天王周杰倫（周董）「嘉年華」演唱會昨（23）天開搶，15萬張票僅5分鐘就完售，黃牛票喊到1張30萬元，令人咋舌。台北市警方今（24）偵破號稱全台最大黃牛平台「yiyiticket」，逮捕爽住5星飯店的黃牛夫妻。黃牛炒作行為太惡劣，一般民眾也可具名檢舉黃牛，最高可拿10萬元檢舉獎金，《NOWnews今日新聞》整理「檢舉黃牛專區」網址、4大步驟及多久可領到獎金等常見QA，一次搞懂。
文化部「檢舉黃牛專區」資訊顯示，可以檢舉的黃牛行為包含「加價轉售」、「以不正當方式購票」兩類。加價轉售最常見，以周杰倫嘉年華演唱會門票為例，最貴的搖滾區門票一張原價6880元，但最高被喊到1張30萬元。
而不正當方式購票則指利用外掛程式或「搶票機器人」程式搶票，此類黃牛，不只可以向文化部檢舉，也可能被售票平台加以處罰。就有一名周杰倫粉絲自招，她使用搶票機器人程式，結果帳號直接被封鎖，「以後有實名制的門票都不能買了」。至於匯錢卻沒拿到票則構成詐騙行為，文化部建議要報警處理。
延伸閱讀：拓元出招了！她用機器人搶周杰倫演唱會票 下場超慘：以後沒得買
🟡 檢舉黃牛4大步驟公開
進入文化部「檢舉黃牛專區」網站（https://noscalper.moc.gov.tw/），點擊「我要檢舉」。閱讀「個人資料保護說明」並勾選「同意以上聲明」，再點擊「我要檢舉」，就可以進入以下4大檢舉步驟。要特別注意，勾選具名檢舉提供真實姓名，才有機會獲得檢舉獎金。完成檢舉後，也可輸入信箱、檢舉案件編號及驗證碼，查詢檢舉案件進度。
1.檢舉人基本資料
2.驗證信箱
3.填寫檢舉內容
4.確認檢舉資料
🟡 檢舉黃牛要提供什麼證據？
根據黃牛檢舉制度，檢舉人必須提供「藝文表演活動」（如演唱會等）活動名稱、時間、地點、票券座位及原價、黃牛售價等資訊，還有最重要的，必須提供網站或事證截圖，「須包含所填列之票券資訊如價格及座位號碼。如已完成交易之案件，建議檢附加價轉售對話紀錄、交易紀錄、匯款紀錄及其他足供研判違法刑法之具體事證或佐證資料」。
🟡 檢舉黃牛獎金怎麼計算？
如果經檢舉成案、確立裁罰，文化部可依照票面金額對黃牛罰鍰「10倍至50倍」，而檢舉人可獲得獎金20%，不過，檢舉獎金最高上限為10萬元。
實際以周杰倫嘉年華演唱會為例，搖滾區最貴門票一張6880元，罰鍰10倍至50倍，金額為6萬8800元至34萬4000元，檢舉人可獲獎金為1萬3760元至6萬8800元。
🟡 檢舉黃牛後多久可以拿到獎金？
文化部指出，檢舉加價轉售黃牛的檢舉獎金在行政裁罰成立後就會核發。而檢舉不正當方式搶票，觸犯刑事責任案件的檢舉獎金，則是案件立案移送檢調後就核發。
🟡 檢舉黃牛容易嗎？之前有人拿過檢舉獎金嗎？
立委范雲昨（23）在立法院會議中提出數據，表示目前全國成案的案件只有1783件，開罰比例僅僅只有5%，黃牛票檢舉成案、開罰比例極低，而且在檢舉案件數最多的台北市，有2/3案件不受理，成案的300多件中，只有9件開罰，開罰比例只有2.8%。
檢舉黃牛成案及開罰比例極低，范雲認為關鍵就是「檢舉標準過於嚴格」。她直言，黃牛看準「需要先取得黃牛票資訊」才能成案，多半不會事先提供資訊。
范雲建議，應明定「無法提供票券資訊」的黃牛檢舉方式、制定轉售票合理的比例、種類，不讓歌迷被黃牛當韭菜割，保障娛樂產業健康的發展。
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而不正當方式購票則指利用外掛程式或「搶票機器人」程式搶票，此類黃牛，不只可以向文化部檢舉，也可能被售票平台加以處罰。就有一名周杰倫粉絲自招，她使用搶票機器人程式，結果帳號直接被封鎖，「以後有實名制的門票都不能買了」。至於匯錢卻沒拿到票則構成詐騙行為，文化部建議要報警處理。
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🟡 檢舉黃牛4大步驟公開
進入文化部「檢舉黃牛專區」網站（https://noscalper.moc.gov.tw/），點擊「我要檢舉」。閱讀「個人資料保護說明」並勾選「同意以上聲明」，再點擊「我要檢舉」，就可以進入以下4大檢舉步驟。要特別注意，勾選具名檢舉提供真實姓名，才有機會獲得檢舉獎金。完成檢舉後，也可輸入信箱、檢舉案件編號及驗證碼，查詢檢舉案件進度。
1.檢舉人基本資料
2.驗證信箱
3.填寫檢舉內容
4.確認檢舉資料
🟡 檢舉黃牛要提供什麼證據？
根據黃牛檢舉制度，檢舉人必須提供「藝文表演活動」（如演唱會等）活動名稱、時間、地點、票券座位及原價、黃牛售價等資訊，還有最重要的，必須提供網站或事證截圖，「須包含所填列之票券資訊如價格及座位號碼。如已完成交易之案件，建議檢附加價轉售對話紀錄、交易紀錄、匯款紀錄及其他足供研判違法刑法之具體事證或佐證資料」。
🟡 檢舉黃牛獎金怎麼計算？
如果經檢舉成案、確立裁罰，文化部可依照票面金額對黃牛罰鍰「10倍至50倍」，而檢舉人可獲得獎金20%，不過，檢舉獎金最高上限為10萬元。
實際以周杰倫嘉年華演唱會為例，搖滾區最貴門票一張6880元，罰鍰10倍至50倍，金額為6萬8800元至34萬4000元，檢舉人可獲獎金為1萬3760元至6萬8800元。
🟡 檢舉黃牛後多久可以拿到獎金？
文化部指出，檢舉加價轉售黃牛的檢舉獎金在行政裁罰成立後就會核發。而檢舉不正當方式搶票，觸犯刑事責任案件的檢舉獎金，則是案件立案移送檢調後就核發。
🟡 檢舉黃牛容易嗎？之前有人拿過檢舉獎金嗎？
立委范雲昨（23）在立法院會議中提出數據，表示目前全國成案的案件只有1783件，開罰比例僅僅只有5%，黃牛票檢舉成案、開罰比例極低，而且在檢舉案件數最多的台北市，有2/3案件不受理，成案的300多件中，只有9件開罰，開罰比例只有2.8%。
檢舉黃牛成案及開罰比例極低，范雲認為關鍵就是「檢舉標準過於嚴格」。她直言，黃牛看準「需要先取得黃牛票資訊」才能成案，多半不會事先提供資訊。
范雲建議，應明定「無法提供票券資訊」的黃牛檢舉方式、制定轉售票合理的比例、種類，不讓歌迷被黃牛當韭菜割，保障娛樂產業健康的發展。