手搖飲料品牌北上展店受到民眾歡迎，被粉絲暱稱茶之魔手、茶的魔手、茶魔的手搖飲料南霸天「茶の魔手」，9月才在捷運頂溪站開設大台北地區第二間門市的「新北永和店」，竟傳出消費者爆料在山楂烏龍裡疑似喝到蟑螂；新北衛生局今（28）日一早前往稽查，發現現場「廚餘桶未覆蓋」等缺失。業者回應了：「建議先到醫院去就診，相關醫療費用本公司會全額負擔」。
茶の魔手今年重返北部市場，繼3月開出「台北慶城店」掀起排隊人潮，9月再開「新北永和店」都受到粉絲熱烈支持；還意外吸引高雄人氣手搖飲料「八曜和茶」，進軍大台北選址也落腳永和靠近樂華夜市。
未料，臉書社團「我是永和人」裡有消費者控訴，在茶の魔手「新北永和店」購買山楂烏龍疑似喝到蟑螂，苦主自述雖然是使用自己帶的杯子盛裝飲料，但確定出門前有清洗好杯子。就在整杯山楂烏龍都快喝完時，突然咬到「口感脆脆」的東西還爆出殺蟲劑味道，隨即吐出一口褐色甲殼與毛腿，疑似喝到蟑螂。
新北市衛生局今一早緊急派人員前往稽查，發現現場「廚餘桶未覆蓋」等缺失，要求業者限期改善。對此，茶の魔手推廣部經理李士朋回應《NOWnews今日新聞》表示：「目前尚未接到消費者的訊息，該店是新開幕的加盟店、裝修完開店前一定都會做最前面的消毒工作，每天的開店以及店面的清潔消毒也是非常的講究」。強調：「目前我比較擔心的是該名消費者的身體健康，如果有身體不舒服，建議先到醫院去就診相關醫療費用本公司會全額負擔」。
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未料，臉書社團「我是永和人」裡有消費者控訴，在茶の魔手「新北永和店」購買山楂烏龍疑似喝到蟑螂，苦主自述雖然是使用自己帶的杯子盛裝飲料，但確定出門前有清洗好杯子。就在整杯山楂烏龍都快喝完時，突然咬到「口感脆脆」的東西還爆出殺蟲劑味道，隨即吐出一口褐色甲殼與毛腿，疑似喝到蟑螂。
新北市衛生局今一早緊急派人員前往稽查，發現現場「廚餘桶未覆蓋」等缺失，要求業者限期改善。對此，茶の魔手推廣部經理李士朋回應《NOWnews今日新聞》表示：「目前尚未接到消費者的訊息，該店是新開幕的加盟店、裝修完開店前一定都會做最前面的消毒工作，每天的開店以及店面的清潔消毒也是非常的講究」。強調：「目前我比較擔心的是該名消費者的身體健康，如果有身體不舒服，建議先到醫院去就診相關醫療費用本公司會全額負擔」。