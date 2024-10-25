MLB洛杉磯道奇超級球星大谷翔平（Shohei Ohtani）締造史無前例的「50轟50盜」超狂紀錄，那顆意義重大的「50轟紀念球」拍出1.4億元高價。拍賣方透露買家來自台灣企業，身分將在世界大賽後公布。不過，根據拍賣方提供的3線索，財經網美胡采蘋稍早驚呼：「欸不是辜仲諒，我已經聽到是誰了，是一個做投資的人。阿諒請你加油。」公開是辦公室位在台北101大樓裡的一家投資公司。不過，《NOWnews今日新聞》稍早致電該公司，媒體窗口回應：「沒有這回事！」此外，中信、星宇航空董事長張國煒也都否認。
相關新聞：大谷翔平1.4億「50轟球」買主來自台灣 3線索公開：身分呼之欲出
大谷翔平「50轟50盜」歷史性全壘打球，日前在拍賣會上以360萬美元得標，加上手續費後總價達439.2萬美元（約1.41億台幣）。
美國拍賣行「Goldin Auctions」創辦人戈登（Ken Goldin）今（25）在IG揭曉這顆50/50轟紀念球最終得主是台灣一家企業。戈登說，台灣買家從4國競標中脫穎而出，透露是「台灣一家熱愛棒球、熱愛大谷翔平的企業、願意和世界分享」，世界大賽後將公布買家身分，不少人都猜「八成富邦或中信吧」。
Emmy追劇時間粉專發文，起初推測「喜歡棒球、有錢、會玩這種marketing，這個買家應該就是辜仲諒吧。（他還留日，可以跟大谷嗨聊兩句）」。
不過，隨後胡采蘋更新貼文，驚呼：「欸不是辜仲諒，我已經聽到是誰了，是一個做投資的人。阿諒請你加油。」隨後由於有網友猜中買下大谷翔平50轟的買家身分，胡采蘋也在留言出公開買家官網連結。是辦公室設在台北101大樓裡的一家投資公司，資本額達一億，從國內股票交易跨足到國外交易市場，並大幅擴展各種交易商品。
不過，《NOWnews今日新聞》稍早致電該公司，自稱媒體窗口低調回應：「沒有這回事！」但不願透露其在公司擔任的職銜與姓名。
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大谷翔平「50轟50盜」歷史性全壘打球，日前在拍賣會上以360萬美元得標，加上手續費後總價達439.2萬美元（約1.41億台幣）。
美國拍賣行「Goldin Auctions」創辦人戈登（Ken Goldin）今（25）在IG揭曉這顆50/50轟紀念球最終得主是台灣一家企業。戈登說，台灣買家從4國競標中脫穎而出，透露是「台灣一家熱愛棒球、熱愛大谷翔平的企業、願意和世界分享」，世界大賽後將公布買家身分，不少人都猜「八成富邦或中信吧」。
Emmy追劇時間粉專發文，起初推測「喜歡棒球、有錢、會玩這種marketing，這個買家應該就是辜仲諒吧。（他還留日，可以跟大谷嗨聊兩句）」。
不過，隨後胡采蘋更新貼文，驚呼：「欸不是辜仲諒，我已經聽到是誰了，是一個做投資的人。阿諒請你加油。」隨後由於有網友猜中買下大谷翔平50轟的買家身分，胡采蘋也在留言出公開買家官網連結。是辦公室設在台北101大樓裡的一家投資公司，資本額達一億，從國內股票交易跨足到國外交易市場，並大幅擴展各種交易商品。
不過，《NOWnews今日新聞》稍早致電該公司，自稱媒體窗口低調回應：「沒有這回事！」但不願透露其在公司擔任的職銜與姓名。