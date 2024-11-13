台北大巨蛋今（13）日晚12強棒球賽，中華隊戰南韓「台韓大戰」開打！金色三麥划算優惠應援台灣挺球迷，11月13日至11月24日，穿球衣到餐廳觀賽內用杯裝精釀啤酒「買一送一」！「SPORTS NATION運動餐廳」每天都有HAPPY HOUR，中華隊任一選手擊出全壘打「電子酒精交易所」限時5折；穿球衣到「麥漢堡」點選任一款漢堡內用，可享「一小時399元喝到飽」。聯名台灣運彩的手搖飲料先喝道，用限定杯身開喝「硬頸系列第二杯半價」。
📌穿球衣吃金色三麥：內用杯裝精釀啤酒「買一送一」
全台金色三麥門市巨型投影、數百面電視螢幕LIVE直播，提供零死角最佳觀賽環境；號召球迷粉絲一起感受全場齊聲高喊「TEAM TAIWAN」的熱血氛圍！才在2024巴黎奧運，慶祝「麟洋配」奪金「一夜買單300萬啤酒」的金色三麥，又豪氣要請客啦，11月13日至11月24日，穿任一球衣至全台金色三麥門市觀賽加油，內用杯裝精釀啤酒享「買一送一」（每人優惠乙組）。
📌SPORTS NATION運動餐廳：中華隊全壘打「電子酒精交易所」限時5折
座落台北大巨蛋的「SPORTS NATION運動餐廳」，11月13日至11月24日，「電子酒精交易所」每天13:00～17:00啟動HAPPY HOUR隱藏優惠，現場將隨當日賽事戰況即時加碼（優惠不併用）：
◾️中華隊出賽「限時9折」
◾️中華隊獲勝「限時7折」
◾️中華隊任一選手擊出全壘打「限時5折」
SPORTS NATION運動餐廳 資訊
地址：台北市忠孝東路四段515號（台北大巨蛋GATE 1入口旁，近松菸側）
時間：11:00～00:00
📌麥漢堡：穿球衣點選任一款漢堡內用享「一小時399元」喝到飽
新北市的球迷粉絲，也可就近到新莊宏匯廣場應援中華隊，11月13日至11月24日，穿著任一球衣到金色三麥「麥漢堡」店內觀賽，點選任一款漢堡內用，可享「一小時399元」喝到飽應援優惠（優惠不併用）。
金色三麥「麥漢堡」 資訊
地址：新北市新莊區新北大道四段3號1樓（新莊宏匯廣場）
時間：11:00～00:00
手搖飲料先喝道聯名台灣運彩，推出3款「就一起為棒球喝彩」限量飲料杯身，每款設計都融入豐富棒球元素，傳遞熱血精神。12強賽期間，主打用硬頸精神力挺中華隊，號召大家11月13日對戰南韓、11月16日對戰日本、11月18日對戰古巴，開喝先喝道「硬頸系列第二杯半價」應援優惠。
所謂「硬頸系列」是先喝道歷時一年研發獨創「可以喝的麻糬」，結合2款客家點心麻糬「七霸」和「粉粄」，將糯米粉與玉米粉按特定比例混合、攪拌均勻後蒸熟而成手搖飲料配料「麻粿」，並搭配加入黑豆、玄米等八味的「輕焙穀麥茶」，同時推出加入鮮奶的「硬頸乳茶」與加奶粉的「硬頸奶茶」兩種版本。
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全台金色三麥門市巨型投影、數百面電視螢幕LIVE直播，提供零死角最佳觀賽環境；號召球迷粉絲一起感受全場齊聲高喊「TEAM TAIWAN」的熱血氛圍！才在2024巴黎奧運，慶祝「麟洋配」奪金「一夜買單300萬啤酒」的金色三麥，又豪氣要請客啦，11月13日至11月24日，穿任一球衣至全台金色三麥門市觀賽加油，內用杯裝精釀啤酒享「買一送一」（每人優惠乙組）。
📌SPORTS NATION運動餐廳：中華隊全壘打「電子酒精交易所」限時5折
座落台北大巨蛋的「SPORTS NATION運動餐廳」，11月13日至11月24日，「電子酒精交易所」每天13:00～17:00啟動HAPPY HOUR隱藏優惠，現場將隨當日賽事戰況即時加碼（優惠不併用）：
◾️中華隊出賽「限時9折」
◾️中華隊獲勝「限時7折」
◾️中華隊任一選手擊出全壘打「限時5折」
SPORTS NATION運動餐廳 資訊
地址：台北市忠孝東路四段515號（台北大巨蛋GATE 1入口旁，近松菸側）
時間：11:00～00:00
📌麥漢堡：穿球衣點選任一款漢堡內用享「一小時399元」喝到飽
新北市的球迷粉絲，也可就近到新莊宏匯廣場應援中華隊，11月13日至11月24日，穿著任一球衣到金色三麥「麥漢堡」店內觀賽，點選任一款漢堡內用，可享「一小時399元」喝到飽應援優惠（優惠不併用）。
金色三麥「麥漢堡」 資訊
地址：新北市新莊區新北大道四段3號1樓（新莊宏匯廣場）
時間：11:00～00:00
📌先喝道x台灣運彩聯名杯！應援中華隊「第二杯半價」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
手搖飲料先喝道聯名台灣運彩，推出3款「就一起為棒球喝彩」限量飲料杯身，每款設計都融入豐富棒球元素，傳遞熱血精神。12強賽期間，主打用硬頸精神力挺中華隊，號召大家11月13日對戰南韓、11月16日對戰日本、11月18日對戰古巴，開喝先喝道「硬頸系列第二杯半價」應援優惠。
所謂「硬頸系列」是先喝道歷時一年研發獨創「可以喝的麻糬」，結合2款客家點心麻糬「七霸」和「粉粄」，將糯米粉與玉米粉按特定比例混合、攪拌均勻後蒸熟而成手搖飲料配料「麻粿」，並搭配加入黑豆、玄米等八味的「輕焙穀麥茶」，同時推出加入鮮奶的「硬頸乳茶」與加奶粉的「硬頸奶茶」兩種版本。
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