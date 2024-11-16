台灣天氣潮濕，全年平均濕度80%，家中一定要有除濕機，不過現在市售除濕機有超多功能，LG除濕機標榜有Wi-Fi功能，可遠端遙控除濕，Panasonic有烘鞋功能、日立有負離子清淨功能。但被封「吸水怪獸」的日本製三菱除濕機要價近3萬元卻被嫌棄？日立、Panasonic、LG、三菱除濕機該怎麼選？《NOWnews今日新聞》整理選購6指標、品牌除濕機特色與推薦等重點，一文掌握。
曾任職數家連鎖賣場的家電部落客，近期在YouTube頻道「神崎BEST Cora生活紀錄」，分享「再也不會買三菱日本製除濕機」，她指出，該款三菱除濕機售價近3萬元，優點是「除濕力很好、壓縮機安靜」。
但她也細數包含「水箱沒有把手」、「有HEPA除濕時旁邊開縫」、「電線沒有自動捲線設計」、「賣這麽高沒聯網」及「導風板異音」等5大缺點，直言：「不要以為日本製都是最好的！」不過，她也說這是個人不推薦，大家參考就好。
🟡 除濕機該怎麼選？6指標挑選最全面
◾除濕力
除濕能力，也就是一天可以除多少公升的水。能源局建議的公式為「需求公升數=適用坪數x3.3x0.24」，以10坪空間計算，得出7.29公升。也可以簡單以空間數進行選購，例如10坪空間就買10公升除濕力的除濕機，如果住的環境很潮濕，可選除濕力更高的機型。
◾耗電量
一般而言，除濕力越強越耗電，但目前市售除濕機多標榜變頻、甚至雙變頻，想省電一定要選一級能效的機型。
◾水箱容量
擺在地上的除濕機需要自己倒水，一般來說，多數機型水箱達8分滿時就會自動停機，通常建議選擇大容量水箱的除濕機，可以減少倒水次數，更便利。
◾機動性
通常家中各個空間不會都各有一台除濕機，大家多會把除濕機移動倒不同空間使用，因此除濕機是不是具有提把、轉輪，甚至電線是否可自動捲線等機動性功能都很重要。
◾運轉音量
市面多數除濕機都是靠壓縮機運轉作動，雖然除濕輪式機種比較安靜，但是市面較少而且較耗電，而壓縮機容易產生低頻噪音，對聲音敏感者，建議要多注意。
◾附加功能
居家環境的相對溼度控制在50~60%最舒適，建議可選擇有自動除濕功能的機型，達一定濕度會停止，可避免運轉過度，不但耗電還可能會引發電線走火。此外聯網、烘鞋等附加功能，都可以個人需求選擇。
資料來源：Beutii 質感家電選品JK老師
🟡 LG樂金除濕機推薦
◾ LG樂金PuriCare WiFi雙變頻除濕機（第5代）
◾除濕力：日除濕12公升至25.6公升都有
◾售價：1萬4900元至2萬3900元
◾亮點：智慧聯網，可遠端遙控
單手易提取水箱
烘鞋多功能
500萬奈米離子+UV消毒燈
資料來源：486的大丈夫週記、LG官網
🟡 三菱除濕機推薦
◾MITSUBISHI 三菱電機HEPA空氣清淨除濕機
◾除濕力：日除濕15公升（MJ-EH150JT）至25公升（MJ-EHV250JT）都有
◾售價：1萬9879元至3萬1000元
◾亮點：AI智慧偵測（全自動最佳運轉）
除濕、空氣清淨、除臭功能
HEPA活性碳濾網，可抑制病毒與過敏原
衣物乾燥／浴室防霉／機體內部乾燥功能
資料來源：三菱電機官網
🟡 Panasonic除濕機推薦
◾Panasonic變頻高效型除濕機推薦
◾除濕力：日除濕14公升（F-YV28NX）、16公升（F-YV32NX ）
◾售價：1萬7500元、1萬8900元
◾亮點：體積縮小24% 薄型化
側拉式水箱
自動收線集線器
35項安全裝置
資料來源：Panasonic官網
◾HITACHI日立1級能效舒適節電除濕機
◾除濕力：7公升（rd-14fr）、11公升（rd-22fj）
◾建議售價：7290元、1萬590元（購物網特價最低6666元、8342元）
◾亮點：價格最平實
萬向四輪好移動
雲端智慧控
如遇停電，復電後自動回復之前設定，繼續運轉
資料來源：日立官網
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但她也細數包含「水箱沒有把手」、「有HEPA除濕時旁邊開縫」、「電線沒有自動捲線設計」、「賣這麽高沒聯網」及「導風板異音」等5大缺點，直言：「不要以為日本製都是最好的！」不過，她也說這是個人不推薦，大家參考就好。
🟡 除濕機該怎麼選？6指標挑選最全面
◾除濕力
除濕能力，也就是一天可以除多少公升的水。能源局建議的公式為「需求公升數=適用坪數x3.3x0.24」，以10坪空間計算，得出7.29公升。也可以簡單以空間數進行選購，例如10坪空間就買10公升除濕力的除濕機，如果住的環境很潮濕，可選除濕力更高的機型。
◾耗電量
一般而言，除濕力越強越耗電，但目前市售除濕機多標榜變頻、甚至雙變頻，想省電一定要選一級能效的機型。
◾水箱容量
擺在地上的除濕機需要自己倒水，一般來說，多數機型水箱達8分滿時就會自動停機，通常建議選擇大容量水箱的除濕機，可以減少倒水次數，更便利。
◾機動性
通常家中各個空間不會都各有一台除濕機，大家多會把除濕機移動倒不同空間使用，因此除濕機是不是具有提把、轉輪，甚至電線是否可自動捲線等機動性功能都很重要。
◾運轉音量
市面多數除濕機都是靠壓縮機運轉作動，雖然除濕輪式機種比較安靜，但是市面較少而且較耗電，而壓縮機容易產生低頻噪音，對聲音敏感者，建議要多注意。
◾附加功能
居家環境的相對溼度控制在50~60%最舒適，建議可選擇有自動除濕功能的機型，達一定濕度會停止，可避免運轉過度，不但耗電還可能會引發電線走火。此外聯網、烘鞋等附加功能，都可以個人需求選擇。
資料來源：Beutii 質感家電選品JK老師
🟡 LG樂金除濕機推薦
◾ LG樂金PuriCare WiFi雙變頻除濕機（第5代）
◾除濕力：日除濕12公升至25.6公升都有
◾售價：1萬4900元至2萬3900元
◾亮點：智慧聯網，可遠端遙控
單手易提取水箱
烘鞋多功能
500萬奈米離子+UV消毒燈
資料來源：486的大丈夫週記、LG官網
🟡 三菱除濕機推薦
◾MITSUBISHI 三菱電機HEPA空氣清淨除濕機
◾除濕力：日除濕15公升（MJ-EH150JT）至25公升（MJ-EHV250JT）都有
◾售價：1萬9879元至3萬1000元
◾亮點：AI智慧偵測（全自動最佳運轉）
除濕、空氣清淨、除臭功能
HEPA活性碳濾網，可抑制病毒與過敏原
衣物乾燥／浴室防霉／機體內部乾燥功能
資料來源：三菱電機官網
🟡 Panasonic除濕機推薦
◾Panasonic變頻高效型除濕機推薦
◾除濕力：日除濕14公升（F-YV28NX）、16公升（F-YV32NX ）
◾售價：1萬7500元、1萬8900元
◾亮點：體積縮小24% 薄型化
側拉式水箱
自動收線集線器
35項安全裝置
資料來源：Panasonic官網
◾HITACHI日立1級能效舒適節電除濕機
◾除濕力：7公升（rd-14fr）、11公升（rd-22fj）
◾建議售價：7290元、1萬590元（購物網特價最低6666元、8342元）
◾亮點：價格最平實
萬向四輪好移動
雲端智慧控
如遇停電，復電後自動回復之前設定，繼續運轉
資料來源：日立官網