一年一度的南韓音樂盛會《2024 MAMA Awards》（簡稱：MAMA）即將在11月21日至23日分別在美國、日本大阪舉行，《NOWnews今日新聞》特別整理這3天的看點，包含入圍名單、頒獎嘉賓、表演嘉賓、主持人，以及台灣的收看平台等等。而今年的提名競爭激烈，IU、太妍、(G)I-DLE、IVE、SEVENTEEN、LE SSERAFIM都入圍3項，不過本屆入圍最多的則是aespa，最後誰是大贏家？備受期待！

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▲2024年MAMA盛典將於21日熱鬧登場。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書）
🔴MAMA三場詳細時間表、收看網址　

Day 1
典禮日期：2024年11月21日（星期四）
星光大道：16：00（台灣時間：11月22日星期五／08：00
頒獎典禮：19：00（台灣時間：11月22日星期五／11：00
舉行地點：美國杜比劇院
收看平台：MyVideo

Day 2
典禮日期：2024年11月22日（星期五）
星光大道：15：00（台灣時間）
頒獎典禮：17：00（台灣時間）
舉行地點：日本大阪京瓷巨蛋
收看平台：MyVideo

Day 3
典禮日期：2024年11月23日（星期六）
星光大道：12：00（台灣時間）
頒獎典禮：14：00（台灣時間）
舉行地點：日本大阪京瓷巨蛋
收看平台：MyVideo

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▲MAMA 21日至23日表演嘉賓。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書）
🔴《2024 MAMA Awards》完整入圍名單：

最佳女歌手獎
IU
Jennie（BLACKPINK）
娜璉（TWICE）
太妍（少女時代）
雨琦（(G)I-DLE）

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▲「最佳女歌手獎」入圍名單：IU（左起）、Jennie、娜璉、太妍、雨琦。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書）
最佳男歌手獎
伯賢（EXO）
Jimin（BTS）
柾國（BTS）
林英雄
泰民（SHINee）

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▲「最佳男歌手獎」入圍名單：伯賢（左起）、Jimin、柾國、林英雄、泰民。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書）
最佳男新人歌手
82MAJOR
ALL(H)OURS
AMPERS&ONE
NCT WISH
NOWADAYS
TWS

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▲「最佳男新人歌手」入圍名單：82MAJOR（左起）、ALL(H)OURS、AMPERS&ONE、NCT WISH、NOWADAYS、TWS。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書）
最佳女新人歌手
BABYMONSTER
ILLIT
MEOVV
QWER
UNIS
YOUNG POSSE

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▲「最佳女新人歌手」入圍名單：BABYMONSTER（左起）、 ILLIT、MEOVV、QWER、UNIS、YOUNG POSSE。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書）
最佳女團
(G)I-DLE
aespa
IVE
LE SSERAFIM
NewJeans
TWICE

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▲「最佳女團」入圍名單：(G)I-DLE（左起）、aespa、IVE、LE SSERAFIM、NewJeans、TWICE。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書）
最佳男團
ENHYPEN
NCT DREAM
SEVENTEEN
Stray Kids
TOMORROW X TOGETHER
ZEROBASEONE

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▲「最佳男團」入圍名單：ENHYPEN（左起）、NCT DREAM、SEVENTEEN、Stray Kids、TOMORROW X TOGETHER、ZEROBASEONE。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書）
最佳個人歌手演唱表現獎
BIBI
IU
李茂珍
林英雄
太妍（少女時代）

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▲「最佳個人歌手演唱表現獎」入圍名單：BIBI（左起）、IU、李茂珍、林英雄、太妍。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書）
最佳團體演唱表現獎
(G)I-DLE
AKMU
Davichi
PLAVE
Red Velvet

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▲「最佳團體演唱表現獎」入圍名單：(G)I-DLE（左起）、AKMU、Davichi、PLAVE、Red Velvet。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書）
最佳饒舌嘻哈表現獎
Dean
李泳知
Leellamarz
RM（BTS）
ZICO

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▲「最佳饒舌嘻哈表現獎」入圍名單：Dean（左起）、李泳知、Leellamarz、RM、ZICO。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書）
最佳合作獎
GroovyRoom（Feat. LE SSERAFIM允真、Crush）
Jay Park（Feat. KISS OF LIFE NATTY）
李泳知（Feat. D.O.）
成始璄（Feat. Naul）
ZICO（Feat. Jennie）

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▲「最佳合作獎」入圍名單：GroovyRoom（左起）、Jay Park、李泳知、成始璄、ZICO。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書）
最佳電視原聲帶
Crush／《淚之女王》〈Love You With All My Heart〉
ECLIPSE／《背著善宰跑》〈陣雨〉
李昌燮／《仙女外傳》〈Heavenly Fate〉
Roy Kim／《與惡魔有約》〈Whenever, Wherever〉
太妍／《歡迎回到三達里》〈Dream〉

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▲「最佳電視原聲帶」入圍名單：Crush（左起）、ECLIPSE、李昌燮、Roy Kim、太妍。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書）
最佳MV
aespa／《Armageddon》
IU／《Love wins all》
IVE／《HEYA》
K.Will／《No Sad Song For My Broken Heart》
SEVENTEEN／《MAESTRO》

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▲「最佳MV」入圍名單：aespa（左起）、IU、IVE、K.Will、SEVENTEEN。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書）
最家樂團表現獎
DAY6
Hyukoh、落日飛車
LUCY
N.Flying
QWER

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▲「最家樂團表現獎」入圍名單：DAY6（左起）、Hyukoh+落日飛車、LUCY、N.Flying、QWER。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書）
最佳舞蹈編排獎
aespa／《Supernova》
ILLIT／《Magnetic》
LE SSERAFIM／《CRAZY》
NewJeans／《Supernatural》
RIIZE／《Impossible》
泰民／《Guilty》

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▲「最佳舞蹈編排獎」入圍名單：aespa（左起）、ILLIT、LE SSERAFIM、NewJeans、RIIZE、泰民。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書）
最佳女子個人舞蹈獎
華莎（MAMAMOO）
Jennie（BLACPINK）
娜璉（TWICE）
宣美
雨琦（(G)I-DLE）

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▲「最佳女子個人舞蹈獎」入圍名單：華莎（左起）、Jennie、娜璉、宣美、雨琦。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書）
最佳男子個人舞蹈獎
Jimin（BTS）
柾國（BTS）
KEY（SHINee）
泰民（SHINee）
泰容（NCT）

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▲「最佳男子個人舞蹈獎」入圍名單：Jimin（左起）、柾國、KEY、泰民、泰容。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書）
最佳女團舞蹈表演獎
(G)I-DLE
aespa
ILLIT
IVE
LE SSERAFIM
NewJeans

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▲「最佳女團舞蹈表演獎」入圍名單： (G)I-DLE、aespa、ILLIT、IVE、LE SSERAFIM、NewJeans。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書）
最佳男團舞蹈表演獎
ENHYPEN
NCT 127
RIIZE
SEVENTEEN
Stray Kids
TWS

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▲「最佳男團舞蹈表演獎」入圍名單：ENHYPEN（左起）、NCT 127、RIIZE、SEVENTEEN、Stray Kids、TWS。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書）
《2024 MAMA Awards》完整資訊新聞：

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