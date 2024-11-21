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▲MAMA第三天典禮是由金泰梨主持。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書）

▲▼MAMA第三天表演嘉賓：G-Dragon（上圖）、(G)I-DLE（下圖，上排左起）、aespa、BIBI、邊佑錫、INI（下排左起）、MEOVV、SEVENTEEN、ZEROBASEONE。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書）

▲▼MAMA第三天頒獎嘉賓：朴敘俊（上圖）、金慧峻（下圖，上排左起）、羅PD、金珍映DEX、馬東石、鄭好娟、文相敏（下排左起） 、吳尚旭、李主儐、李俊昊、任時完。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書）

2024 MAMA頒獎典禮（《2024 MAMA Awards》）分別拆成3天舉辦，《NOWnews今日新聞》特別整理Day 3的典禮看點、收看平台，最後一天的陣容含金量滿滿，除了有(G)I-DLE、aespa、邊佑錫、SEVENTEEN之外，G-Dragon（GD、權志龍）也確定現身，更傳出他會帶著成員太陽、大聲登台，萬眾都超期待BIGBANG的合體表演；甚至還有消息指出，火星人布魯諾（Bruno Mars）會飛到大阪合體BLACKPINK的Rosé表演時下夯曲《APT.》，但這2組人馬是否出席，官方至今保密到家，只好看到最後才知道今年的MAMA有無驚人大彩蛋！完整入圍名單可「」收看。典禮日期：2024年11月23日（星期六）星光大道：12：00（台灣時間）頒獎典禮：14：00（台灣時間）舉行地點：日本大阪京瓷巨蛋收看平台：金泰梨G-Dragon(G)I-DLEaespaBIBI邊佑錫INIMEOVVSEVENTEENZEROBASEONE朴敘俊金慧峻羅PD金珍映DEX馬東石鄭好娟文相敏吳尚旭李主儐李俊昊任時完MAMA完整入圍名單／IU、雨琦、Jennie、太妍搶歌后！aespa贏這4位MAMA／第1天陣容一次看！朴寶劍連莊撐全場 RIIZE、TWS接力尬舞MAMA／第2天表演、頒獎人整理！1個比1個大牌 李泳知TXT有濕背秀