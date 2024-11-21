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▲▼MAMA第一天表演嘉賓：安德森帕克（上圖）、ILLIT（下圖，上排左起）、JYP朴軫永、KATSEYE、RIIZE（下圖，下排左起）、TWS、YOUNG POSSE。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書）

▲MAMA第一天由朴寶劍負責主持。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書）

《2024 MAMA Awards》（簡稱：MAMA）今年分成3天在美國、日本大阪舉行，21日的星光大道於台灣時間的22日早上8點登場，頒獎典禮11點開始，《NOWnews今日新聞》特別整理Day 1看點，包含頒獎嘉賓、表演嘉賓、主持人，以及收看平台；朴寶劍再次連莊擔任主持人，JYP朴軫永、RIIZE、TWS等人也都會輪番上陣表演，精彩可期！完整入圍名單可「」收看。典禮日期：2024年11月21日（星期四）星光大道：16：00（頒獎典禮：19：00（舉行地點：美國杜比劇院收看平台：安德森帕克ILLITJYP朴軫永KATSEYERIIZETWSYOUNG POSSE朴寶劍尚未公布MAMA完整入圍名單／IU、雨琦、Jennie、太妍搶歌后！aespa贏這4位MAMA／第2天表演、頒獎人整理！1個比1個大牌 李泳知TXT有濕背秀MAMA／重金請到火星人飛日本合體Rosé跳《APT》？第3天陣容超掀頂