高麗菜「市場1顆200」產地才22元？　最強菜農3點揭真相：有夠蠢

農業部才剛示警，指出高麗菜10月中旬超種，今年冬季高麗菜產量將大爆發。未料，台南市議員李文俊7日卻帶著高麗菜上議會質詢，指出鄰居1顆高麗菜賣22元給大盤商，他到市場買一顆卻要210元，大嘆吃不起。一顆210高麗菜引發討論，「最強菜農」卻提出3點揭真相，重話砲轟：「有夠蠢！」
「最強菜農」林佳新今（9）在臉書評論「台南市場高麗菜一顆賣210元」，重話轟：「一個字形容『蠢』 ，頂多再加三個字『有夠蠢』！」他點出以下三點揭開菜價真相：
1.議員質詢拿的高麗菜是高山高麗菜
林佳新判斷，議員手上拿的是高山至少1500公尺以上的高麗菜，因為寒冷的的關係所以帶尖頭，而非品種因素，「目前1500公尺以上的初秋，這等品質每公斤批發市場大概落在60多塊」。他認為，扣掉耗損的外葉，零售價100塊其實很合理，沒什麼菜蟲的問題。
2.平地初秋高麗菜批發價30多塊／公斤
林佳新指出，平地初秋高麗菜每公斤批發市場價格，大概落在30多塊，認為消費者有選擇購買「高山初秋」或「平地初秋」高麗菜的選擇，並非沒其他選項。
3.台南農民高麗菜1顆賣22元？
林佳新表示，平地漂亮的初秋高麗菜，每箱20公斤大概12顆，目前市場價大概600至650 元，扣除紙箱、人力成本，運輸回到農民手中還會有大概450元，換算每顆將近40元。他認為 ，1顆才賣22元，「這價格大概就是品質不佳，選民服務該幫他找農改所做技術指導」。
農糧署曾介紹，國內常見高麗菜依葉球緊實度，可大致分為「軟種」和「硬種」兩類，一是「初秋」栽培面積最廣、橫跨平地與高山，口感甜脆，葉脈較細，適合各式料理；二是秋冬平地盛產的「雪翠」，葉脈紋路較為突出，纖維細緻、清脆爽口，適合快炒或切絲生食。另外，夏季平地盛產的「228」（或稱金葉仔）則是硬種高麗菜，外型扁平，因纖維較多，較適合做餡料或醃製。
被封「最強菜農」的林佳新原在雲林縣務農，2019年9月，林佳新將戶口遷到台中市，代表國民黨參選台中市第一選區立法委員，最終以將近6萬票的差距，敗給民進黨尋求連任的蔡其昌。
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1.議員質詢拿的高麗菜是高山高麗菜
林佳新判斷，議員手上拿的是高山至少1500公尺以上的高麗菜，因為寒冷的的關係所以帶尖頭，而非品種因素，「目前1500公尺以上的初秋，這等品質每公斤批發市場大概落在60多塊」。他認為，扣掉耗損的外葉，零售價100塊其實很合理，沒什麼菜蟲的問題。
2.平地初秋高麗菜批發價30多塊／公斤
林佳新指出，平地初秋高麗菜每公斤批發市場價格，大概落在30多塊，認為消費者有選擇購買「高山初秋」或「平地初秋」高麗菜的選擇，並非沒其他選項。
3.台南農民高麗菜1顆賣22元？
林佳新表示，平地漂亮的初秋高麗菜，每箱20公斤大概12顆，目前市場價大概600至650 元，扣除紙箱、人力成本，運輸回到農民手中還會有大概450元，換算每顆將近40元。他認為 ，1顆才賣22元，「這價格大概就是品質不佳，選民服務該幫他找農改所做技術指導」。
農糧署曾介紹，國內常見高麗菜依葉球緊實度，可大致分為「軟種」和「硬種」兩類，一是「初秋」栽培面積最廣、橫跨平地與高山，口感甜脆，葉脈較細，適合各式料理；二是秋冬平地盛產的「雪翠」，葉脈紋路較為突出，纖維細緻、清脆爽口，適合快炒或切絲生食。另外，夏季平地盛產的「228」（或稱金葉仔）則是硬種高麗菜，外型扁平，因纖維較多，較適合做餡料或醃製。
被封「最強菜農」的林佳新原在雲林縣務農，2019年9月，林佳新將戶口遷到台中市，代表國民黨參選台中市第一選區立法委員，最終以將近6萬票的差距，敗給民進黨尋求連任的蔡其昌。