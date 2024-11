我是廣告 請繼續往下閱讀

▲開展餐飲集團董事長兼執行長邱泰翰表示:「期待登錄興櫃後,在人才招募、留任、品牌創新拓展與獲利上,都能開展局面」。(圖/開展餐飲集團提供)

▲TGI FRIDAYS炭烤豬肋排「買一送一」優惠。(圖/翻攝自TGI FRIDAYS Taiwan FB)

▲Texas Roadhouse德州鮮切牛排也有「12oz.肋眼牛排買一送一」優惠。(圖/開展餐飲提供)

▲王品燒肉Oh my!原燒全新菜單回歸單人套餐及重磅升級雙人套餐。(圖/王品集團提供)

▲王品「Oh my! 原燒」推出698元爽吃套餐11道式燒肉套餐。(圖/王品集團提供)

不甩知名連鎖「星期五美式餐廳(TGI Friday’s)」美國總部,正式聲請破產保護(bankruptcy protection)。台灣代理商開展餐飲集團(股票代號7789),宣布11月20日登錄興櫃,並正式啟動併購位於台北101的加州時尚料理Salt & Stone,至明年拓點狂開6店,11月20日起連續3天,全台TGI FRIDAYS「炭烤豬肋排買一送一」、Texas Roadhouse德州鮮切牛排也「12oz.肋眼牛排買一送一」一覽。目前擁有五大美式餐飲品牌的 開展餐飲集團 ,代理TGI FRIDAYS及Texas Roadhouse,位於香港自有品牌Dan Ryan's Chicago Grill芝加哥美式餐廳與Amarioni’s New York Italian Restaurant & Café紐約創義料理、及2022年首個融合洛杉磯多元餐飲文化的自創品牌LillA,目前在台灣、香港與上海共有31間餐廳。不甩知名連鎖「星期五美式餐廳(TGI Friday’s)」美國總部,正式聲請破產保護(bankruptcy protection)。透露2023年受惠於餐飲業消費復甦,集團年營收還首度突破21億元,寫下嶄新紀錄;2024上半年營收更達新台幣9.57億元。宣布11月20日登錄興櫃(股票代號7789)。開展餐飲集團分享未來將重心轉移至自有品牌,首先正式啟動併購2018年於台北101開幕、主打手工義大利麵、Pizza的「加州時尚料理」Salt & Stone;併購程序預計於2025年上半年全數完成,加入集團後會迅速展開拓點計劃,預計在5月南港知名日系商場、9月東區新據點各開一家,搶佔市場先機。而旗下首個自創品牌LillA也將於明年5月,轉戰台北信義區重回大眾視野,開展餐飲集團預告除了重現竹北店人氣菜色,更因應全新消費族群生活樣態,將汲引式酒品(wine on tap)為核心,大幅度增加酒水飲品比例,積極進攻夜間經濟與年輕人心佔率。尤其,登台滿10年的Texas Roadhouse德州鮮切牛排,也將在明年9月開幕新型態門市;TGI FRIDAYS則將配合商圈轉移規劃餐廳遷址服務。期待密集展店節奏能創下業績雙位數成長。開展餐飲集團宣布興櫃之日11月20日起連續3天,全台TGI FRIDAYS將祭出「炭烤豬肋排買一送一」,Texas Roadhouse德州鮮切牛排也有「12oz.肋眼牛排買一送一」優惠。另外,王品集團第一個燒肉品牌「Oh my! 原燒」,主打「人人都能輕鬆享受好燒肉」的品牌精神,今年適逢成立20週年,全台推出新菜單,正式回歸單人套餐及重磅升級雙人套餐,每個套餐至少包含11道豐富菜品,698元「極品牛」套餐嚴選安格斯肩小排、698元「經典豚」套餐則選用油脂均勻、口感柔嫩的伊比利豬。即日起至12月13日,還限時加碼「6.9.8草蝦海派送」超值優惠活動,憑活動畫面內用消費2客單人套餐或1客雙人套餐,身分證號碼對中「6」、「9」或「8」其中任一碼,可獲得「6隻草蝦」,「中2碼」則大方「送出12隻草蝦」;「三碼全中」直接獲得「18隻草蝦」!