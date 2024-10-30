無畏康芮颱風，台灣麥當勞聯名《HUNTER×HUNTER獵人》BOOK牌今（30）日上午10:30開搶，由於官方臨時修改歡樂送、外送都買不到，超多人冒著風雨一早就到門市餐廳排隊。《NOWnews今日新聞》直擊台北長春餐廳，開賣前衝出40人龍排隊、沿著旋轉梯到達2樓，頭香邱小姐8點多就抵達，幫國外唸書的女兒及同事一起購買，準備一次入手最多5組扛著餐點離開。
動漫迷獵人粉的威力不容小覷，台灣麥當勞聯名《HUNTER×HUNTER獵人》上週角色盲卡包開賣「3小時完售」全台限量30萬包；黃牛還流通到日本網路二手交易平台「Mercari」，賣出SSR奇犽卡牌破千元台幣、全套炒價29999日圓成交連連，最誇張盲卡包30包轉手價還飆到120,000日圓天價（約25,278元新台幣）。
由於卡牌瘋搶程度驚人，業者為避免影響交通及維護顧客安全，緊急宣布「《獵人》BOOK牌」將只在各麥當勞餐廳內贈送；原本說好的得來速、歡樂送都不賣了！今開賣當天還遇上康芮颱風來襲，不少民眾冒著風雨出門也要搶買撲克牌。
《NOWnews今日新聞》記者直擊台北長春餐廳，開賣前衝出40人龍排隊、還沿著旋轉梯到達2樓，頭香邱小姐受訪表示自己8點多就抵達，受到在國外唸書的女兒拜託要買下2組撲克牌，「她全套看了兩次有，很喜歡《獵人》」，邱小姐說卡牌開搶時她抽不出時間，中午趕到現場早就都賣完了。這次還幫忙正在開會的同事一起購買，準備一次入手最多5組，接近開賣時間還看見邱小姐同事趕來，要幫忙一起扛著所有餐點離開。
而排第二位的26歲張先生則是附近工作的上班族，「我跟公司請假1小時，差不多9點到」，張先生打算入手2組，一組開來玩、一組不拆封要收藏。餐廳人員有感撲克牌購買熱烈，開賣前已提早收集前10多組排隊客人訂單，方便盡速出貨。唯獨正好該店設備故障，導致無糖紅茶、綠茶、蜂蜜奶茶等飲品無法供應，雖已提早溝通，但受限於購買條件的現場客人也只能無奈接受。
只送不賣的麥當勞「《獵人》BOOK牌」，雖然有綁定餐點指定消費達門檻才贈送，仍一早在各地麥當勞掀起排隊人潮，鄰近捷運善導寺站的麥當勞林森二餐廳，門口也激起超過30人排隊、在騎樓繞了一圈後往捷運出口排去，《獵人》魅力相當驚人。
📌麥當勞「《獵人》BOOK牌」最新贈送方式調整如下：
「《獵人》BOOK牌」將僅於各麥當勞餐廳內贈送，10/30 10:30至11/19 23:59凡於餐廳櫃台或自助點餐機購買分享盒，加點指定飲品買一送一，即可免費獲得限量「《獵人》BOOK牌」乙份，全台限量190000組，送完為止；得來速及外送服務不開放贈送。相當於原本說好的歡樂送、Uber Eats、foodpanda都拿不到！預計不用出門就能使用外送服務搶貨的民眾，這下也要到門市餐廳排隊了。
指定飲品包含中杯飲品可口可樂 、可口可樂zero、雪碧、檸檬風味紅茶(冰)、無糖綠茶(冰)、無糖紅茶(冰)，及經典美式咖啡(冰/熱)、焦糖奶茶(冰)；限同品項、同冰/熱，最多買五送五。
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由於卡牌瘋搶程度驚人，業者為避免影響交通及維護顧客安全，緊急宣布「《獵人》BOOK牌」將只在各麥當勞餐廳內贈送；原本說好的得來速、歡樂送都不賣了！今開賣當天還遇上康芮颱風來襲，不少民眾冒著風雨出門也要搶買撲克牌。
《NOWnews今日新聞》記者直擊台北長春餐廳，開賣前衝出40人龍排隊、還沿著旋轉梯到達2樓，頭香邱小姐受訪表示自己8點多就抵達，受到在國外唸書的女兒拜託要買下2組撲克牌，「她全套看了兩次有，很喜歡《獵人》」，邱小姐說卡牌開搶時她抽不出時間，中午趕到現場早就都賣完了。這次還幫忙正在開會的同事一起購買，準備一次入手最多5組，接近開賣時間還看見邱小姐同事趕來，要幫忙一起扛著所有餐點離開。
而排第二位的26歲張先生則是附近工作的上班族，「我跟公司請假1小時，差不多9點到」，張先生打算入手2組，一組開來玩、一組不拆封要收藏。餐廳人員有感撲克牌購買熱烈，開賣前已提早收集前10多組排隊客人訂單，方便盡速出貨。唯獨正好該店設備故障，導致無糖紅茶、綠茶、蜂蜜奶茶等飲品無法供應，雖已提早溝通，但受限於購買條件的現場客人也只能無奈接受。
只送不賣的麥當勞「《獵人》BOOK牌」，雖然有綁定餐點指定消費達門檻才贈送，仍一早在各地麥當勞掀起排隊人潮，鄰近捷運善導寺站的麥當勞林森二餐廳，門口也激起超過30人排隊、在騎樓繞了一圈後往捷運出口排去，《獵人》魅力相當驚人。
📌麥當勞「《獵人》BOOK牌」最新贈送方式調整如下：
「《獵人》BOOK牌」將僅於各麥當勞餐廳內贈送，10/30 10:30至11/19 23:59凡於餐廳櫃台或自助點餐機購買分享盒，加點指定飲品買一送一，即可免費獲得限量「《獵人》BOOK牌」乙份，全台限量190000組，送完為止；得來速及外送服務不開放贈送。相當於原本說好的歡樂送、Uber Eats、foodpanda都拿不到！預計不用出門就能使用外送服務搶貨的民眾，這下也要到門市餐廳排隊了。
指定飲品包含中杯飲品可口可樂 、可口可樂zero、雪碧、檸檬風味紅茶(冰)、無糖綠茶(冰)、無糖紅茶(冰)，及經典美式咖啡(冰/熱)、焦糖奶茶(冰)；限同品項、同冰/熱，最多買五送五。