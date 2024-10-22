麥當勞聯名冨樫義博神作《HUNTER×HUNTER獵人》熱血動漫祭遭炎上，鐵粉別急著生氣，本週開吃「蛋捲冰淇淋買一送一」7大優惠券，加碼抽獎送出《獵人》角色卡全套，包含經典角色24+1張隱藏版與卡片收藏冊；完成「貪婪之島」大會考題測驗也能再抽「《獵人》BOOK牌」一次整理。
📌麥當勞：今起「蛋捲冰淇淋買一送一」！本週7大優惠券一覽
本週麥當勞APP全球版最新優惠券！即日起至10月23日，單點「蛋捲冰淇淋買一送一」；即日起至10月27日，單點「大薯」特價56元、單點「蘋果派」特價30元、單點「麥脆雞腿1塊」特價56元，買超值全餐「免費送小薯」，早餐時段買豬肉滿福堡加蛋套餐「現折10元」，得來速限定買勁辣雞腿堡套餐免費送「4塊麥克雞塊」。提醒大家每券限兌換一次，不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳喔。
📌麥當勞《HUNTER×HUNTER獵人》熱血動漫祭！抽獎角色卡片冊全套
麥當勞重磅聯名《HUNTER×HUNTER獵人》熱血動漫祭，將冨樫義博神作變成《獵人》角色卡盲包經典角色24款＋1隱藏版全套共25張；還打造《獵人》限定包裝8款，購買歡樂送分享餐、或「麥當勞分享盒」加點指定飲品「買一送一」，再贈送麥當勞獨家「《獵人》BOOK牌」撲克牌，掀起轟動。
麥當勞也宣布將在Threads帳號、Facebook官方粉絲團，各加碼抽獎送出《獵人》角色卡片冊全套50套，總共送出100套！全套包含經典角色24+1張隱藏版與卡片收藏冊。
即日起至2024年10月27日23:59止，於活動貼文下@好朋友並留言「你想跟哪位獵人角色一起同行」即可參加抽獎，每人／每個帳號僅限1次抽獎資格。台灣麥當勞將於2024年11月4日23:59前公布得獎者。提醒大家，活動獎項不得轉換、轉讓或折換現金；得獎者須於2024年11月11日23:59前將提供寄件資料與證明，逾期回覆或提供不完整者視同棄權，不予遞補得獎名額。
官網上還設計了重要篇章「貪婪之島」大會考題測驗「誰是真鐵粉」，透過經典故事的刺激冒險，挑戰只有真獵人粉才懂的動畫細節找出答案。參與「2024獵人大會考-貪婪之島篇」完成測驗遊戲，業者將從最高得分之參與者中，抽出幸運得奬者，可獲得「《獵人》BOOK 牌」乙個（共5名）；截圖最終分數畫面上傳Facebook麥當勞官方粉絲團指定貼文留言處，還有機會再抽「《獵人》BOOK 牌」乙個（共5名），總共10名。
📌必勝客大披薩199元！咔滋餅組79元、套餐99元 比買一送一便宜
必勝客超殺優惠來了！即日起至11月1日「尖叫自由點」全新優惠活動，超值必勝嗑「5款大披薩下殺199元」、起司咔滋餅嚐鮮組「咔滋餅＋飲料」特價才79元，個人套餐「主食＋副食＋飲料」只要99元，多達10組超狂優惠代碼懶人包一次整理。
我是廣告 請繼續往下閱讀
本週麥當勞APP全球版最新優惠券！即日起至10月23日，單點「蛋捲冰淇淋買一送一」；即日起至10月27日，單點「大薯」特價56元、單點「蘋果派」特價30元、單點「麥脆雞腿1塊」特價56元，買超值全餐「免費送小薯」，早餐時段買豬肉滿福堡加蛋套餐「現折10元」，得來速限定買勁辣雞腿堡套餐免費送「4塊麥克雞塊」。提醒大家每券限兌換一次，不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳喔。
📌麥當勞《HUNTER×HUNTER獵人》熱血動漫祭！抽獎角色卡片冊全套
麥當勞重磅聯名《HUNTER×HUNTER獵人》熱血動漫祭，將冨樫義博神作變成《獵人》角色卡盲包經典角色24款＋1隱藏版全套共25張；還打造《獵人》限定包裝8款，購買歡樂送分享餐、或「麥當勞分享盒」加點指定飲品「買一送一」，再贈送麥當勞獨家「《獵人》BOOK牌」撲克牌，掀起轟動。
麥當勞也宣布將在Threads帳號、Facebook官方粉絲團，各加碼抽獎送出《獵人》角色卡片冊全套50套，總共送出100套！全套包含經典角色24+1張隱藏版與卡片收藏冊。
即日起至2024年10月27日23:59止，於活動貼文下@好朋友並留言「你想跟哪位獵人角色一起同行」即可參加抽獎，每人／每個帳號僅限1次抽獎資格。台灣麥當勞將於2024年11月4日23:59前公布得獎者。提醒大家，活動獎項不得轉換、轉讓或折換現金；得獎者須於2024年11月11日23:59前將提供寄件資料與證明，逾期回覆或提供不完整者視同棄權，不予遞補得獎名額。
官網上還設計了重要篇章「貪婪之島」大會考題測驗「誰是真鐵粉」，透過經典故事的刺激冒險，挑戰只有真獵人粉才懂的動畫細節找出答案。參與「2024獵人大會考-貪婪之島篇」完成測驗遊戲，業者將從最高得分之參與者中，抽出幸運得奬者，可獲得「《獵人》BOOK 牌」乙個（共5名）；截圖最終分數畫面上傳Facebook麥當勞官方粉絲團指定貼文留言處，還有機會再抽「《獵人》BOOK 牌」乙個（共5名），總共10名。
📌必勝客大披薩199元！咔滋餅組79元、套餐99元 比買一送一便宜
必勝客超殺優惠來了！即日起至11月1日「尖叫自由點」全新優惠活動，超值必勝嗑「5款大披薩下殺199元」、起司咔滋餅嚐鮮組「咔滋餅＋飲料」特價才79元，個人套餐「主食＋副食＋飲料」只要99元，多達10組超狂優惠代碼懶人包一次整理。