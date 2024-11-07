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▲子瑜上週低調現身新莊，力挺莊錠欣的演唱會。（圖／資料照）

▲▼子瑜和舒華在夜市打彈珠被偷拍，攤販出面還原真相，偷拍的隔壁攤販老闆出面道歉。（圖／Threads）

子瑜上週（11／1）為了力挺莊錠欣（Elkie）的新莊演唱會，期間還跟(G)I-DLE的成員舒華在台南逛夜市打彈珠，待了6天終於結束假期，於昨（6）日下午返韓工作，她獨自扛著3個行李箱現身仁川機場，看到粉絲接機送禮、媒體跟拍，依然親民揮手致意，不時還被逗笑，心情看似非常好。子瑜1日返鄉時，帶了2個中型行李箱，昨天回韓國時多了一個登機箱以及提袋，她一人默默的推著3個行李箱步入接機大廳，工作人員見狀後趕進上前幫忙，走到保母車的過程，子瑜雖然不發一語，但仍向粉絲、媒體點頭揮手致意，路上還被粉絲的話逗笑。事實上，子瑜這次返台是為了，她先是落地高雄小港機場，再跟媽媽黃燕玲搭車北上到新莊看演唱會，看完表演再南下，5日與舒華逛台南大東夜市，，引來不少爭議。雖然子瑜的假期被夜市攤販打擾，但從子瑜扛著滿滿收穫的3個行李箱返韓，期間還跟粉絲有說有笑，心情應該未受偷拍影響。