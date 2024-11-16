台灣天氣潮濕，受到東北季風與颱風影響，明（17）北部、東部要下雨了！不少人都會打開除濕機，讓室內保持舒適，但是常常會忘了關門關，讓除濕機做白工、浪費電，這點是台電都認證過的。而省錢達人張偉明曾分享使用除濕機錯誤行為，習慣開一整天，每月電費至少多噴千元。
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有網友在PTT分享，她剛買台除濕機，室內「濕度50~60%真的很舒服」，下班回家就會一直開著，睡前設定6小時剛好除滿一桶水。
但某天，她下班回家發現，家裡濕度竟高達80%，不解門窗都關著，為什麼才12小時，濕度會從50%飆至80%，好奇問：「大家除濕機都開多久？不在家也會開嗎？」
文章引發討論，不少人都說自家除濕機幾乎是24小時運轉，除非過夜旅行才會關，也有人提醒，為安全考量，「人不在家最好不要開除濕機，以免發生走火意外」。
🟡開除濕機錯誤用法 忘關門窗做白工
事實上，除濕機開一整天，正是省錢達人張偉明列出除濕機錯誤用法中的一項。其他使用除濕機常見錯誤，還有從來沒洗過濾網，以及開除濕機時忘記關閉門窗，都會影響除濕效率，除濕效率越差就代表越耗電。
◾除濕機開一整天
張偉明建議，當濕度降到設定值時就應關閉除濕機，若無濕度偵測功能，每個空間最常開4到6小時就好，否則一整天開下來，每個月電費至少多花1000多元，傷荷包也浪費電。
◾開除濕機打開門窗
台電粉絲專頁曾提醒，使用除濕機時一定要把門窗都關上，沒關門窗，會引入更多濕氣，讓除濕機越除越濕，沒有用也浪費電。
台電也建議，使用除濕機時搭配循環扇會更有效率，完成除濕後也不要馬上開門窗，以免濕氣跑進來，讓之前的除濕動作全白費了。
◾從沒洗過除濕機濾網
其實除濕機和冷氣機一樣都有過濾網，且需要定期清洗，才能維持最佳效率，也就能更省電。三菱家電建議，每兩周清潔一次濾網，每3個月一次用水清洗濾網，每兩年或是清洗4次後就要更換濾網。若是HEPA濾網則建議一年更換一次。
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有網友在PTT分享，她剛買台除濕機，室內「濕度50~60%真的很舒服」，下班回家就會一直開著，睡前設定6小時剛好除滿一桶水。
但某天，她下班回家發現，家裡濕度竟高達80%，不解門窗都關著，為什麼才12小時，濕度會從50%飆至80%，好奇問：「大家除濕機都開多久？不在家也會開嗎？」
文章引發討論，不少人都說自家除濕機幾乎是24小時運轉，除非過夜旅行才會關，也有人提醒，為安全考量，「人不在家最好不要開除濕機，以免發生走火意外」。
🟡開除濕機錯誤用法 忘關門窗做白工
事實上，除濕機開一整天，正是省錢達人張偉明列出除濕機錯誤用法中的一項。其他使用除濕機常見錯誤，還有從來沒洗過濾網，以及開除濕機時忘記關閉門窗，都會影響除濕效率，除濕效率越差就代表越耗電。
◾除濕機開一整天
張偉明建議，當濕度降到設定值時就應關閉除濕機，若無濕度偵測功能，每個空間最常開4到6小時就好，否則一整天開下來，每個月電費至少多花1000多元，傷荷包也浪費電。
◾開除濕機打開門窗
台電粉絲專頁曾提醒，使用除濕機時一定要把門窗都關上，沒關門窗，會引入更多濕氣，讓除濕機越除越濕，沒有用也浪費電。
台電也建議，使用除濕機時搭配循環扇會更有效率，完成除濕後也不要馬上開門窗，以免濕氣跑進來，讓之前的除濕動作全白費了。
◾從沒洗過除濕機濾網
其實除濕機和冷氣機一樣都有過濾網，且需要定期清洗，才能維持最佳效率，也就能更省電。三菱家電建議，每兩周清潔一次濾網，每3個月一次用水清洗濾網，每兩年或是清洗4次後就要更換濾網。若是HEPA濾網則建議一年更換一次。