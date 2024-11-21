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▲MAMA第二天的主持人（中）目前空缺，尚未公布。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書）

▲▼MAMA第二天表演嘉賓：BOYNEXTDOOR（上圖，上排左起）、ENHYPEN、IVE、izna、李泳知（上圖，下排左起）、ME:I、TREASURE、TOMORROW X TOGETHER、PLAVE（下圖）。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書）

▲MAMA第二天合作舞台：ENHYPEN x TOMORROW X TOGETHER x ZEROBASEONE（左）、PLAVE x 李泳知（右）。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書）

▲MAMA第二天頒獎嘉賓：孔明（上排左起）、郭東延、金敏荷、羅PD、邊佑錫（中排左起）、徐仁國、薛仁雅、安宰賢、李智雅（下排左起）、曺柔理、崔顯旭、洪真慶。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書）

MAMA頒獎典禮（《2024 MAMA Awards》）今年分別在21日美國、22日至23日於日本大阪2國舉行，第2天的表演嘉賓總計9組，特別的是這場還有合作舞台，而且頒獎人更請到羅PD、邊佑錫、郭東延等12位知名綜藝人、演員擔任，陣容一字排開閃瞎觀眾，《NOWnews今日新聞》特別整理Day 2的典禮看點、收看平台資訊，大家一起來追直播看南韓年末最大的表演舞台吧！完整入圍名單可「」收看。典禮日期：2024年11月22日（星期五）星光大道：15：00（台灣時間）頒獎典禮：17：00（台灣時間）舉行地點：日本大阪京瓷巨蛋收看平台：尚未公布BOYNEXTDOORENHYPENIVEizna李泳知ME:ITREASURETOMORROW X TOGETHERPLAVEENHYPEN x TOMORROW X TOGETHER x ZEROBASEONEPLAVE x 李泳知孔明郭東延金敏荷羅PD邊佑錫徐仁國薛仁雅安宰賢李智雅曺柔理崔顯旭洪真慶MAMA完整入圍名單／IU、雨琦、Jennie、太妍搶歌后！aespa贏這4位MAMA／第1天陣容一次看！朴寶劍連莊撐全場 RIIZE、TWS接力尬舞MAMA／重金請到火星人飛日本合體Rosé跳《APT》？第3天陣容超掀頂