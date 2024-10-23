全民轟動的麥當勞聯名《HUNTER×HUNTER獵人》熱血動漫祭，今（23）日11:00開搶獵人角色盲卡包，直擊捷運國父紀念館站麥當勞台北光復餐廳，排隊人潮近40人圍著餐廳將近繞半圈！除了22歲頭香蘇小姐一早從桃園衝來7:30開始排隊；前五名還有一位趁線上開會偷跑的30多歲劉先生、26歲上班族許先生等粉絲。受到網紅開箱風波影響，排隊民眾受訪時怕被炎上，全都噤聲不敢自稱「鐵粉」。
麥當勞聯名《HUNTER×HUNTER獵人》盲卡包開賣首日，《NOWnews今日新聞》記者抵達鄰近捷運國父紀念館站的台北光復餐廳，直擊頭香7:30就來排隊，直至11:00開賣前5分鐘，排隊人潮湧入近40人，圍著餐廳將近繞了半圈。
排隊前五名一位30多歲劉先生，接受訪問時透露自己是趁線上開會偷跑、還戴著耳麥，雖表示自己從小看《獵人》卡通，因為炎上風波熱烈，他不敢自稱「鐵粉」。秒被記者抓包，是不是講了網紅展榮被罵的關鍵字「卡通」，他認真解釋「小時候的確是看電視知道《獵人》，當時是卡通沒錯；後來才有製作成動漫」，嚇得對鏡頭直呼「你不要害我」。
而排隊在後面的26歲上班族許先生，也說自己學生時代就有看《獵人》，覺得聯名角色卡質感蠻好，想來排隊看看能否收集到全套，打算一次點餐就購買到20包加購上限。對於民眾消費也無法購買到卡片冊一事感到可惜，許先生表示只好參與官方抽獎活動看看，不然只能用家中現有的透明卡套收藏。
有趣的是，受到網紅開箱風波影響，現場排隊民眾受訪時全都噤聲不敢自稱「鐵粉」，害怕被炎上。而問到《獵人》大會考「貪婪之島」測驗，也紛紛表示難度很高，只有30幾分、甚至出現7分，看來大家都要到沙漠區好好練習基礎了。
我是廣告 請繼續往下閱讀
排隊前五名一位30多歲劉先生，接受訪問時透露自己是趁線上開會偷跑、還戴著耳麥，雖表示自己從小看《獵人》卡通，因為炎上風波熱烈，他不敢自稱「鐵粉」。秒被記者抓包，是不是講了網紅展榮被罵的關鍵字「卡通」，他認真解釋「小時候的確是看電視知道《獵人》，當時是卡通沒錯；後來才有製作成動漫」，嚇得對鏡頭直呼「你不要害我」。
而排隊在後面的26歲上班族許先生，也說自己學生時代就有看《獵人》，覺得聯名角色卡質感蠻好，想來排隊看看能否收集到全套，打算一次點餐就購買到20包加購上限。對於民眾消費也無法購買到卡片冊一事感到可惜，許先生表示只好參與官方抽獎活動看看，不然只能用家中現有的透明卡套收藏。
有趣的是，受到網紅開箱風波影響，現場排隊民眾受訪時全都噤聲不敢自稱「鐵粉」，害怕被炎上。而問到《獵人》大會考「貪婪之島」測驗，也紛紛表示難度很高，只有30幾分、甚至出現7分，看來大家都要到沙漠區好好練習基礎了。