▲賽前只有14%的玩家觀眾看好WBG會勝出。(圖/FB@lolesports)

▲LNG 韓援中路 Scout (李汭燦)在17日晚間賽事中沒有太出色的發揮。(圖/X@lolesports)

▲LNG瀕臨淘汰邊緣的第4場中,Scout一度上演神級反打操作,避免遊戲被一波結束。(圖/翻攝YT@LoL Pacific Championship Series)

▲LNG 全隊在17日的8強賽中無法拿出瑞士制期間的亮眼表現,慘遭WBG以下剋上淘汰。(圖/X@lolesports)

▲英雄聯盟8強淘汰賽日程。(圖/X@@lolesports)

2024年 LOL《英雄聯盟》 S14 世界賽進入8強淘汰賽,台灣時間17日晚間上演話題性十足的中國 LPL 內戰,結果在上一輪瑞士制以 3-0 成績晉級8強的LPL第三種子 LNG ,反遭第四種子 WBG 以 3:1 擊敗,爆冷結局也引起討論。17日晚間的8強賽事中,由中國 LPL 第三種子 LNG 對決第四種子 WBG ,由於 LNG 在瑞士制是以3-0之姿強勢晉級,中間甚至還有一場是打贏LPL第一種子 BLG ,中路Scout的表現也相當強勢,因此賽前外界比較看好 LNG 能晉級四強。沒想到晚上賽事正式開打後,不知道 LNG 是否受到太早晉級沒比賽的的影響,整隊都有點失去競技狀態,瑞士制表現亮眼的Scout更是打得相當掙扎,對決 WBG 中路小虎完全打不出先前的宰制力,直到第四場比賽才有一些亮眼操作,尤其是Scout在中路六鳥區使用犽凝一打三的神級反殺,但是隊伍經濟已經大幅落後,最終隊伍仍敗陣,以1:3的難堪比分輸給WBG,也讓對手上演以下剋上的戲碼。8強賽首日由 WBG 率先晉級四強,他們對手將在10日18日晚間出爐,為 LCK 第一種子 HLE 或 LPL第一種子 BLG 的勝出者,但不管對上誰,對於 WBG 又是一大艱難的挑戰,WBG能否延續去年勇奪亞軍的氣勢,也成為後續賽事一大看點。🟡10/17(BO5)⚔️20:00- LNG1:3 WBG🟡10/18(BO5)⚔️20:00- HLE vs. BLG🟡10/19(BO5)⚔️20:00- TES vs. T1🟡10/20(BO5)⚔️20:00- GEN vs. FLY