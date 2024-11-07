手搖飲料控瘋掉！被粉絲暱稱茶之魔手、茶的魔手、茶魔的手搖飲料南霸天「茶の魔手」，年底要狂開新店！挑戰台北手搖飲一級戰區進駐通化街，直接把通化店開在一沐日對面；業者不僅證實這個消息，還自爆「11月底會先開延吉店」，兩間新店開幕時間、地點幫大家一次整理，快設好鬧鐘這次要搶先喝好喝滿。
「茶の魔手」今年順利北上展店，繼最早開出台北首家「慶城店」後，9月又進軍新北市、鄰近捷運頂溪站開幕「永和店」；如今，再傳出新門市要挑戰台北手搖飲料一級戰區，進駐已經有超多熱門品牌的通化街，還要直接把「通化店」開在人氣也很高的一沐日對面。對此，《NOWnews今日新聞》求證業者，官方證實不僅證實這個消息，還自爆其實「11月底會先開延吉店」，天啊！茶の魔手年底連開兩間新店。
📌茶の魔手「通化店」預計12月初開幕
不少人都目擊到「茶の魔手通化店」店門口掛上「開幕籌備中」布條，有網友興奮地在Threads上討論「開在我家巷口」、「一沐日對面」讓消息曝光。業者證實「通化店」預計12月初就會開幕！茶の魔手「通化店」地址為：台北市大安區通化街77號，隔壁還緊鄰台灣塩酥雞。
📌茶の魔手「延吉店」最快11月底開幕
沒想到記者求證通化店開幕日期時，官方直接透露了還有「延吉店」的消息。據了解，「延吉店」為加盟店，目前也正在全力趕工中，業者證實預計11月底「原則上23號就會先開幕」。茶の魔手「延吉店」地址為：台北市大安區延吉街159-1號，也觀察到518熊班人力銀行上，正為該店徵才開出職缺。
茶魔粉絲、手搖飲料控們，先把兩家店開幕時間、地點記下來，到時可以搶先朝聖，買一杯邊喝邊逛街，推薦必喝Top5菜單「山楂烏龍、藍莓凍奶茶、伯爵鮮奶茶、白阿華田、青梅清茶」。
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📌茶の魔手「通化店」預計12月初開幕
不少人都目擊到「茶の魔手通化店」店門口掛上「開幕籌備中」布條，有網友興奮地在Threads上討論「開在我家巷口」、「一沐日對面」讓消息曝光。業者證實「通化店」預計12月初就會開幕！茶の魔手「通化店」地址為：台北市大安區通化街77號，隔壁還緊鄰台灣塩酥雞。
📌茶の魔手「延吉店」最快11月底開幕
沒想到記者求證通化店開幕日期時，官方直接透露了還有「延吉店」的消息。據了解，「延吉店」為加盟店，目前也正在全力趕工中，業者證實預計11月底「原則上23號就會先開幕」。茶の魔手「延吉店」地址為：台北市大安區延吉街159-1號，也觀察到518熊班人力銀行上，正為該店徵才開出職缺。
茶魔粉絲、手搖飲料控們，先把兩家店開幕時間、地點記下來，到時可以搶先朝聖，買一杯邊喝邊逛街，推薦必喝Top5菜單「山楂烏龍、藍莓凍奶茶、伯爵鮮奶茶、白阿華田、青梅清茶」。