台灣麥當勞聯名冨樫義博《HUNTER×HUNTER獵人》熱血動漫祭，盲卡包開賣「3小時完售」限量30萬包，週邊商品紅到日本，網路二手交易平台「Mercari」出現多筆角色「盲卡包」賣場，奇犽、小傑、西索、酷拉皮卡「單張SSR卡牌」就要賣4500～6500日圓，全套炒價飆出29999円日圓（約6319元新台幣），最誇張的黃牛價飆到盲卡包30包要價120000日圓（約25278元新台幣），令人咋舌。
真的不能小看動漫迷獵人粉！台灣麥當勞聯名《HUNTER×HUNTER獵人》熱血動漫祭即使遭遇炎上風波，仍於開賣當天一早就掀起各地暴動排隊人潮，全台限量30萬包11點開賣「下午兩點左右全數售罄」，等於創下「3小時完售」的瘋狂紀錄，連日本人也震驚又羨慕。開賣當天，台灣網路上已發現有黃牛才剛買到手，人還在現場就直接翻倍喊轉賣：「每包300元，一共20包，全收5500含運」；連電商蝦皮也已出現多筆賣場。
嗅到這波台灣麥當勞獵人卡紅到日本的商機，《NOWnews今日新聞》記者查詢網路二手交易平台「Mercari」，果然已出現多筆週邊商品賣場，其中經典角色奇犽、小傑、西索、酷拉皮卡都有「單張SSR卡牌」賣場，黃牛開出轉手價格4500～6500日圓，而且已看到有人下標買單5500日圓的奇犽卡牌。
有賣家更精準建立「24款＋1隱藏版」全套25張卡牌專屬賣場，完整版網路炒價飆出29999円日圓（約6319元新台幣）；目前「Mercari」上最誇張的高價，是來自「一套30包盲卡包」的賣場，竟開出天價120000日圓（約25278元新台幣），並註明全新未開封，「如果擔心的話請不要購買」，價格令人咋舌。
據了解，在《週刊少年Jump》連載的《獵人》（HUNTER×HUNTER），由作者冨樫義博所繪製，在全球圈粉無數。近年因漫畫家健康因素經常休刊，最久曾一度停止連載長達4年，讓死忠粉絲苦等到不行；今下半年傳出復刊有望，令所有動漫迷又燃起希望。
而台灣麥當勞開賣前提供全套給網紅開箱的行銷操作，因這群人創作者展榮一句「這個卡通我知道」、美妝網紅許悅喊「誰是小傑」等，多人不夠專業的表現，大大惹怒動漫迷，意外引發炎上風波。不過如今看來，絲毫未影響粉絲爭買獵人週邊的心情。
下週10月30日即將開搶「《獵人》BOOK牌」撲克牌，麥當勞緊急修改規則只在餐廳內贈送，得來速、歡樂送、外送都不賣了，據了解是「為避免影響交通及維護顧客安全」而突然調整贈送規則；預料當天應該又將會掀起一波像排演唱會的熱潮。
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嗅到這波台灣麥當勞獵人卡紅到日本的商機，《NOWnews今日新聞》記者查詢網路二手交易平台「Mercari」，果然已出現多筆週邊商品賣場，其中經典角色奇犽、小傑、西索、酷拉皮卡都有「單張SSR卡牌」賣場，黃牛開出轉手價格4500～6500日圓，而且已看到有人下標買單5500日圓的奇犽卡牌。
有賣家更精準建立「24款＋1隱藏版」全套25張卡牌專屬賣場，完整版網路炒價飆出29999円日圓（約6319元新台幣）；目前「Mercari」上最誇張的高價，是來自「一套30包盲卡包」的賣場，竟開出天價120000日圓（約25278元新台幣），並註明全新未開封，「如果擔心的話請不要購買」，價格令人咋舌。
據了解，在《週刊少年Jump》連載的《獵人》（HUNTER×HUNTER），由作者冨樫義博所繪製，在全球圈粉無數。近年因漫畫家健康因素經常休刊，最久曾一度停止連載長達4年，讓死忠粉絲苦等到不行；今下半年傳出復刊有望，令所有動漫迷又燃起希望。
而台灣麥當勞開賣前提供全套給網紅開箱的行銷操作，因這群人創作者展榮一句「這個卡通我知道」、美妝網紅許悅喊「誰是小傑」等，多人不夠專業的表現，大大惹怒動漫迷，意外引發炎上風波。不過如今看來，絲毫未影響粉絲爭買獵人週邊的心情。
下週10月30日即將開搶「《獵人》BOOK牌」撲克牌，麥當勞緊急修改規則只在餐廳內贈送，得來速、歡樂送、外送都不賣了，據了解是「為避免影響交通及維護顧客安全」而突然調整贈送規則；預料當天應該又將會掀起一波像排演唱會的熱潮。