牌也都被掀翻，因此本場比賽勝負可以說是相當接近。
此外，也因為4強賽產生了中、韓各自的內戰，因此2024年S14世界賽的冠亞軍，也確定LCK、LPL能各自保底拿下，不過從S12開始，冠軍獎盃都是由LCK的隊伍帶回，今年LPL是否能有所突破，也是一大看點。
📍英雄聯盟S14世界賽4強賽日程
🟡10/26（BO5）
⚔️20:00－BLG vs. WBG
🟡10/27（BO5）
⚔️21:00－T1 vs. GEN
2024《英雄聯盟》LOL世界賽直播
📍Twitch：中文台、英文台
📍Youtube：中文台、英文台
2024《英雄聯盟》LOL世界賽相關報導
📍LCS王者奇招盡出！FLY2:3惜敗Gen.G 全場觀眾獻歡呼（點此連結）
📍世界賽魔王Faker來了！T1 3:0完虐TES 輕鬆晉級4強（點此連結）
📍WBG3:1擊潰LNG！LPL內戰「以下剋上」 搶先晉級四強（點此連結）