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▲人妻說只要不沾鍋開始沾黏，就會把鍋子丟掉，因為很怕是塗層脫落。（圖／翻攝Threads）

不沾鍋堪稱主婦救星，但用多久要換呢？一名人妻只要家中不沾鍋變得「超沾鍋」，即使鍋面沒有明顯刮痕也會丟掉，就怕塗層脫落會影響健康。事實上，無毒教母譚敦慈曾教，可用不沾鍋煮水測試，如果水中泡泡有大有小，就表示不沾鍋受損、該換掉了。此外，若是不沾鍋鍋面無異常，只要小火加熱30秒，倒入少量食用油抹勻鍋底，再用紙巾擦乾，就可恢復不沾。一名人妻近期在Threads上發問，「好奇大家的鍋子從『不沾鍋』變成『超沾鍋』大概多久？」她表示，只要不沾鍋開始沾黏，就會把鍋子丟掉，因為很怕是塗層脫落，但一直這樣丟下去，實在太傷荷包。貼文引發討論，不少網友附和表示，只要是塗層系列的鍋子壽命都很短，最短有人用不到半年就沾鍋，多數使用年限約1年半。有人推薦陶瓷不沾鍋比較耐用，而且一定要搭配矽膠鍋鏟。但也有過來人分享，「我有同時買過陶瓷不沾鍋neoflam跟鐵氟龍不沾鍋特福，壽命差不多喔，而neoflam一沾，更明顯」。不沾鍋開始變得沾黏就該換了嗎？無毒教母譚敦慈曾教過，想知道不沾鍋塗層有沒有受損脫落，可以用不沾鍋煮水進行測試，觀察水中的泡泡，如果泡泡大小不一，就表示不沾鍋有刮痕，該換了；反之，如果水中的泡泡大小均勻，代表不沾鍋塗層還是完好，可以繼續使用。如果不沾鍋經煮水測試後，發現塗層還完好無缺，但是使用起來已經不像最初，不加油煎蛋也能很絲滑該怎麼辦？達人教一招秒恢復「不沾」，只要先用小火加熱不沾鍋約30秒，關火後，在鍋中倒入少量食用油並抹勻，再用紙巾擦乾，下次使用時就可以恢復不沾的特性。此養鍋方法就和保養鑄鐵鍋一樣。譚敦慈曾說，不沾鍋耐酸、耐鹼、耐高溫，其實只要好好保護，不要讓不沾鍋受損，用30多年也不成問題。想讓不沾鍋用久一點，有4點禁忌千萬別犯，包含空燒不沾鍋、大火熱炒、烹煮酸性或蛤蜊螃蟹等帶殼食材，以及大家最常犯的「烹飪完直接用冷水沖洗」，塗層由熱突然遇冷，很容易產生裂紋或者剝落。