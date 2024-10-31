今年第21號颱風康芮（國際命名：KONG-REY）預計今（31）中午過後從花蓮以南、台東附近登陸，整個台灣都列為警戒區，全台22縣市全面停班停課。台東有女子上夜班突中險遭斷樹砸中駕駛車輛，一早花蓮、台東都已經傳出道路坍方、淹水災情，花蓮萬榮鄉紅葉村民宅前變滾滾黃河，畫面觸目驚心。
台東直擊／路樹不敵康芮被拔起！招牌掉落裂兩半 騎士卡住騎不動
《NOWnews今日新聞》記者前進台東市區了解狀況，早上6、7點多就可以聽到外面的強勁風勢及暴雨的聲音，到了鬧區中華路一帶，可以看到不同於以往，街上只有零星車輛，路上到處都是倒落的樹枝，一早台東高中旁的路樹還被連根拔起，相當可怕，還有店家的招牌抵擋不住強風已經被吹落，路上騎士也因為風太大而在路上搖搖晃晃，等到風勢稍微變小才終於起步。
康芮颱風襲台！花蓮縣紅葉村傳淹水災情 家門口整條黃河泥水滾滾
花蓮縣萬榮鄉的紅葉村，31日上午傳出災情，居民住家門口驚見滾滾黃泥水，道路整個被淹沒，水流湍急非常驚險，場面怵目驚心。
強颱康芮進逼！台東掀14級陣風 女子凌晨上夜班遭「斷樹砸車」
台東一名潘姓女子凌晨1時許駕車準備上夜班，未料行經山西路一段時，突然一陣強風襲來，路邊大樹整個被吹斷，樹枝直接砸向轎車，所幸潘女反應迅速，將車輛向右閃躲，躲過一劫，車輛卻倒在路旁的樹枝卡住無法動彈。
強颱康芮襲台傳災情！花蓮瑞穗鄉鶴岡村路基崩塌、明里便橋遭沖毀
花蓮縣瑞穗鄉鶴岡村興鶴橋南端，岔路路基崩塌，鳳林分局員警於產業道路口實施道路封鎖，嚴禁人車通行。另外，花蓮富里鄉明里便橋遭沖毀，以及花蓮市北濱外環地下道，已有積水無法通行，警消該地下道南北端出入口拉起封鎖線，實施預警性封路。
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《NOWnews今日新聞》記者前進台東市區了解狀況，早上6、7點多就可以聽到外面的強勁風勢及暴雨的聲音，到了鬧區中華路一帶，可以看到不同於以往，街上只有零星車輛，路上到處都是倒落的樹枝，一早台東高中旁的路樹還被連根拔起，相當可怕，還有店家的招牌抵擋不住強風已經被吹落，路上騎士也因為風太大而在路上搖搖晃晃，等到風勢稍微變小才終於起步。
康芮颱風襲台！花蓮縣紅葉村傳淹水災情 家門口整條黃河泥水滾滾
花蓮縣萬榮鄉的紅葉村，31日上午傳出災情，居民住家門口驚見滾滾黃泥水，道路整個被淹沒，水流湍急非常驚險，場面怵目驚心。
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台東一名潘姓女子凌晨1時許駕車準備上夜班，未料行經山西路一段時，突然一陣強風襲來，路邊大樹整個被吹斷，樹枝直接砸向轎車，所幸潘女反應迅速，將車輛向右閃躲，躲過一劫，車輛卻倒在路旁的樹枝卡住無法動彈。
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花蓮縣瑞穗鄉鶴岡村興鶴橋南端，岔路路基崩塌，鳳林分局員警於產業道路口實施道路封鎖，嚴禁人車通行。另外，花蓮富里鄉明里便橋遭沖毀，以及花蓮市北濱外環地下道，已有積水無法通行，警消該地下道南北端出入口拉起封鎖線，實施預警性封路。
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