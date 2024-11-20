狂賀中華隊晉級東京，即將開打超級循環賽，不只星巴克買一送一喝星冰樂、手搖飲料珍奶買一送一，必勝客、肯德基等速食優惠全加碼，買一送一牛排、火鍋都來了，今（20）日開吃TGI FRIDAYS「炭烤豬肋排買一送一」、Texas Roadhouse德州鮮切牛排「12oz.肋眼牛排買一送一」、五鮮級「鍋物買一送一」、連韓式炸雞bb.q CHICKEN也再殺「打氣餐買一送一」，棒球優惠一次整理。
📌TGI FRIDAYS星期五美式餐廳：炭烤豬肋排「買一送一」
開展餐飲集團宣布興櫃之日，11月20日至11月22日連續3天，全台TGI FRIDAYS星期五美式餐廳祭出「炭烤豬肋排買一送一」！提醒大家，每桌每次至多買二送二；本優惠組合(含贈送之品項)內用及外帶，均需加收原價之10%服務費；優惠不併用。
📌Texas Roadhouse德州鮮切牛排：12oz.肋眼牛排「買一送一」
開展餐飲集團興櫃優惠，即日起至11月22日，全台Texas Roadhouse德州鮮切牛排門市祭出「12oz.肋眼牛排買一送一」！提醒大家，每桌每次至多買一送一；活動品項12oz.肋眼牛排(固定搭配奶油玉米，售價1490元)；贈送品項不含配菜價值1,400元；本優惠組合(含贈送之品項)內用及外帶，均需加收原價/價值之10%服務費；憑此活動貼文畫面享優惠；優惠不併用。
主打白飯、飲料無限供應的個人鍋物，五鮮級今11月20日最後一天「鍋物買一送一」！凡點好料鍋就送任一鍋好料鍋；凡點蔬菜鍋就送任一鍋蔬菜鍋；凡點純湯底就送任一鍋純湯底。提醒大家，限下次原店消費使用；兌換期限至12月31日；贈送品項恕無法等價或加價更換。
📌bb.q CHICKEN：打氣餐「買一送一」連吃3天！超級循環賽衝冠
韓式炸雞也嗨翻應援，加持中華隊衝冠必勝，bb.q CHICKEN全台門市11月21日至11月23日，全時段現場購買或電話預訂「打氣餐買一送一」299元（兩份同口味）！開吃去骨炸雞8塊＋雞翅2支三節翅（口味4選2：蜂蜜蒜味 / 韓式甘醬 / 起司 / 辣味燒肉風味）、汽水1罐（可樂 / 七喜任選）。
提醒大家，外送平台(Ubereat、Foodpanda)外送、自取、享聚卡外帶、外送不適用；產品以實物為主，內用點餐須另加10%服務費；每日店舖數量有限，售完為止。
我是廣告 請繼續往下閱讀
開展餐飲集團宣布興櫃之日，11月20日至11月22日連續3天，全台TGI FRIDAYS星期五美式餐廳祭出「炭烤豬肋排買一送一」！提醒大家，每桌每次至多買二送二；本優惠組合(含贈送之品項)內用及外帶，均需加收原價之10%服務費；優惠不併用。
📌Texas Roadhouse德州鮮切牛排：12oz.肋眼牛排「買一送一」
開展餐飲集團興櫃優惠，即日起至11月22日，全台Texas Roadhouse德州鮮切牛排門市祭出「12oz.肋眼牛排買一送一」！提醒大家，每桌每次至多買一送一；活動品項12oz.肋眼牛排(固定搭配奶油玉米，售價1490元)；贈送品項不含配菜價值1,400元；本優惠組合(含贈送之品項)內用及外帶，均需加收原價/價值之10%服務費；憑此活動貼文畫面享優惠；優惠不併用。
📌五鮮級「鍋物買一送一」最後一天
主打白飯、飲料無限供應的個人鍋物，五鮮級今11月20日最後一天「鍋物買一送一」！凡點好料鍋就送任一鍋好料鍋；凡點蔬菜鍋就送任一鍋蔬菜鍋；凡點純湯底就送任一鍋純湯底。提醒大家，限下次原店消費使用；兌換期限至12月31日；贈送品項恕無法等價或加價更換。
📌bb.q CHICKEN：打氣餐「買一送一」連吃3天！超級循環賽衝冠
韓式炸雞也嗨翻應援，加持中華隊衝冠必勝，bb.q CHICKEN全台門市11月21日至11月23日，全時段現場購買或電話預訂「打氣餐買一送一」299元（兩份同口味）！開吃去骨炸雞8塊＋雞翅2支三節翅（口味4選2：蜂蜜蒜味 / 韓式甘醬 / 起司 / 辣味燒肉風味）、汽水1罐（可樂 / 七喜任選）。
提醒大家，外送平台(Ubereat、Foodpanda)外送、自取、享聚卡外帶、外送不適用；產品以實物為主，內用點餐須另加10%服務費；每日店舖數量有限，售完為止。
更多「2024年世界棒球12強賽」相關新聞。