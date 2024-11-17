不甩知名連鎖「星期五美式餐廳（TGI Friday’s）」美國總部，正式聲請破產保護（bankruptcy protection）。台灣代理商開展餐飲集團（股票代號7789），宣布11月20日登錄興櫃，並正式啟動併購位於台北101的加州時尚料理Salt & Stone，至明年拓點狂開6店，11月20日起連續3天，全台TGI FRIDAYS「炭烤豬肋排買一送一」、Texas Roadhouse德州鮮切牛排也「12oz.肋眼牛排買一送一」一覽。
目前擁有五大美式餐飲品牌的開展餐飲集團，代理TGI FRIDAYS及Texas Roadhouse，位於香港自有品牌Dan Ryan's Chicago Grill芝加哥美式餐廳與Amarioni’s New York Italian Restaurant & Café紐約創義料理、及2022年首個融合洛杉磯多元餐飲文化的自創品牌LillA，目前在台灣、香港與上海共有31間餐廳。
不甩知名連鎖「星期五美式餐廳（TGI Friday’s）」美國總部，正式聲請破產保護（bankruptcy protection）。透露2023年受惠於餐飲業消費復甦，集團年營收還首度突破21億元，寫下嶄新紀錄；2024上半年營收更達新台幣9.57億元。宣布11月20日登錄興櫃（股票代號7789）。
開展餐飲集團分享未來將重心轉移至自有品牌，首先正式啟動併購2018年於台北101開幕、主打手工義大利麵、Pizza的「加州時尚料理」Salt & Stone；併購程序預計於2025年上半年全數完成，加入集團後會迅速展開拓點計劃，預計在5月南港知名日系商場、9月東區新據點各開一家，搶佔市場先機。
而旗下首個自創品牌LillA也將於明年5月，轉戰台北信義區重回大眾視野，開展餐飲集團預告除了重現竹北店人氣菜色，更因應全新消費族群生活樣態，將汲引式酒品（wine on tap）為核心，大幅度增加酒水飲品比例，積極進攻夜間經濟與年輕人心佔率。尤其，登台滿10年的Texas Roadhouse德州鮮切牛排，也將在明年9月開幕新型態門市；TGI FRIDAYS則將配合商圈轉移規劃餐廳遷址服務。期待密集展店節奏能創下業績雙位數成長。
開展餐飲集團宣布興櫃之日11月20日起連續3天，全台TGI FRIDAYS將祭出「炭烤豬肋排買一送一」，Texas Roadhouse德州鮮切牛排也有「12oz.肋眼牛排買一送一」優惠。
另外，王品集團第一個燒肉品牌「Oh my! 原燒」，主打「人人都能輕鬆享受好燒肉」的品牌精神，今年適逢成立20
週年，全台推出新菜單， 正式回歸單人套餐及重磅升級雙人套餐，每個套餐至少包含11道豐富菜品，698元「極品牛」套餐嚴選安格斯肩小排、698元「 經典豚」套餐則選用油脂均勻、口感柔嫩的伊比利豬。
即日起至12月13日，還限時加碼「6.9.8草蝦海派
送」超值優惠活動，憑活動畫面內用消費2客單人套 餐或1客雙人套餐，身分證號碼對中「6」、「9」或「8」其中任一碼，可獲得「 6隻草蝦」，「中2碼」則大方「送出12隻草蝦」；「三碼全中」直接獲得「18隻草蝦」！
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不甩知名連鎖「星期五美式餐廳（TGI Friday’s）」美國總部，正式聲請破產保護（bankruptcy protection）。透露2023年受惠於餐飲業消費復甦，集團年營收還首度突破21億元，寫下嶄新紀錄；2024上半年營收更達新台幣9.57億元。宣布11月20日登錄興櫃（股票代號7789）。
開展餐飲集團分享未來將重心轉移至自有品牌，首先正式啟動併購2018年於台北101開幕、主打手工義大利麵、Pizza的「加州時尚料理」Salt & Stone；併購程序預計於2025年上半年全數完成，加入集團後會迅速展開拓點計劃，預計在5月南港知名日系商場、9月東區新據點各開一家，搶佔市場先機。
而旗下首個自創品牌LillA也將於明年5月，轉戰台北信義區重回大眾視野，開展餐飲集團預告除了重現竹北店人氣菜色，更因應全新消費族群生活樣態，將汲引式酒品（wine on tap）為核心，大幅度增加酒水飲品比例，積極進攻夜間經濟與年輕人心佔率。尤其，登台滿10年的Texas Roadhouse德州鮮切牛排，也將在明年9月開幕新型態門市；TGI FRIDAYS則將配合商圈轉移規劃餐廳遷址服務。期待密集展店節奏能創下業績雙位數成長。
開展餐飲集團宣布興櫃之日11月20日起連續3天，全台TGI FRIDAYS將祭出「炭烤豬肋排買一送一」，Texas Roadhouse德州鮮切牛排也有「12oz.肋眼牛排買一送一」優惠。
另外，王品集團第一個燒肉品牌「Oh my! 原燒」，主打「人人都能輕鬆享受好燒肉」的品牌精神，今年適逢成立20
即日起至12月13日，還限時加碼「6.9.8草蝦海派