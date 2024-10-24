茶の魔手今年北上，連開台北慶城店、新北永和店，悄悄開賣的「隱藏版」新品上市不到半年，竟然喝爆10公噸文旦柚果肉，「柚香柚甜」缺貨一個月總算回歸了。還在期待八曜和茶新北三重、新北永和店開幕的粉絲還要再等等，明（25）日南部朋友先迎接「台中大里塗城門市」開幕3大優惠，爽喝招牌「柚香覺醒307買一送一」啦。
📌茶の魔手「柚香柚甜」缺貨回歸！半年用爆10公噸文旦柚果肉
今年在台北「茶の魔手」慶城街一號店開幕，同時開賣的新品「柚香柚甜」，上市不到半年竟然喝爆10公噸文旦柚果肉，造成缺貨一個月。使用國產「文旦柚」及「葡萄柚」以手工剝取急速冷凍果肉，9:1果肉比例調和並加入百香果風味露及茶魔自選招牌純茶，酸甜口感喝起來很清爽，還榮獲農糧署112年國產柑橘類手搖飲品競賽「文旦創飲獎」。
其實「柚香柚甜」最早是台南市政府農業局協助在地農民，媒合手搖飲南霸天「茶の魔手」及冷凍水果龍頭科技廠「冠南生物科技」，擴大收購台南文旦柚所打造的飲料。如今茶魔老闆加碼再下訂20公噸，全年供應「柚香柚甜」回歸開賣不怕缺貨了。
📌八曜和茶：台中先喝「柚香覺醒307買一送一」！新北三重、新北永和等開幕
北部民眾都在等，高雄「八曜和茶」北上兩間新店誰先開幕！地點鄰近捷運台北橋站、地點在重新路一段的新北三重台北橋店掛上招牌還亮燈，沒幾天也傳出最先爆出店面位置的新北永和樂華夜市招牌也都安裝好了，週邊生活圈的粉絲頻頻分享進度，就坐等官方宣布日期時間了。
南部朋友可開心了，明天「台中大里塗城門市」開幕3大優惠，任一官方社群平台（FB、IG、Threads），完成追蹤＋按讚＋TAG好友指定任務，可享10月25日買308炙燒濃乳或京彩舞伎奶茶「1杯送10元代金券」1張；10月26日「柚香覺醒307買一送一」；10月27日單筆消費滿60元「送10元代金券」1張。提醒大家，10元代金券使用期限為開幕日起30天內；優惠不與會員活動合併使用、無累積會員點數；優惠活動限到店消費適用。
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今年在台北「茶の魔手」慶城街一號店開幕，同時開賣的新品「柚香柚甜」，上市不到半年竟然喝爆10公噸文旦柚果肉，造成缺貨一個月。使用國產「文旦柚」及「葡萄柚」以手工剝取急速冷凍果肉，9:1果肉比例調和並加入百香果風味露及茶魔自選招牌純茶，酸甜口感喝起來很清爽，還榮獲農糧署112年國產柑橘類手搖飲品競賽「文旦創飲獎」。
其實「柚香柚甜」最早是台南市政府農業局協助在地農民，媒合手搖飲南霸天「茶の魔手」及冷凍水果龍頭科技廠「冠南生物科技」，擴大收購台南文旦柚所打造的飲料。如今茶魔老闆加碼再下訂20公噸，全年供應「柚香柚甜」回歸開賣不怕缺貨了。
📌八曜和茶：台中先喝「柚香覺醒307買一送一」！新北三重、新北永和等開幕
北部民眾都在等，高雄「八曜和茶」北上兩間新店誰先開幕！地點鄰近捷運台北橋站、地點在重新路一段的新北三重台北橋店掛上招牌還亮燈，沒幾天也傳出最先爆出店面位置的新北永和樂華夜市招牌也都安裝好了，週邊生活圈的粉絲頻頻分享進度，就坐等官方宣布日期時間了。
南部朋友可開心了，明天「台中大里塗城門市」開幕3大優惠，任一官方社群平台（FB、IG、Threads），完成追蹤＋按讚＋TAG好友指定任務，可享10月25日買308炙燒濃乳或京彩舞伎奶茶「1杯送10元代金券」1張；10月26日「柚香覺醒307買一送一」；10月27日單筆消費滿60元「送10元代金券」1張。提醒大家，10元代金券使用期限為開幕日起30天內；優惠不與會員活動合併使用、無累積會員點數；優惠活動限到店消費適用。