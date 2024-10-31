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▲台東台11線約150公里處，椰子樹斷裂倒塌。（圖／記者嚴俊強攝）

▲台東直擊！台東高中路樹倒塌！滿地樹枝、三角錐，騎士被強風吹得寸步難行。（圖／記者朱永強攝）

▲康芮颱風襲台，花蓮縣萬榮鄉的紅葉村，造成嚴重淹水災情，除此之外，包括卓溪鄉、壽豐鄉、壽豐鄉樹湖村等地區，都出現積水嚴重災情。（圖／翻攝畫面）

▲強颱康芮襲台，花蓮縣瑞穗鄉鶴岡村興鶴橋南端，岔路路基崩塌，另外，花蓮富里鄉明里便橋遭沖毀。（圖／翻攝畫面／民眾提供）

今年第21號颱風康芮（國際命名：KONG-REY）預計今（31）中午過後從花蓮以南、台東附近登陸，整個台灣都列為警戒區，全台22縣市全面停班停課。台東有女子上夜班突中險遭斷樹砸中駕駛車輛，一早花蓮、台東都已經傳出道路坍方、淹水災情，花蓮萬榮鄉紅葉村民宅前變滾滾黃河，畫面觸目驚心。《NOWnews今日新聞》記者前進台東市區了解狀況，早上6、7點多就可以聽到外面的強勁風勢及暴雨的聲音，到了鬧區中華路一帶，可以看到不同於以往，街上只有零星車輛，路上到處都是倒落的樹枝，一早台東高中旁的路樹還被連根拔起，相當可怕，還有店家的招牌抵擋不住強風已經被吹落，路上騎士也因為風太大而在路上搖搖晃晃，等到風勢稍微變小才終於起步。花蓮縣萬榮鄉的紅葉村，31日上午傳出災情，居民住家門口驚見滾滾黃泥水，道路整個被淹沒，水流湍急非常驚險，場面怵目驚心。台東一名潘姓女子凌晨1時許駕車準備上夜班，未料行經山西路一段時，突然一陣強風襲來，路邊大樹整個被吹斷，樹枝直接砸向轎車，所幸潘女反應迅速，將車輛向右閃躲，躲過一劫，車輛卻倒在路旁的樹枝卡住無法動彈。花蓮縣瑞穗鄉鶴岡村興鶴橋南端，岔路路基崩塌，鳳林分局員警於產業道路口實施道路封鎖，嚴禁人車通行。另外，花蓮富里鄉明里便橋遭沖毀，以及花蓮市北濱外環地下道，已有積水無法通行，警消該地下道南北端出入口拉起封鎖線，實施預警性封路。