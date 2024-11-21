《2024 MAMA Awards》（簡稱：MAMA）今年分成3天在美國、日本大阪舉行，21日的星光大道於台灣時間的22日早上8點登場，頒獎典禮11點開始，《NOWnews今日新聞》特別整理Day 1看點，包含頒獎嘉賓、表演嘉賓、主持人，以及收看平台；朴寶劍再次連莊擔任主持人，JYP朴軫永、RIIZE、TWS等人也都會輪番上陣表演，精彩可期！完整入圍名單可「點此」收看。
🔴MAMA第一天時間地點、收看平台
典禮日期：2024年11月21日（星期四）
星光大道：16：00（台灣時間：11月22日星期五／08：00）
頒獎典禮：19：00（台灣時間：11月22日星期五／11：00）
舉行地點：美國杜比劇院
收看平台：MyVideo
🔴MAMA第一天表演嘉賓
安德森帕克
ILLIT
JYP朴軫永
KATSEYE
RIIZE
TWS
YOUNG POSSE
🔴MAMA第一天主持人
朴寶劍
🔴MAMA第一天頒獎嘉賓
尚未公布
《2024 MAMA Awards》完整資訊新聞：
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星光大道：16：00（台灣時間：11月22日星期五／08：00）
頒獎典禮：19：00（台灣時間：11月22日星期五／11：00）
舉行地點：美國杜比劇院
收看平台：MyVideo
🔴MAMA第一天表演嘉賓
安德森帕克
ILLIT
JYP朴軫永
KATSEYE
RIIZE
TWS
YOUNG POSSE
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