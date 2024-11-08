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▲日本蔬菜保鮮神器「蔬菜保鮮叉」，高麗菜、大白菜、小白菜都適用，可延長保鮮期。（圖／翻攝蝦皮拍賣）

▲已經剖半切開的高麗菜，只要用沾濕的廚房紙巾包覆切口，再放進保鮮袋、切口朝下，可保存約10天。（圖／取自Pixabay）

又到了台灣高麗菜便宜又好吃的季節，加上10月中旬菜農超種，今年冬季高麗菜產量將大爆發。高麗菜該怎麼保鮮？網路盛傳只要用3支牙籤，就能讓高麗菜擺1個月，吃起來還是又甜又脆。另外，日本作家也分享3招高麗菜包鮮法，包含切開菜芯、包濕紙巾及切塊冷凍。曾有日本廚師在X分享，只要在高麗菜莖部叉上3支牙籤，就可以讓高麗菜就算放了1個月，還能保持新鮮，吃起來又甜又脆。利用的原理就是，因為日本人也運用此原理，衍生出「蔬菜保鮮叉」，一端通常是可愛的立體蔬果造型，另端是3根尖叉，高麗菜、大白菜、小白菜都能用，網路售價在150元上下。此外，日本作家島本美由紀（Shimamoto Miyuki）也曾在著作《食材保存保鮮術》中，分享3個高麗菜保存方法，包含切開菜芯、包濕紙巾及切塊冷凍。把高麗菜翻過來，在莖部處斜刺入3刀，呈現三角形狀挖去菜芯，用沾濕的廚房紙巾塞進切口處，再把整顆高麗菜放進保鮮袋，莖部朝下放，記得每次取走食用的份量後，要更換紙巾、保持濕潤，約可以保鮮3到4個星期。高麗菜個頭不小，全聯或菜市場也會剖半賣，而切開的高麗菜，可以直接用沾濕的廚房紙巾包覆切口，再放進保鮮袋中，切口朝下擺，約可以保存10天。如果家中高麗菜的量實在太多，冷凍空間也足夠的話，可以如第1招先挖去高麗菜芯，整顆切成大塊放進保鮮袋，再冰進冷凍庫，可以保存1個月以上。農業部農糧署先前也曾分享高麗菜3招保鮮方法，其中有兩招和日本作家的第1、第3招相同，不同的高麗菜保存方法則是「放陰涼通風處」，記者也曾嘗試用沾濕的廚房紙巾及保鮮膜兩種方式，保存剖半的高麗菜，同樣都是將剖半高麗菜切口朝下，分別用沾濕的紙巾、保鮮膜包住切面，且切面朝下放進保鮮袋後冷藏，發現前者能放得比較久，不過要留意紙巾如果變乾就要更換，能更維持高麗菜的鮮度。