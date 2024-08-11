奧運金牌開喝了！金色三麥今啤酒免費送、杯裝「買一送一」喝3天
2024巴黎奧運台灣拳后林郁婷今代表中華隊摘下本屆第二面金牌，全民嗨翻了！金色三麥為台灣之光加碼同慶，今（11）日到金色三麥用餐請客「全場內用客人」免費招待350ml杯裝精釀啤酒一杯，而且8月12日至8月14日連續3天杯裝啤酒「買一送一」！布納咖啡館也歡慶奧運奪牌，酒類「全品項也買一送一」，包括啤酒及葡萄酒都半價開喝。
記者蕭涵云/綜合報導
📌金色三麥今免費喝啤酒！杯裝「買一送一」喝3天慶奧運金牌
慶賀拳后林郁婷在2024巴黎奧運，向全世界見證台灣女性的堅毅與強大，金色三麥繼「麟洋配」奪金「一夜買單300萬啤酒」，又豪氣要請客啦！支持台灣之光無畏的勇氣，金色三麥今一日限定請全場內用客人免費喝350ml杯裝精釀啤酒！今天到店內用的客人，都招待一杯350ml精釀啤酒免費喝；而且明天8月12日至8月14日，全台門市內用消費享「杯裝啤酒買一送一」連續喝3天，實在是太嗨了！
📌布納咖啡館：酒類「全品項也買一送一」！啤酒、葡萄酒都半價
連續好幾天跟著2024巴黎奧運奪牌連連，一起推出酒類優惠的布納咖啡館，再度歡慶奧運奪金牌，今8月11日一日限定，酒類「全品項買一送一」！包括啤酒、葡萄酒都半價，號召全民一起幫中華隊慶祝啦。