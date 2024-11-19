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▲星巴克「買一送一」12強賽挺進東京優惠！大杯美式55元、星冰樂58元、太妃核果風味那堤80元。（圖／翻攝自星巴克FB）

▲路易莎咖啡「買一送一」外送優惠今最後一天。（圖／路易莎咖啡提供）

▲西雅圖咖啡「全系列飲品買一送一」歡慶中華隊晉級四強。（圖／西雅圖咖啡提供）

中華隊昨晚2:0完封古巴，以4勝1敗成績晉級12強棒球賽複賽，打進東京巨蛋超級循環賽太爽了！星巴克今（19）日起全台門市「大杯買一送一」連續2天半價優惠，爽喝美式55元、星冰樂58元、太妃核果風味那堤80元；幫大家一次整理西雅圖咖啡、路易莎咖啡3大咖啡「買一送一」優惠一覽。12強賽挺進東京全民瘋狂！2024年世界12強棒球賽中華隊確定晉級超級循環賽，要前進東京大巨蛋打複賽。今爽喝「星巴克買一送一」BRAVO好棒！我們一起同慶好友分享日，，許久不見的「大杯買一送一」超划優惠一定要喝，幫大家試算，最便宜大杯美式咖啡55元、香草星冰樂58元、太妃核果風味那堤80元，有夠便宜不喝怎麼行。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。路易莎咖啡11月19日最後一天，使用Uber Eats外送享指定飲品「買一送一」優惠！包括喝莊園美式、西西里咖啡都有「買一送一」可以喝。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。西雅圖咖啡歡慶中華隊晉級四強，也祭出「全系列飲品買一送一」優惠活動，提醒大家，優惠限定同品項/大小，不含瓶裝水；休息站門市不參與活動；恕不與其他優惠合併使用；恕不與折價券合併使用。西雅圖咖啡更於台北信義區世貿旗艦店一樓店面空間鋪上翠綠草皮與棒球場紅土、搭配精緻應援掛旗，打造為期兩個月的「西雅圖Premier 12應援特展店」，讓民眾有如身處大巨蛋球場，特別推出應援新品餐點與飲品，讓大家沒有飛日本也能為中華隊加油。