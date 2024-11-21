MAMA頒獎典禮（《2024 MAMA Awards》）今年分別在21日美國、22日至23日於日本大阪2國舉行，第2天的表演嘉賓總計9組，特別的是這場還有合作舞台，而且頒獎人更請到羅PD、邊佑錫、郭東延等12位知名綜藝人、演員擔任，陣容一字排開閃瞎觀眾，《NOWnews今日新聞》特別整理Day 2的典禮看點、收看平台資訊，大家一起來追直播看南韓年末最大的表演舞台吧！完整入圍名單可「點此」收看。
🔴MAMA第二天時間地點、收看平台
典禮日期：2024年11月22日（星期五）
星光大道：15：00（台灣時間）
頒獎典禮：17：00（台灣時間）
舉行地點：日本大阪京瓷巨蛋
收看平台：MyVideo
🔴MAMA第二天主持人
尚未公布
🔴MAMA第二天表演嘉賓
BOYNEXTDOOR
ENHYPEN
IVE
izna
李泳知
ME:I
TREASURE
TOMORROW X TOGETHER
PLAVE
🔴MAMA第二天合作舞台
ENHYPEN x TOMORROW X TOGETHER x ZEROBASEONE
PLAVE x 李泳知
🔴MAMA第二天頒獎嘉賓
孔明
郭東延
金敏荷
羅PD
邊佑錫
徐仁國
薛仁雅
安宰賢
李智雅
曺柔理
崔顯旭
洪真慶
《2024 MAMA Awards》完整資訊新聞：
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典禮日期：2024年11月22日（星期五）
星光大道：15：00（台灣時間）
頒獎典禮：17：00（台灣時間）
舉行地點：日本大阪京瓷巨蛋
收看平台：MyVideo
🔴MAMA第二天主持人
尚未公布
🔴MAMA第二天表演嘉賓
BOYNEXTDOOR
ENHYPEN
IVE
izna
李泳知
ME:I
TREASURE
TOMORROW X TOGETHER
PLAVE
🔴MAMA第二天合作舞台
ENHYPEN x TOMORROW X TOGETHER x ZEROBASEONE
PLAVE x 李泳知
🔴MAMA第二天頒獎嘉賓
孔明
郭東延
金敏荷
羅PD
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曺柔理
崔顯旭
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