奧運1600公尺接力美國太狠了！第1棒「讓16歲選手跑」　觀眾傻眼

奧運金牌開喝了！金色三麥今啤酒免費送、杯裝「買一送一」喝3天

▲2024巴黎奧運台灣再摘金牌！今金色三麥「全場內用客人」免費請客350ml杯裝精釀啤酒一杯，8月12日至8月14日連續3天杯裝啤酒「買一送一」！布納咖啡館酒類「全品項也買一送一」。（圖／金色三麥提供）
▲2024巴黎奧運台灣再摘金牌！今金色三麥「全場內用客人」免費請客350ml杯裝精釀啤酒一杯，8月12日至8月14日連續3天杯裝啤酒「買一送一」！布納咖啡館酒類「全品項也買一送一」。（圖／金色三麥提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2024巴黎奧運台灣拳后林郁婷今代表中華隊摘下本屆第二面金牌，全民嗨翻了！金色三麥為台灣之光加碼同慶，今（11）日到金色三麥用餐請客「全場內用客人」免費招待350ml杯裝精釀啤酒一杯，而且8月12日至8月14日連續3天杯裝啤酒「買一送一」！布納咖啡館也歡慶奧運奪牌，酒類「全品項也買一送一」，包括啤酒及葡萄酒都半價開喝。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌金色三麥今免費喝啤酒！杯裝「買一送一」喝3天慶奧運金牌
慶賀拳后林郁婷在2024巴黎奧運，向全世界見證台灣女性的堅毅與強大，金色三麥繼「麟洋配」奪金「一夜買單300萬啤酒」，又豪氣要請客啦！支持台灣之光無畏的勇氣，金色三麥今一日限定請全場內用客人免費喝350ml杯裝精釀啤酒！今天到店內用的客人，都招待一杯350ml精釀啤酒免費喝；而且明天8月12日至8月14日，全台門市內用消費享「杯裝啤酒買一送一」連續喝3天，實在是太嗨了！

▲「麟洋配」奪金瞬間，金色三麥餐廳爆出瘋狂歡呼聲。（圖／金色三麥提供）
▲金色三麥在「麟洋配」奪金瞬間，單日一夜累計送出價值超過300萬元的精釀啤酒，客人喝光的啤酒杯疊起來高度超過6座台北101。（圖／金色三麥提供）
📌布納咖啡館：酒類「全品項也買一送一」！啤酒、葡萄酒都半價
連續好幾天跟著2024巴黎奧運奪牌連連，一起推出酒類優惠的布納咖啡館，再度歡慶奧運奪金牌，今8月11日一日限定，酒類「全品項買一送一」！包括啤酒、葡萄酒都半價，號召全民一起幫中華隊慶祝啦。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
▲布納咖啡館酒類「全品項也買一送一」！啤酒、葡萄酒都半價。（圖／翻攝自布納咖啡館FB）
▲布納咖啡館酒類「全品項也買一送一」！啤酒、葡萄酒都半價。（圖／翻攝自布納咖啡館FB）

奧運金牌可不可、迷客夏買一送一！9大手搖一覽　CoCo珍奶買1送1

奧運金牌肯德基「炸雞買一送一」！蛋撻免費送　必勝客披薩半價

奧運9大買一送一！三商巧福送麵、福勝亭送定食　豬排小籠包爽吃

義美「銅鑼燒冰淇淋買一送一」！全家雪糕買1送1、7-11買2送1任選

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選