一年一度的南韓音樂盛會《2024 MAMA Awards》（簡稱：MAMA）即將在11月21日至23日分別在美國、日本大阪舉行，《NOWnews今日新聞》特別整理這3天的看點，包含入圍名單、頒獎嘉賓、表演嘉賓、主持人，以及台灣的收看平台等等。而今年的提名競爭激烈，IU、太妍、(G)I-DLE、IVE、SEVENTEEN、LE SSERAFIM都入圍3項，不過本屆入圍最多的則是aespa，最後誰是大贏家？備受期待！
🔴MAMA三場詳細時間表、收看網址
Day 1
典禮日期：2024年11月21日（星期四）
星光大道：16：00（台灣時間：11月22日星期五／08：00）
頒獎典禮：19：00（台灣時間：11月22日星期五／11：00）
舉行地點：美國杜比劇院
收看平台：MyVideo
Day 2
典禮日期：2024年11月22日（星期五）
星光大道：15：00（台灣時間）
頒獎典禮：17：00（台灣時間）
舉行地點：日本大阪京瓷巨蛋
收看平台：MyVideo
Day 3
典禮日期：2024年11月23日（星期六）
星光大道：12：00（台灣時間）
頒獎典禮：14：00（台灣時間）
舉行地點：日本大阪京瓷巨蛋
收看平台：MyVideo
🔴《2024 MAMA Awards》完整入圍名單：
最佳女歌手獎
IU
Jennie（BLACKPINK）
娜璉（TWICE）
太妍（少女時代）
雨琦（(G)I-DLE）
最佳男歌手獎
伯賢（EXO）
Jimin（BTS）
柾國（BTS）
林英雄
泰民（SHINee）
最佳男新人歌手
82MAJOR
ALL(H)OURS
AMPERS&ONE
NCT WISH
NOWADAYS
TWS
最佳女新人歌手
BABYMONSTER
ILLIT
MEOVV
QWER
UNIS
YOUNG POSSE
最佳女團
(G)I-DLE
aespa
IVE
LE SSERAFIM
NewJeans
TWICE
最佳男團
ENHYPEN
NCT DREAM
SEVENTEEN
Stray Kids
TOMORROW X TOGETHER
ZEROBASEONE
最佳個人歌手演唱表現獎
BIBI
IU
李茂珍
林英雄
太妍（少女時代）
最佳團體演唱表現獎
(G)I-DLE
AKMU
Davichi
PLAVE
Red Velvet
最佳饒舌嘻哈表現獎
Dean
李泳知
Leellamarz
RM（BTS）
ZICO
最佳合作獎
GroovyRoom（Feat. LE SSERAFIM允真、Crush）
Jay Park（Feat. KISS OF LIFE NATTY）
李泳知（Feat. D.O.）
成始璄（Feat. Naul）
ZICO（Feat. Jennie）
最佳電視原聲帶
Crush／《淚之女王》〈Love You With All My Heart〉
ECLIPSE／《背著善宰跑》〈陣雨〉
李昌燮／《仙女外傳》〈Heavenly Fate〉
Roy Kim／《與惡魔有約》〈Whenever, Wherever〉
太妍／《歡迎回到三達里》〈Dream〉
最佳MV
aespa／《Armageddon》
IU／《Love wins all》
IVE／《HEYA》
K.Will／《No Sad Song For My Broken Heart》
SEVENTEEN／《MAESTRO》
最家樂團表現獎
DAY6
Hyukoh、落日飛車
LUCY
N.Flying
QWER
最佳舞蹈編排獎
aespa／《Supernova》
ILLIT／《Magnetic》
LE SSERAFIM／《CRAZY》
NewJeans／《Supernatural》
RIIZE／《Impossible》
泰民／《Guilty》
最佳女子個人舞蹈獎
華莎（MAMAMOO）
Jennie（BLACPINK）
娜璉（TWICE）
宣美
雨琦（(G)I-DLE）
最佳男子個人舞蹈獎
Jimin（BTS）
柾國（BTS）
KEY（SHINee）
泰民（SHINee）
泰容（NCT）
最佳女團舞蹈表演獎
(G)I-DLE
aespa
ILLIT
IVE
LE SSERAFIM
NewJeans
最佳男團舞蹈表演獎
ENHYPEN
NCT 127
RIIZE
SEVENTEEN
Stray Kids
TWS
《2024 MAMA Awards》完整資訊新聞：
MAMA／第1天陣容一次看！朴寶劍連莊撐全場 RIIZE、TWS接力尬舞
MAMA／第2天表演、頒獎人整理！1個比1個大牌 李泳知TXT有濕背秀
MAMA／重金請到火星人飛日本合體Rosé跳《APT》？第3天陣容超掀頂
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Day 1
典禮日期：2024年11月21日（星期四）
星光大道：16：00（台灣時間：11月22日星期五／08：00）
頒獎典禮：19：00（台灣時間：11月22日星期五／11：00）
舉行地點：美國杜比劇院
收看平台：MyVideo
Day 2
典禮日期：2024年11月22日（星期五）
星光大道：15：00（台灣時間）
頒獎典禮：17：00（台灣時間）
舉行地點：日本大阪京瓷巨蛋
收看平台：MyVideo
Day 3
典禮日期：2024年11月23日（星期六）
星光大道：12：00（台灣時間）
頒獎典禮：14：00（台灣時間）
舉行地點：日本大阪京瓷巨蛋
收看平台：MyVideo
🔴《2024 MAMA Awards》完整入圍名單：
最佳女歌手獎
IU
Jennie（BLACKPINK）
娜璉（TWICE）
太妍（少女時代）
雨琦（(G)I-DLE）
最佳男歌手獎
伯賢（EXO）
Jimin（BTS）
柾國（BTS）
林英雄
泰民（SHINee）
最佳男新人歌手
82MAJOR
ALL(H)OURS
AMPERS&ONE
NCT WISH
NOWADAYS
TWS
最佳女新人歌手
BABYMONSTER
ILLIT
MEOVV
QWER
UNIS
YOUNG POSSE
最佳女團
(G)I-DLE
aespa
IVE
LE SSERAFIM
NewJeans
TWICE
最佳男團
ENHYPEN
NCT DREAM
SEVENTEEN
Stray Kids
TOMORROW X TOGETHER
ZEROBASEONE
最佳個人歌手演唱表現獎
BIBI
IU
李茂珍
林英雄
太妍（少女時代）
最佳團體演唱表現獎
(G)I-DLE
AKMU
Davichi
PLAVE
Red Velvet
最佳饒舌嘻哈表現獎
Dean
李泳知
Leellamarz
RM（BTS）
ZICO
最佳合作獎
GroovyRoom（Feat. LE SSERAFIM允真、Crush）
Jay Park（Feat. KISS OF LIFE NATTY）
李泳知（Feat. D.O.）
成始璄（Feat. Naul）
ZICO（Feat. Jennie）
最佳電視原聲帶
Crush／《淚之女王》〈Love You With All My Heart〉
ECLIPSE／《背著善宰跑》〈陣雨〉
李昌燮／《仙女外傳》〈Heavenly Fate〉
Roy Kim／《與惡魔有約》〈Whenever, Wherever〉
太妍／《歡迎回到三達里》〈Dream〉
最佳MV
aespa／《Armageddon》
IU／《Love wins all》
IVE／《HEYA》
K.Will／《No Sad Song For My Broken Heart》
SEVENTEEN／《MAESTRO》
最家樂團表現獎
DAY6
Hyukoh、落日飛車
LUCY
N.Flying
QWER
最佳舞蹈編排獎
aespa／《Supernova》
ILLIT／《Magnetic》
LE SSERAFIM／《CRAZY》
NewJeans／《Supernatural》
RIIZE／《Impossible》
泰民／《Guilty》
最佳女子個人舞蹈獎
華莎（MAMAMOO）
Jennie（BLACPINK）
娜璉（TWICE）
宣美
雨琦（(G)I-DLE）
最佳男子個人舞蹈獎
Jimin（BTS）
柾國（BTS）
KEY（SHINee）
泰民（SHINee）
泰容（NCT）
最佳女團舞蹈表演獎
(G)I-DLE
aespa
ILLIT
IVE
LE SSERAFIM
NewJeans
最佳男團舞蹈表演獎
ENHYPEN
NCT 127
RIIZE
SEVENTEEN
Stray Kids
TWS
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