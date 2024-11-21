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▲韓式炸雞bb.q CHICKEN也推出打氣餐「買一送一」應援優惠。（示意圖／全家國際餐飲提供）

▲頂呱呱晉級東京，繼續吃大份量「炸雞桶派對組合餐」現省百元優惠。（圖／頂呱呱提供）

狂賀中華隊締造歷史打進2024世界棒球賽4強超級循環賽，今（21）日首場「台委大戰」開打委內瑞拉，開吃三大炸雞優惠應援台灣！肯德基、bb.q CHICKEN都下殺「買一送一」有夠嗨，頂呱呱派對組合餐「現省百元起」一次整理，吃飽才有力氣加油。◾️(即日起至11月30日)優惠碼：開吃「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6」優惠價333元，下殺48折優惠碼：買咔啦雞腿堡「加10元多一顆」，「咔啦雞腿堡 x 2」優惠價125元，超狂54折；換算下來，平均一顆咔啦雞腿堡只要63元，有夠划算。◾️即日起至11月24日優惠碼：雙色轉轉QQ球「買一送一」55元優惠碼：立頓檸檬風味紅茶(中)「買一送一」37元◾️優惠碼：「咔啦雞腿堡＋青花椒咔啦雞腿堡＋花生熔岩咔啦雞腿堡＋原味蛋撻 x 2＋百事可樂(瓶)」優惠價355元（原價526元）優惠碼：「8塊上校雞塊 x 2」優惠價98元（原價196元）◾️優惠碼：「咔啦脆雞 x 2＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小)」優惠價125元（原價216元）優惠碼：「咔啦雞腿堡＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小)」優惠價111元（原價193元）◾️優惠碼：「咔啦脆雞 x 5＋無糖茉莉綠茶(小) x 2」優惠價269元（原價407元）優惠碼：「咔啦脆雞 x 2＋咔啦雞腿堡＋原味蛋撻 x 2＋無糖茉莉綠茶(小) x 2」優惠價269元（原價409元）◾️優惠碼：「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 4＋百事可樂(小) x 2」優惠價388元（原價664元）◾️優惠價359元（原價499元）開吃「咔拉脆雞 x 4＋上校雞塊 x 4＋香酥脆薯(中)＋原味蛋撻 x 2＋隨機沾醬 x 3」，藍：薄荷巧克力醬 / 黃：芥末醬 / 黑：黑糖醋 / 綠：綠女神醬 / 紅：番茄咖哩醬，五種醬隨機贈送，送完將改為QQ球。韓式炸雞也嗨翻幫台灣應援，加持中華隊衝冠必勝，bb.q CHICKEN全台門市11月21日至11月23日，全時段現場購買或電話預訂「打氣餐買一送一」299元（兩份同口味）！開吃去骨炸雞8塊＋雞翅2支三節翅（口味4選2：蜂蜜蒜味 / 韓式甘醬 / 起司 / 辣味燒肉風味）、汽水1罐（可樂 / 七喜任選）。提醒大家，外送平台(Ubereat、Foodpanda)外送、自取、享聚卡外帶、外送不適用；產品以實物為主，內用點餐須另加10%服務費；每日店舖數量有限，售完為止。世界棒球12強賽事應援台灣，頂呱呱即日起至11月24日，全台門市（桃園機場/板橋環球店除外），推出大份量「派對組合餐」限時優惠，分別開吃6塊炸雞桶、8塊炸雞桶、10塊炸雞桶都能「現省百元」起，再搭配呱呱包、甜甜包、地瓜薯條、飲料。◾️「6塊炸雞派對組合餐開吃「原味炸雞 x 4＋原味雞腿 x 2＋呱呱包 x 2＋甜甜包 x 2＋地瓜薯條(小)＋可口可樂1.25L」特價499元（原價604元）◾️8塊炸雞派對組合餐開吃「原味炸雞 x 5＋原味雞腿 x 3＋呱呱包 x 2＋甜甜包 x 2＋地瓜薯條(小)＋可口可樂1.25L」特價589元（原價724元）◾️10塊炸雞派對組合餐開吃「原味炸雞 x 4＋原味雞腿 x 2＋辣味雞翅 x 4＋呱呱包 x 2＋甜甜包 x 2＋地瓜薯條(小)＋可口可樂1.25L」特價649元（原價824元）