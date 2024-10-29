高房價下，全台建商捲起小宅風，目前全台灣共有57個新建案，規劃權狀坪15坪、實坪約10坪的小宅，專家接受《NOWnews》訪問表示，「據日本退休老年統計上，1個人的生活空間至少需要10坪，另外，實務經驗上，夫妻倆如果2人擠在一個小房間裡，生活壓力驟增，很容易感情不睦，甚至離婚。」
在全台吹起小宅建案興建潮下，2023年建物買賣移轉的平均面積為29.7 坪，首次跌破30坪，扣除公設後，剩約21坪；另據《591新建案》統計，目前全台灣共57個建案有規劃15坪以下小宅，其中又以台北市25個、新北市16個最多。
點滿收納術技能 夫妻住小宅先學會「斷捨離」
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，以居住來說，3.5-4坪左右，可以放下雙人床加上衣櫥等生活起居需要家具，而若要較大的主臥套房，含浴室空間至少 4.5-5坪，以10坪來說，小倆口使用上尚可，但稍嫌較小。
她說，小宅空間受限，如果住2人，夫妻倆必須將「收納術」技能點滿，學會斷捨離，無用雜物盡量丟棄，並充分利用角落或隱藏設計，生活走向極簡風，或搭配外面租用倉庫，才能保持一定生活品質。
不過，10坪空間，即使2人勉強足夠，如有生育計劃，還是太擠，建議新婚夫妻購屋，還是至少購入2房或是2+1產品，整體空間以20~25坪為優先，比較能符合3~4口之家，幼兒時期的需求，也為未來換屋爭取較多彈性空間
小宅「斷捨離」 新婚當心變離婚
台灣物業管理學會理事長郭紀子表示，根據日本照護「銀髮族」的成功經驗，居住空間「1個人10坪」、「2個人20坪」(實坪)，才是最有利居住健康的坪數，也適用於一般人，因為太大容易產生孤獨感，太小則會造成壓力、生活不便等。
居住小宅中，容易形成自卑感，如果是小宅數量多的建案，不只自己擠，跟鄰居也擠，生活環境更加複雜，容易產生不安全、不信任感，買房不只是解決居住需求，也應保持一定生活品質。
他指出，實務經驗上，不少新婚夫妻，居住在狹窄空間內，由於新婚有許多生活習性需要磨合，當需要溝通或給彼此一個冷靜空間時，就會發現連一個人獨處的地方都找不到，特別容易讓爭吵、糾紛擴大，甚至因此離婚的狀況也時有所聞，所以建議購屋還是不宜過小，如果真的能力不足，建議「先租再買」，不用急於一時。
※【NOWnews 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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點滿收納術技能 夫妻住小宅先學會「斷捨離」
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，以居住來說，3.5-4坪左右，可以放下雙人床加上衣櫥等生活起居需要家具，而若要較大的主臥套房，含浴室空間至少 4.5-5坪，以10坪來說，小倆口使用上尚可，但稍嫌較小。
她說，小宅空間受限，如果住2人，夫妻倆必須將「收納術」技能點滿，學會斷捨離，無用雜物盡量丟棄，並充分利用角落或隱藏設計，生活走向極簡風，或搭配外面租用倉庫，才能保持一定生活品質。
不過，10坪空間，即使2人勉強足夠，如有生育計劃，還是太擠，建議新婚夫妻購屋，還是至少購入2房或是2+1產品，整體空間以20~25坪為優先，比較能符合3~4口之家，幼兒時期的需求，也為未來換屋爭取較多彈性空間
小宅「斷捨離」 新婚當心變離婚
台灣物業管理學會理事長郭紀子表示，根據日本照護「銀髮族」的成功經驗，居住空間「1個人10坪」、「2個人20坪」(實坪)，才是最有利居住健康的坪數，也適用於一般人，因為太大容易產生孤獨感，太小則會造成壓力、生活不便等。
居住小宅中，容易形成自卑感，如果是小宅數量多的建案，不只自己擠，跟鄰居也擠，生活環境更加複雜，容易產生不安全、不信任感，買房不只是解決居住需求，也應保持一定生活品質。
他指出，實務經驗上，不少新婚夫妻，居住在狹窄空間內，由於新婚有許多生活習性需要磨合，當需要溝通或給彼此一個冷靜空間時，就會發現連一個人獨處的地方都找不到，特別容易讓爭吵、糾紛擴大，甚至因此離婚的狀況也時有所聞，所以建議購屋還是不宜過小，如果真的能力不足，建議「先租再買」，不用急於一時。
※【NOWnews 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。