▲2024年MAMA盛典將於21日熱鬧登場。(圖/Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書)

▲MAMA 21日至23日表演嘉賓。(圖/Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書)

▲「最佳女歌手獎」入圍名單:IU(左起)、Jennie、娜璉、太妍、雨琦。(圖/Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書)

▲「最佳男歌手獎」入圍名單:伯賢(左起)、Jimin、柾國、林英雄、泰民。(圖/Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書)

▲「最佳男新人歌手」入圍名單:82MAJOR(左起)、ALL(H)OURS、AMPERS&ONE、NCT WISH、NOWADAYS、TWS。(圖/Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書)

▲「最佳女新人歌手」入圍名單:BABYMONSTER(左起)、 ILLIT、MEOVV、QWER、UNIS、YOUNG POSSE。(圖/Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書)

▲「最佳女團」入圍名單:(G)I-DLE(左起)、aespa、IVE、LE SSERAFIM、NewJeans、TWICE。(圖/Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書)

▲「最佳男團」入圍名單:ENHYPEN(左起)、NCT DREAM、SEVENTEEN、Stray Kids、TOMORROW X TOGETHER、ZEROBASEONE。(圖/Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書)

▲「最佳個人歌手演唱表現獎」入圍名單:BIBI(左起)、IU、李茂珍、林英雄、太妍。(圖/Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書)

▲「最佳團體演唱表現獎」入圍名單:(G)I-DLE(左起)、AKMU、Davichi、PLAVE、Red Velvet。(圖/Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書)

▲「最佳饒舌嘻哈表現獎」入圍名單:Dean(左起)、李泳知、Leellamarz、RM、ZICO。(圖/Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書)

▲「最佳合作獎」入圍名單:GroovyRoom(左起)、Jay Park、李泳知、成始璄、ZICO。(圖/Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書)

▲「最佳電視原聲帶」入圍名單:Crush(左起)、ECLIPSE、李昌燮、Roy Kim、太妍。(圖/Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書)

▲「最佳MV」入圍名單:aespa(左起)、IU、IVE、K.Will、SEVENTEEN。(圖/Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書)

▲「最家樂團表現獎」入圍名單:DAY6(左起)、Hyukoh+落日飛車、LUCY、N.Flying、QWER。(圖/Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書)

▲「最佳舞蹈編排獎」入圍名單:aespa(左起)、ILLIT、LE SSERAFIM、NewJeans、RIIZE、泰民。(圖/Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書)

▲「最佳女子個人舞蹈獎」入圍名單:華莎(左起)、Jennie、娜璉、宣美、雨琦。(圖/Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書)

▲「最佳男子個人舞蹈獎」入圍名單:Jimin(左起)、柾國、KEY、泰民、泰容。(圖/Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書)

▲「最佳女團舞蹈表演獎」入圍名單: (G)I-DLE、aespa、ILLIT、IVE、LE SSERAFIM、NewJeans。(圖/Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書)

▲「最佳男團舞蹈表演獎」入圍名單:ENHYPEN(左起)、NCT 127、RIIZE、SEVENTEEN、Stray Kids、TWS。(圖/Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書)

一年一度的南韓音樂盛會《2024 MAMA Awards》(簡稱:MAMA)即將在11月21日至23日分別在美國、日本大阪舉行,《NOWnews今日新聞》特別整理這3天的看點,包含入圍名單、頒獎嘉賓、表演嘉賓、主持人,以及台灣的收看平台等等。而今年的提名競爭激烈,IU、太妍、(G)I-DLE、IVE、SEVENTEEN、LE SSERAFIM都入圍3項,不過本屆入圍最多的則是aespa,最後誰是大贏家?備受期待!Day 1典禮日期:2024年11月21日(星期四)星光大道:16:00( 台灣時間:11月22日星期五/08:00 頒獎典禮:19:00( 台灣時間:11月22日星期五/11:00 舉行地點:美國杜比劇院收看平台:Day 2典禮日期:2024年11月22日(星期五)星光大道:15:00(台灣時間)頒獎典禮:17:00(台灣時間)舉行地點:日本大阪京瓷巨蛋收看平台:Day 3典禮日期:2024年11月23日(星期六)星光大道:12:00(台灣時間)頒獎典禮:14:00(台灣時間)舉行地點:日本大阪京瓷巨蛋收看平台:IUJennie(BLACKPINK)娜璉(TWICE)太妍(少女時代)雨琦((G)I-DLE)伯賢(EXO)Jimin(BTS)柾國(BTS)林英雄泰民(SHINee)82MAJORALL(H)OURSAMPERS&ONENCT WISHNOWADAYSTWSBABYMONSTERILLITMEOVVQWERUNISYOUNG POSSE(G)I-DLEaespaIVELE SSERAFIMNewJeansTWICEENHYPENNCT DREAMSEVENTEENStray KidsTOMORROW X TOGETHERZEROBASEONEBIBIIU李茂珍林英雄太妍(少女時代)(G)I-DLEAKMUDavichiPLAVERed VelvetDean李泳知LeellamarzRM(BTS)ZICOGroovyRoom(Feat. LE SSERAFIM允真、Crush)Jay Park(Feat. KISS OF LIFE NATTY)李泳知(Feat. D.O.)成始璄(Feat. Naul)ZICO(Feat. Jennie)Crush/《淚之女王》〈Love You With All My Heart〉ECLIPSE/《背著善宰跑》〈陣雨〉李昌燮/《仙女外傳》〈Heavenly Fate〉Roy Kim/《與惡魔有約》〈Whenever, Wherever〉太妍/《歡迎回到三達里》〈Dream〉aespa/《Armageddon》IU/《Love wins all》IVE/《HEYA》K.Will/《No Sad Song For My Broken Heart》SEVENTEEN/《MAESTRO》DAY6Hyukoh、落日飛車LUCYN.FlyingQWERaespa/《Supernova》ILLIT/《Magnetic》LE SSERAFIM/《CRAZY》NewJeans/《Supernatural》RIIZE/《Impossible》泰民/《Guilty》華莎(MAMAMOO)Jennie(BLACPINK)娜璉(TWICE)宣美雨琦((G)I-DLE)Jimin(BTS)柾國(BTS)KEY(SHINee)泰民(SHINee)泰容(NCT)(G)I-DLEaespaILLITIVELE SSERAFIMNewJeansENHYPENNCT 127RIIZESEVENTEENStray KidsTWSMAMA/第1天陣容一次看!朴寶劍連莊撐全場 RIIZE、TWS接力尬舞MAMA/第2天表演、頒獎人整理!1個比1個大牌 李泳知TXT有濕背秀MAMA/重金請到火星人飛日本合體Rosé跳《APT》?第3天陣容超掀頂