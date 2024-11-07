子瑜上週（11／1）為了力挺莊錠欣（Elkie）的新莊演唱會悄悄返台，期間還跟(G)I-DLE的成員舒華在台南逛夜市打彈珠，待了6天終於結束假期，於昨（6）日下午返韓工作，她獨自扛著3個行李箱現身仁川機場，看到粉絲接機送禮、媒體跟拍，依然親民揮手致意，不時還被逗笑，心情看似非常好。

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▲子瑜認真地觀賞好友Elkie的舞台，揮動應援棒。（圖／記者李政龍攝）
▲子瑜上週低調現身新莊，力挺莊錠欣的演唱會。（圖／資料照）
子瑜1日返鄉時，帶了2個中型行李箱，昨天回韓國時多了一個登機箱以及提袋，她一人默默的推著3個行李箱步入接機大廳，工作人員見狀後趕進上前幫忙，走到保母車的過程，子瑜雖然不發一語，但仍向粉絲、媒體點頭揮手致意，路上還被粉絲的話逗笑。

事實上，子瑜這次返台是為了力挺莊錠欣在台的首場演出，她先是落地高雄小港機場，再跟媽媽黃燕玲搭車北上到新莊看演唱會，看完表演再南下，5日與舒華逛台南大東夜市，2姝打彈珠的畫面被隔壁攤販偷拍上傳，引來不少爭議。

雖然子瑜的假期被夜市攤販打擾，但從子瑜扛著滿滿收穫的3個行李箱返韓，期間還跟粉絲有說有笑，心情應該未受偷拍影響。

▲子瑜和舒華消費的彈珠攤老闆娘出面澄清兩人打彈珠的照片並不是自家攤位員工拍攝，而是隔壁攤攤主未經許可偷拍。（圖／Threads）
▲▼子瑜和舒華在夜市打彈珠被偷拍，攤販出面還原真相，偷拍的隔壁攤販老闆出面道歉。（圖／Threads）
▲偷拍的隔壁攤攤主道歉原文，他表示在進入攤位前已詢問過攤主男友，得到肯定的回覆後才入攤與攤主們站在一起觀看子瑜、舒華打彈珠。（圖／Threads）
 
▲ 原攤主老闆打臉原文，隔壁攤主有徵求原攤主男友同意的說法遭到當事人親自打臉，相當生氣的老闆繼續補充，稱隔壁攤主還連問了子瑜兩次：「妳今天沒有上班喔？」十分失禮。（圖／Threads）
 

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