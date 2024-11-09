年度最佳購物時機、雙11來臨！網購刷哪張信用卡回饋最多？《NOWnews今日新聞》整理雙11最強5張回饋神卡，國泰世華蝦皮聯名卡最高回饋30%，其次是台中銀行最高25%、玉山銀行 Unicard最高23%，其餘星展銀行、台北富邦momo最高都是20%。
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🟡 國泰世華 蝦皮聯名卡：蝦皮購物最高回饋30%
◾11/30前 天天消費最高5.5%蝦幣回饋
◾11/11登錄再享6%回饋
◾搭配11月消費滿額最高18.5%回饋
◾上述回饋累計30%
即日起至11月30日，在蝦皮購物刷國泰世華蝦皮購物聯名卡，天天消費最高5.5%蝦幣回饋，雙11當天登錄再享6%回饋，搭配11月消費滿額促刷活動最高18.5%回饋，疊加最高可享30%蝦幣回饋，平台領券再加碼享88折現折優惠。
此外，國泰世華CUBE卡雙11活動期間在momo購物網享15.3%回饋，Level 3卡友再享專屬2%回饋，最高享17.3%回饋；蝦皮購物及PChome 24h購物刷CUBE卡疊加各式優惠最高可達15.3%小樹點（信用卡）回饋。
🟡台中銀行 信用卡：蝦皮購物最高回饋25%
◾11/30前 單筆滿3,000回饋300刷卡金(限100名)
◾11/11-11/13 單筆滿8,000回饋2,000刷卡金(限70名) 回饋25%
◾11/18-11/25 單筆滿20,000回饋2,400(限30名)
台中銀行雙11信用卡在蝦皮購物全站不限商品享三重回饋優惠，即起至11月30日，單筆消費滿3,000，回饋300元刷卡金，限量100名。即起至11月13日單筆滿8,000，回饋2,000刷卡金，限量70名，相當回饋25%。11月18日至11月25日單筆滿20,000，回饋2,400刷卡金，限量30名。
◾登錄時間：
【活動一】2024/11/1 14:00:00起至2024/11/30 23:59:59止
【活動二】2024/11/1 10:30:00起至2024/11/13 23:59:59止
【活動三】2024/11/18 10:00:00起至2024/11/25 23:59:59止
◾登錄網址：https://www.tcbbank.com.tw/CreditCard/RegQuery2/Act_login.aspx
資料來源：蝦皮購物2024年11月信用卡回饋推薦
🟡玉山銀行 Unicard：不限平台最高回饋23%
◾新戶11/30前登錄+載玉山Wallet註冊開通碳帳戶
◾單筆滿3,000贈300刷卡金
◾新申辦加碼8% e point 240點
◾新戶加碼0.5% e point 15點
◾訂閱「UP選」方案享Unicard(一般消費(0.3%+0.7%)+百大特店3.5%) e point回饋135點，共690元回饋
◾上述回饋累計 690/3,000=23%
玉山銀行 Unicard 新戶在11月30日前登錄減碳活動，下載玉山Wallet註冊成功並在玉山wallet內首次開通支付碳帳戶「大眾運具減碳」及「消費碳足跡」，刷Unicard單筆滿3,000元贈300元刷卡金，加上Unicard新申辦加碼8%e point 240點，及新戶加碼0.5%e point 15點。
此外，訂閱「UP選」方案還可享Unicard(一般消費(0.3%+0.7%)+百大特店3.5%) e point回饋135點，共690元回饋。上述回饋累積23%。
活動詳情：https://www.momoshop.com.tw/edm/cmmedm.jsp?lpn=O0Y2mh4ttZH&n=1
🟡星展銀行 信用卡：momo購物最高回饋20%
◾11/11單筆分期滿11,111享2222 momo幣，回饋20%，限量1,000名，11/11 15:00開放登錄
星展銀行信用卡即起至11月11日，在momo購物網單筆分期滿1,111元送2,222元momo幣回饋，共限1,000名。需在11月11日當天下午3時在momo購物網活動網站登錄，每正卡人活動期間限回饋乙次且不可跨等級重複兌換。登錄連結：https://www.momoshop.com.tw/edm/cmmedm.jsp?npn=1vEHfgIBHk4e&n=1
🟡台北富邦 momo卡：momo購物最高回饋20%
◾單筆無上限3%
◾品牌加碼2%-4%：11/11單筆分期滿11,111贈888，限1500名，11/11 15:00開放登錄
◾雙11最高13%：單筆分期滿35,000贈4,550，限400名，11/11 15:00開放登錄
◾上述回饋累計最高20%
即起至11樂11日，在momo購物網刷momo卡，單筆消費滿額享最高20%回饋（含原權益3%無上限+品牌加碼最高4%無上限+雙11活動加碼最高13%），加碼活動內容如下：
【活動一】113/11/7-11/10單筆分期不限期數消費滿5,000元送300元momo幣，限量5,000名。
【活動二】113/11/11當天單筆分期不限期數消費滿11,111元送888元momo幣，限量1,500名。
【活動三】113/11/11當天單筆分期不限期數消費滿35,000元送4,550元momo幣，限量400名。
※以上活動皆須個別登錄。
※【活動一】請至台北富邦銀行之網路銀行或是下載Fubon+ 台北富邦行動銀行APP登錄。
※【活動二、活動三】請至momo購物網活動頁面登錄。
※【活動二、活動三】不重複回饋，若均登錄成功，將擇優回饋，每戶僅限回饋乙次。
資料來源：momo雙11銀行攻略
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🟡 國泰世華 蝦皮聯名卡：蝦皮購物最高回饋30%
◾11/30前 天天消費最高5.5%蝦幣回饋
◾11/11登錄再享6%回饋
◾搭配11月消費滿額最高18.5%回饋
◾上述回饋累計30%
即日起至11月30日，在蝦皮購物刷國泰世華蝦皮購物聯名卡，天天消費最高5.5%蝦幣回饋，雙11當天登錄再享6%回饋，搭配11月消費滿額促刷活動最高18.5%回饋，疊加最高可享30%蝦幣回饋，平台領券再加碼享88折現折優惠。
此外，國泰世華CUBE卡雙11活動期間在momo購物網享15.3%回饋，Level 3卡友再享專屬2%回饋，最高享17.3%回饋；蝦皮購物及PChome 24h購物刷CUBE卡疊加各式優惠最高可達15.3%小樹點（信用卡）回饋。
🟡台中銀行 信用卡：蝦皮購物最高回饋25%
◾11/30前 單筆滿3,000回饋300刷卡金(限100名)
◾11/11-11/13 單筆滿8,000回饋2,000刷卡金(限70名) 回饋25%
◾11/18-11/25 單筆滿20,000回饋2,400(限30名)
台中銀行雙11信用卡在蝦皮購物全站不限商品享三重回饋優惠，即起至11月30日，單筆消費滿3,000，回饋300元刷卡金，限量100名。即起至11月13日單筆滿8,000，回饋2,000刷卡金，限量70名，相當回饋25%。11月18日至11月25日單筆滿20,000，回饋2,400刷卡金，限量30名。
◾登錄時間：
【活動一】2024/11/1 14:00:00起至2024/11/30 23:59:59止
【活動二】2024/11/1 10:30:00起至2024/11/13 23:59:59止
【活動三】2024/11/18 10:00:00起至2024/11/25 23:59:59止
◾登錄網址：https://www.tcbbank.com.tw/CreditCard/RegQuery2/Act_login.aspx
資料來源：蝦皮購物2024年11月信用卡回饋推薦
🟡玉山銀行 Unicard：不限平台最高回饋23%
◾新戶11/30前登錄+載玉山Wallet註冊開通碳帳戶
◾單筆滿3,000贈300刷卡金
◾新申辦加碼8% e point 240點
◾新戶加碼0.5% e point 15點
◾訂閱「UP選」方案享Unicard(一般消費(0.3%+0.7%)+百大特店3.5%) e point回饋135點，共690元回饋
◾上述回饋累計 690/3,000=23%
玉山銀行 Unicard 新戶在11月30日前登錄減碳活動，下載玉山Wallet註冊成功並在玉山wallet內首次開通支付碳帳戶「大眾運具減碳」及「消費碳足跡」，刷Unicard單筆滿3,000元贈300元刷卡金，加上Unicard新申辦加碼8%e point 240點，及新戶加碼0.5%e point 15點。
此外，訂閱「UP選」方案還可享Unicard(一般消費(0.3%+0.7%)+百大特店3.5%) e point回饋135點，共690元回饋。上述回饋累積23%。
活動詳情：https://www.momoshop.com.tw/edm/cmmedm.jsp?lpn=O0Y2mh4ttZH&n=1
🟡星展銀行 信用卡：momo購物最高回饋20%
◾11/11單筆分期滿11,111享2222 momo幣，回饋20%，限量1,000名，11/11 15:00開放登錄
星展銀行信用卡即起至11月11日，在momo購物網單筆分期滿1,111元送2,222元momo幣回饋，共限1,000名。需在11月11日當天下午3時在momo購物網活動網站登錄，每正卡人活動期間限回饋乙次且不可跨等級重複兌換。登錄連結：https://www.momoshop.com.tw/edm/cmmedm.jsp?npn=1vEHfgIBHk4e&n=1
🟡台北富邦 momo卡：momo購物最高回饋20%
◾單筆無上限3%
◾品牌加碼2%-4%：11/11單筆分期滿11,111贈888，限1500名，11/11 15:00開放登錄
◾雙11最高13%：單筆分期滿35,000贈4,550，限400名，11/11 15:00開放登錄
◾上述回饋累計最高20%
即起至11樂11日，在momo購物網刷momo卡，單筆消費滿額享最高20%回饋（含原權益3%無上限+品牌加碼最高4%無上限+雙11活動加碼最高13%），加碼活動內容如下：
【活動一】113/11/7-11/10單筆分期不限期數消費滿5,000元送300元momo幣，限量5,000名。
【活動二】113/11/11當天單筆分期不限期數消費滿11,111元送888元momo幣，限量1,500名。
【活動三】113/11/11當天單筆分期不限期數消費滿35,000元送4,550元momo幣，限量400名。
※以上活動皆須個別登錄。
※【活動一】請至台北富邦銀行之網路銀行或是下載Fubon+ 台北富邦行動銀行APP登錄。
※【活動二、活動三】請至momo購物網活動頁面登錄。
※【活動二、活動三】不重複回饋，若均登錄成功，將擇優回饋，每戶僅限回饋乙次。
資料來源：momo雙11銀行攻略