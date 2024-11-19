有這麼好的消息？民眾今年才經歷手搖飲料CoCo都可、麻古茶坊漲價，連鎖速食更是麥當勞漢堡、必勝客披薩也都變貴！荷包越來越瘦好想哭。路易莎咖啡今（19）日竟然宣布明天11月20日起「莊園系列」全面降價5元，包括美式黑咖啡、咖啡拿鐵、澳洲小拿鐵、特濃小卡布、莊園義式濃縮咖啡都直接折扣5元逆勢調降。
昨台灣麥當勞宣布才11月20日連七年震撼漲價！「台灣麥當勞考量整體營運策略，將自11月20日凌晨零時起調整部分產品價格，早餐、超值全餐之主餐，及部分點心飲料，單點價格調升2-3元」，平均調幅2.4%。超值全餐/早餐主餐調升2-3元，配餐價格無調整；部分點心/飲料調升2-3元，法點價格無調整。雖然1+1=$50/$69、得來速VIP卡、甜心卡買A送B、麥當勞APP麥粉週週樂等優惠不變，整體平均調幅2.4%。
上週更有必勝客無預警即刻漲價，海鮮等8款大披薩漲5～40元「最多貴了40元」，其中熱夯口味「和風章魚燒」、「海鮮」更是飆到770元；其他包括超級總匯、壽喜雪花牛等多款經典口味披薩皆維持原價。而「雙拼披薩-熱帶鳳梨海鮮總匯＋四小福小披薩」、「雙拼披薩-海陸總動員小披薩」、「熱帶鳳梨海鮮總匯小披薩」3款小披薩倒是降價30元，整體平均調幅為2.5%。
10月手搖飲料也連漲價2家，CoCo都可變貴5元，「考量整體營運狀況與國內外物料成本，經慎重評估，調整部分商品價格」，奶茶系列「貴5元」、部分果茶類「漲5元」，招牌必喝的「珍珠奶茶」、「百香雙響炮」、新品「檸檬奇遇桔」都變貴；麻古茶坊也部分品項「貴5元」，「因綜合因素之考量，我們將於2024年10月1日起調整部分商品之價格」，北部菜單「多多綠茶」從50元調漲55元、「柳橙果粒茶」75元變80元等。
萬物齊漲的情況下，路易莎咖啡竟然逆勢調降！業者表示，本著希望將精品咖啡推薦給更多消費者的初心，今宣布：「路易莎咖啡11/20日起啟動精品咖啡「莊園系列」降價5元推廣計劃」，盼以優惠價格的高品質莊園咖啡，迎戰超商頻頻推出的折扣咖啡，作為爭取消費者的市場區隔優勢。
路易莎咖啡嚴選來自巴西、衣索比亞、哥倫比亞、薩爾瓦多等地多種頂級的莊園咖啡豆，透過獨家黃金比例調配的「莊園系列」，是創辦人黃銘賢最引以為傲、且研究多年的成果。希望以更親民的價格，提供更多人享受高品味的「莊園級咖啡」，實現「好咖啡不必貴」的品牌承諾。
這波調降清單包括「莊園級咖啡」系列「美式黑咖啡」折扣後價格55元(中杯)，「咖啡拿鐵」75元(中杯)，及澳洲小拿鐵、特濃小卡布、莊園義式濃縮咖啡也都折扣5元。
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上週更有必勝客無預警即刻漲價，海鮮等8款大披薩漲5～40元「最多貴了40元」，其中熱夯口味「和風章魚燒」、「海鮮」更是飆到770元；其他包括超級總匯、壽喜雪花牛等多款經典口味披薩皆維持原價。而「雙拼披薩-熱帶鳳梨海鮮總匯＋四小福小披薩」、「雙拼披薩-海陸總動員小披薩」、「熱帶鳳梨海鮮總匯小披薩」3款小披薩倒是降價30元，整體平均調幅為2.5%。
10月手搖飲料也連漲價2家，CoCo都可變貴5元，「考量整體營運狀況與國內外物料成本，經慎重評估，調整部分商品價格」，奶茶系列「貴5元」、部分果茶類「漲5元」，招牌必喝的「珍珠奶茶」、「百香雙響炮」、新品「檸檬奇遇桔」都變貴；麻古茶坊也部分品項「貴5元」，「因綜合因素之考量，我們將於2024年10月1日起調整部分商品之價格」，北部菜單「多多綠茶」從50元調漲55元、「柳橙果粒茶」75元變80元等。
萬物齊漲的情況下，路易莎咖啡竟然逆勢調降！業者表示，本著希望將精品咖啡推薦給更多消費者的初心，今宣布：「路易莎咖啡11/20日起啟動精品咖啡「莊園系列」降價5元推廣計劃」，盼以優惠價格的高品質莊園咖啡，迎戰超商頻頻推出的折扣咖啡，作為爭取消費者的市場區隔優勢。
路易莎咖啡嚴選來自巴西、衣索比亞、哥倫比亞、薩爾瓦多等地多種頂級的莊園咖啡豆，透過獨家黃金比例調配的「莊園系列」，是創辦人黃銘賢最引以為傲、且研究多年的成果。希望以更親民的價格，提供更多人享受高品味的「莊園級咖啡」，實現「好咖啡不必貴」的品牌承諾。
這波調降清單包括「莊園級咖啡」系列「美式黑咖啡」折扣後價格55元(中杯)，「咖啡拿鐵」75元(中杯)，及澳洲小拿鐵、特濃小卡布、莊園義式濃縮咖啡也都折扣5元。