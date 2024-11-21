《2024 MAMA Awards》（簡稱：MAMA）今年分成3天在美國、日本大阪舉行，21日的星光大道於台灣時間的22日早上8點登場，頒獎典禮11點開始，《NOWnews今日新聞》特別整理Day 1看點，包含頒獎嘉賓、表演嘉賓、主持人，以及收看平台；朴寶劍再次連莊擔任主持人，JYP朴軫永、RIIZE、TWS等人也都會輪番上陣表演，精彩可期！完整入圍名單可「點此」收看。

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🔴MAMA第一天時間地點、收看平台

典禮日期：2024年11月21日（星期四）
星光大道：16：00（台灣時間：11月22日星期五／08：00
頒獎典禮：19：00（台灣時間：11月22日星期五／11：00
舉行地點：美國杜比劇院
收看平台：MyVideo

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▲▼MAMA第一天表演嘉賓：安德森帕克（上圖）、ILLIT（下圖，上排左起）、JYP朴軫永、KATSEYE、RIIZE（下圖，下排左起）、TWS、YOUNG POSSE。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書）
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🔴MAMA第一天表演嘉賓

安德森帕克
ILLIT
JYP朴軫永
KATSEYE
RIIZE
TWS
YOUNG POSSE

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▲MAMA第一天由朴寶劍負責主持。（圖／Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2臉書）
🔴MAMA第一天主持人

朴寶劍

🔴MAMA第一天頒獎嘉賓

尚未公布

《2024 MAMA Awards》完整資訊新聞：

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