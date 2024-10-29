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▲新婚夫妻如果要住在實坪10坪小宅，第一件事就是要學會「斷捨離」，並將「收納術」技能點滿。（圖／NOWnews資料照）

▲郭紀子指出，居住空間太狹小容易產生壓力，況且新婚夫妻需要磨合，容易擴大爭吵導致離婚。（示意圖／翻攝自pexels ）

▲六都權狀坪15坪以下小宅共57個，其中又以台北市25個、新北市16個最多。（圖／記者陳韋帆製）

高房價下，全台建商捲起小宅風，目前全台灣共有57個新建案，規劃權狀坪15坪、實坪約10坪的小宅，專家接受《NOWnews》訪問表示，「據日本退休老年統計上，1個人的生活空間至少需要10坪，另外，實務經驗上，夫妻倆如果2人擠在一個小房間裡，生活壓力驟增，很容易感情不睦，甚至離婚。」在全台吹起小宅建案興建潮下，2023年建物買賣移轉的平均面積為29.7 坪，首次跌破30坪，扣除公設後，剩約21坪；另據《591新建案》統計，目前全台灣共57個建案有規劃15坪以下小宅，其中又以台北市25個、新北市16個最多。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，以居住來說，3.5-4坪左右，可以放下雙人床加上衣櫥等生活起居需要家具，而若要較大的主臥套房，含浴室空間至少 4.5-5坪，以10坪來說，小倆口使用上尚可，但稍嫌較小。她說，小宅空間受限，如果住2人，夫妻倆必須將「收納術」技能點滿，學會斷捨離，無用雜物盡量丟棄，並充分利用角落或隱藏設計，生活走向極簡風，或搭配外面租用倉庫，才能保持一定生活品質。不過，10坪空間，即使2人勉強足夠，如有生育計劃，還是太擠，建議新婚夫妻購屋，還是至少購入2房或是2+1產品，整體空間以20~25坪為優先，比較能符合3~4口之家，幼兒時期的需求，也為未來換屋爭取較多彈性空間台灣物業管理學會理事長郭紀子表示，根據日本照護「銀髮族」的成功經驗，居住空間「1個人10坪」、「2個人20坪」(實坪)，才是最有利居住健康的坪數，也適用於一般人，因為太大容易產生孤獨感，太小則會造成壓力、生活不便等。居住小宅中，容易形成自卑感，如果是小宅數量多的建案，不只自己擠，跟鄰居也擠，生活環境更加複雜，容易產生不安全、不信任感，買房不只是解決居住需求，也應保持一定生活品質。他指出，實務經驗上，不少新婚夫妻，居住在狹窄空間內，由於新婚有許多生活習性需要磨合，當需要溝通或給彼此一個冷靜空間時，就會發現連一個人獨處的地方都找不到，特別容易讓爭吵、糾紛擴大，甚至因此離婚的狀況也時有所聞，所以建議購屋還是不宜過小，如果真的能力不足，建議「先租再買」，不用急於一時。