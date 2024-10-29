台灣今年不少聯名週邊商品話題十足！在台賣出亮眼成績，還紅到日本人也跟著瘋搶。2月才有台灣壽司郎聯名最強VTuber鯊鯊Gawr Gura（噶嗚・古拉），一款「壓克力立牌」在日本網路二手交易平台「Mercari」瘋狂成交，最貴黃牛價12,000日圓賣出；現在台灣麥當勞獵人盲卡包30包炒價還飆到120,000日圓（約25,278元新台幣），轉手漲幅相當驚人。
台灣壽司郎今年攜手知名虛擬偶像事務所hololive production，以全球最多400萬訂閱數的超強VTuber鯊皇Gawr Gura（噶嗚・古拉）為主角，三方聯名iPASS一卡通，打造專屬週邊商品成功掀起話題。
「壽司郎 x Gawr Gura壓克力立牌」開賣日一早7點西門町就被人潮擠爆，當天台灣電商蝦皮購物上便已出現轉售賣場，價格落在新台幣850～1,500元間；沒幾天就紅到日本，網路二手交易平台「Mercari」出現多筆「台湾スシロー x がうる・ぐら」賣場，鯊鯊壓克力立牌轉手炒價動輒7、8,000日圓，看得到多筆賣場瘋狂成交，最貴黃牛價12000日圓也有人買單。
而被稱為冨樫義博神作的《HUNTER×HUNTER獵人》，聯名台灣麥當勞熱血動漫祭，當然激起巨大話題，不只在台創下經典角色盲卡包開賣「3小時完售」限量30萬包，消息傳到日本粉絲耳裡震驚又羨慕。
果然台灣麥當勞聯名獵人的週邊商品也迅速紅到日本，「Mercari」現在也已上架多筆盲卡包「ハンターハンター マクドナルド 台湾限定コラボ カード」賣場，使用特殊燙金等級的SSR卡牌，更是每位主角包括奇犽、小傑、西索、酷拉皮卡都被拿來「單張出售」，一張要價4,500～6,500日圓，已看見有人下標5,500日圓的奇犽卡牌。
兩天前看到全套25張卡牌的專屬賣場，完整版網路炒價29999日圓（約6,319元新台幣），如今已掛上「SOLD」順利出售；現在還多了最新賣場，但價格已經來到35,000日圓（約7,337元新台幣）。而目前「Mercari」上最誇張的高價，則是來自全新未開封「一套30包盲卡包」的賣場，竟開出天價120,000日圓（約25,278元新台幣）。
據了解，日本漫畫家冨樫義博出道後便以《幽遊白書》大受歡迎而被稱為鬼才；他所繪製《獵人》（HUNTER×HUNTER），在《週刊少年Jump》連載，更於全球圈粉無數。近年常因健康因素數度休刊，最久曾停止連載長達4年，讓死忠粉絲苦等到不行，而封其為「不定期更新」、「有生之年系列」等稱號；不過一傳出今下半年復刊有望，令所有動漫迷又燃起希望。
明天10月30日台灣麥當勞又將開搶只送不賣的「《獵人》BOOK牌」撲克牌，由於贈送規則「為避免影響交通及維護顧客安全」有臨時變更，只在各地餐廳內購買與贈送，得來速、歡樂送、外送Uber Eats與foodpanda都不賣了，預料當天又會掀起一波像排演唱會的人潮。先幫大家整理完整獲得方式如下：
「《獵人》BOOK牌」將僅於各麥當勞餐廳內贈送，10/30 10:30至11/19 23:59凡於餐廳櫃台或自助點餐機購買分享盒，加點指定飲品買一送一，即可免費獲得限量「《獵人》BOOK牌」乙份，全台限量190000組，送完為止；得來速及外送服務不開放贈送。指定飲品包含中杯飲品可口可樂 、可口可樂zero、雪碧、檸檬風味紅茶(冰)、無糖綠茶(冰)、無糖紅茶(冰)，及經典美式咖啡(冰/熱)、焦糖奶茶(冰)；限同品項、同冰/熱，最多買五送五。
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「壽司郎 x Gawr Gura壓克力立牌」開賣日一早7點西門町就被人潮擠爆，當天台灣電商蝦皮購物上便已出現轉售賣場，價格落在新台幣850～1,500元間；沒幾天就紅到日本，網路二手交易平台「Mercari」出現多筆「台湾スシロー x がうる・ぐら」賣場，鯊鯊壓克力立牌轉手炒價動輒7、8,000日圓，看得到多筆賣場瘋狂成交，最貴黃牛價12000日圓也有人買單。
而被稱為冨樫義博神作的《HUNTER×HUNTER獵人》，聯名台灣麥當勞熱血動漫祭，當然激起巨大話題，不只在台創下經典角色盲卡包開賣「3小時完售」限量30萬包，消息傳到日本粉絲耳裡震驚又羨慕。
果然台灣麥當勞聯名獵人的週邊商品也迅速紅到日本，「Mercari」現在也已上架多筆盲卡包「ハンターハンター マクドナルド 台湾限定コラボ カード」賣場，使用特殊燙金等級的SSR卡牌，更是每位主角包括奇犽、小傑、西索、酷拉皮卡都被拿來「單張出售」，一張要價4,500～6,500日圓，已看見有人下標5,500日圓的奇犽卡牌。
兩天前看到全套25張卡牌的專屬賣場，完整版網路炒價29999日圓（約6,319元新台幣），如今已掛上「SOLD」順利出售；現在還多了最新賣場，但價格已經來到35,000日圓（約7,337元新台幣）。而目前「Mercari」上最誇張的高價，則是來自全新未開封「一套30包盲卡包」的賣場，竟開出天價120,000日圓（約25,278元新台幣）。
據了解，日本漫畫家冨樫義博出道後便以《幽遊白書》大受歡迎而被稱為鬼才；他所繪製《獵人》（HUNTER×HUNTER），在《週刊少年Jump》連載，更於全球圈粉無數。近年常因健康因素數度休刊，最久曾停止連載長達4年，讓死忠粉絲苦等到不行，而封其為「不定期更新」、「有生之年系列」等稱號；不過一傳出今下半年復刊有望，令所有動漫迷又燃起希望。
明天10月30日台灣麥當勞又將開搶只送不賣的「《獵人》BOOK牌」撲克牌，由於贈送規則「為避免影響交通及維護顧客安全」有臨時變更，只在各地餐廳內購買與贈送，得來速、歡樂送、外送Uber Eats與foodpanda都不賣了，預料當天又會掀起一波像排演唱會的人潮。先幫大家整理完整獲得方式如下：
「《獵人》BOOK牌」將僅於各麥當勞餐廳內贈送，10/30 10:30至11/19 23:59凡於餐廳櫃台或自助點餐機購買分享盒，加點指定飲品買一送一，即可免費獲得限量「《獵人》BOOK牌」乙份，全台限量190000組，送完為止；得來速及外送服務不開放贈送。指定飲品包含中杯飲品可口可樂 、可口可樂zero、雪碧、檸檬風味紅茶(冰)、無糖綠茶(冰)、無糖紅茶(冰)，及經典美式咖啡(冰/熱)、焦糖奶茶(冰)；限同品項、同冰/熱，最多買五送五。