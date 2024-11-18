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▲Lisa到高雄舉行見面會，80分鐘長度讓粉絲直呼還不過癮。（圖／讀者提供）

▲Lisa在見面會上公開「Rockstar」刺青，讓粉絲又驚又喜。（圖／翻攝自粉絲Threads）

▲Lisa喝了主辦方提供的半糖珍珠奶茶，覺得非常好喝。（圖／讀者提供）

▲BLACKPINK Lisa小檔案。（圖／NOWnews社群製表）

南韓女天團BLACKPINK的泰國籍成員Lisa昨（17）日於高雄舉行粉絲見面會，吸引上萬粉絲到場。Lisa在現場又唱又跳，跟粉絲熱情打招呼，據傳見面會規模比照歐美藝人規格，排場相當大氣。Lisa也主動秀出自己左手手臂上的刺青，是「Rockstar」字樣，更笑說刺青「媽媽說可以」，認為「Rockstar」對她來說非常有意義，可以代表現在的她。Lisa昨日在高雄舉行時長80分鐘的粉絲見面會，全場熱情跟粉絲互動，宛如演唱會規模，讓粉絲尖叫聲不斷。Lisa也大方公開自己左手手臂上的刺青，是小小的「Rockstar」字樣，Lisa笑說：「我媽媽說可以刺，我刺這個刺青是因為很有意義，可以代表現在的我！」「Rockstar」其實也是Lisa歌曲的名稱，她在今年2月成立個人公司LLOUD，陸續發行多張專輯，〈Rockstar〉正是她轉型成國際巨星的第一步，單曲播放量目前已突破2.2億，相當驚人。Lisa後續還接連推出新歌〈New Woman〉、〈Moonlit Floor〉成績都不錯，是BLACKPINK成員SOLO後，發行單曲速度最快的人。Lisa目前也將目光放到全世界，已經不只侷限在韓國。而這次Lisa空降台灣，也吃了很多道地小吃，包含蔥油餅、半糖珍珠奶茶等；Lisa說甜度調整過的珍珠奶茶她很喜歡，更搞笑的是，吃完餐點的Lisa，手上立刻變出小鏡子，迅速轉身檢查牙齒有無菜渣，逗趣模樣讓全場粉絲融化，紛紛直呼：「好可愛！」原 名：Pranpriya Manobal改 名：Lalisa Manobal（拉莉莎瑪諾班）生 日：1997年3月27日（27歲）國 籍：泰國（武里南府出生、曼谷生活）身 高：166.5cm體 重：44.7kg血 型：O型出 道：2016年8月8日團 體：BLACKPINK粉絲名：BLINK（BLACKPINK）、Lilies（Lisa個人）MBTI：ISFP代表作：《LALISA》《MONEY》《ROCKSTAR》《New Woman》《Moonlit Floor》