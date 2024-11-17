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▲在路邊停車時，難免會遇上並非完全水平的路面，其實斜坡停車真的大有學問。（圖／NOWnews資料照）

▲加州駕駛手冊解釋，在斜坡停車時，均應該偏轉車輪，以防在停車制動失靈時車輛滑入道路中心。（圖／翻攝美國加州駕駛手冊）

▲中古車經銷商「綸爸」教學斜坡停車時打檔順序差異，可能會讓車主省下一大筆修車費。（圖／綸爸二手車授權使用）

在路邊停車時，難免會遇上並非完全水平的路面，其實斜坡停車大有學問！過去就有民眾前往美國加州舊金山，發現路邊停的車子都不把輪胎打直，結果真相揭曉後，才發現他們會這樣做是有深層之考量。過去有台灣民眾前往美國舊金山玩，卻發現當地車輛停路邊「前輪都不打直」讓他忍不住拍下現場的照片，更不禁疑惑」隨後就有家住舊金山的在地人表示「這樣停是對的，政府有規定」，由於舊金山當地斜坡路段相當多，因此當地駕駛都會習慣輪胎打歪防止煞車失靈滑走，對路旁行人造成危險。而《美國加州駕駛手冊》內容中更是特別提到，，「，將前輪轉向路緣石（人行道）或朝向路邊緣。啟用停車制動（Auto Hold或手煞車）；，將，並將車輛倒退幾公尺。車輪應輕輕抵住路邊緣石，啟用停車制動。」《美國加州駕駛手冊》更補充，無論是採用車頭朝向上坡還是朝向下坡的方式停車，若無路邊緣石，均應該偏轉車輪，以防在泊車制動失靈時車輛滑入道路中心」。在斜坡停車除了要將車前輪打歪之外，操作煞車的順序也是小有學問，過去中古車達人綸爸也拍片教學，分享斜坡停車時的最佳順序，「省下10萬修車費」。自排車的P檔（Parking）為停車檔，長時間停車使用，利用機械裝置鎖緊汽車的轉動，通過變速器內部的停車制動裝置輸出軸鎖住，防止車輪移動；N檔（Neutral）空檔，為啟動、暫時停車時使用；D（Drive）為前進檔，用於一般道路行駛；R檔（Reverse）則是倒車檔，倒車的時候用的，幾乎所有車型都會對此檔位設下保護措施，需踩下煞車或按特定按鈕才能進入此檔。在路上行駛要路邊停車時，車子的檔位都會在D檔，許多駕駛停好車後，都會直接從D檔打入P檔，在平整的路面可能問題不明顯，但若是在稍有斜度的路面上，這樣做就有可能讓變速箱出現耗損。中古車經銷商「綸爸」日前在IG上提醒「90%的人都錯了」，影片中提到「斜坡路面停車時，如果直接從D檔打進P檔，然後再拉起手煞車，最後才熄火，但這樣的打檔順序，下次發動車輛打入D檔時，變速箱就會有『蹦』的聲響，長時間這樣，變速箱絕對提前下課。」對此，綸爸也實際演示了斜坡停車時的最佳打檔順序，「從D檔打入N檔，然後先拉起手煞車，確定車子不再滑動後，再將排檔桿打入P檔，最後熄火。」