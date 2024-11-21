2024 MAMA頒獎典禮（《2024 MAMA Awards》）分別拆成3天舉辦，《NOWnews今日新聞》特別整理Day 3的典禮看點、收看平台，最後一天的陣容含金量滿滿，除了有(G)I-DLE、aespa、邊佑錫、SEVENTEEN之外，G-Dragon（GD、權志龍）也確定現身，更傳出他會帶著成員太陽、大聲登台，萬眾都超期待BIGBANG的合體表演；甚至還有消息指出，火星人布魯諾（Bruno Mars）會飛到大阪合體BLACKPINK的Rosé表演時下夯曲《APT.》，但這2組人馬是否出席，官方至今保密到家，只好看到最後才知道今年的MAMA有無驚人大彩蛋！完整入圍名單可「點此」收看。
🔴MAMA第三天時間地點、收看平台
典禮日期：2024年11月23日（星期六）
星光大道：12：00（台灣時間）
頒獎典禮：14：00（台灣時間）
舉行地點：日本大阪京瓷巨蛋
收看平台：MyVideo
🔴MAMA第三天主持人
金泰梨
🔴MAMA第三天表演嘉賓
G-Dragon
(G)I-DLE
aespa
BIBI
邊佑錫
INI
MEOVV
SEVENTEEN
ZEROBASEONE
▲待確認：BIGBANG、火星人布魯諾 x Rosé
🔴MAMA第三天頒獎嘉賓
朴敘俊
金慧峻
羅PD
金珍映DEX
馬東石
鄭好娟
文相敏
吳尚旭
李主儐
李俊昊
任時完
《2024 MAMA Awards》完整資訊新聞：
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典禮日期：2024年11月23日（星期六）
星光大道：12：00（台灣時間）
頒獎典禮：14：00（台灣時間）
舉行地點：日本大阪京瓷巨蛋
收看平台：MyVideo
🔴MAMA第三天主持人
金泰梨
🔴MAMA第三天表演嘉賓
G-Dragon
(G)I-DLE
aespa
BIBI
邊佑錫
INI
MEOVV
SEVENTEEN
ZEROBASEONE
▲待確認：BIGBANG、火星人布魯諾 x Rosé
🔴MAMA第三天頒獎嘉賓
朴敘俊
金慧峻
羅PD
金珍映DEX
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鄭好娟
文相敏
吳尚旭
李主儐
李俊昊
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