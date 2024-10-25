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MLB洛杉磯道奇超級球星大谷翔平（Shohei Ohtani）例行賽完成史無前例的50轟50盜超狂紀錄，這顆別具意義的全壘打「50轟球」，拍出破紀錄的439.2萬美元（約新台幣1.4億元）天價，拍賣行創辦人稍早在IG揭曉買家是來自台灣的一家企業，3線索是「」，詳細資訊將在世界大賽後公布。大谷翔平「50轟50盜」歷史性全壘打球，日前在拍賣會上以360萬美元得標，加上手續費後總價達439.2萬美元（約1.41億台幣）。美國拍賣行「Goldin Auctions」創辦人戈登（Ken Goldin）今（25）在IG揭曉幸運得主，表示「許多人都以為這顆球會獎落日本，但其實不是，最終得主是台灣」。戈登說，台灣買家從4國競標中脫穎而出，透露是「」，至於這家企業的詳細資訊，將在世界大賽後公布。貼文引發討論，粉絲瘋狂留言「Taiwan No.1 🇹🇼 🇹🇼 」、「台灣最強」、「台灣人發功啦」。也有人推測，買下大谷翔平1.4億50轟球的台灣企業「八成富邦或中信吧」、「Probably FuBon bank/group」。