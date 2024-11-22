麥當勞鬆餅堡4天就賣光，讓不少人扼腕不已。麥當勞今（22）公布，台灣餐廳家數年底將達417間，創下在台40年來的最高紀錄，也引進全球麥當勞最新的「雙車道得來速」，是台灣目前唯一12米寬的併肩型車道。麥當勞強調，持續以「大全配」為展店目標，目前417家餐廳中已有180家配有得來速的「大全配」。
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台灣麥當勞指出，位於雲林的西螺中山餐廳將在11月23日正式開幕，年底更將分別於台中、桃園，開設「清水服務站」及「觀音大觀」兩間全新餐廳，預計2024年底，全台餐廳總數將達到417家，締造台灣麥當勞40年來最高店數的紀錄。
麥當勞餐廳發展事業群副總裁黃美玲坦言，進駐到人口外流地區是一項困難的決定，雖然商圈評估未達開店門檻，但看到西螺有在地人的活力，且多年來積極投入觀光資源，加上鄰近交流道，麥當勞的進駐，讓南來北往的旅客都能在此享有美食與服務，進而活絡地方發展；未來，麥當勞也將持續以密集展店策略，走入社區，實現貼近民眾生活的品牌目標。
佔地400坪以上的西螺中山餐廳更設有全球麥當勞最新、也是全台目前唯一12米寬的併肩型車道(side by side)，雙車道設計可容納兩部車同時點餐。
麥當勞強調，未來在面積適用、符合土地使用分區管制規則的前提下，展店餐廳會以「大全配」為主，不只提供內用、外帶，還有外送及得來速服務。而截至今年底，全台將有417家麥當勞餐廳，其中180家為配有得來速的「大全配」。
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台灣麥當勞指出，位於雲林的西螺中山餐廳將在11月23日正式開幕，年底更將分別於台中、桃園，開設「清水服務站」及「觀音大觀」兩間全新餐廳，預計2024年底，全台餐廳總數將達到417家，締造台灣麥當勞40年來最高店數的紀錄。
麥當勞餐廳發展事業群副總裁黃美玲坦言，進駐到人口外流地區是一項困難的決定，雖然商圈評估未達開店門檻，但看到西螺有在地人的活力，且多年來積極投入觀光資源，加上鄰近交流道，麥當勞的進駐，讓南來北往的旅客都能在此享有美食與服務，進而活絡地方發展；未來，麥當勞也將持續以密集展店策略，走入社區，實現貼近民眾生活的品牌目標。
佔地400坪以上的西螺中山餐廳更設有全球麥當勞最新、也是全台目前唯一12米寬的併肩型車道(side by side)，雙車道設計可容納兩部車同時點餐。
麥當勞強調，未來在面積適用、符合土地使用分區管制規則的前提下，展店餐廳會以「大全配」為主，不只提供內用、外帶，還有外送及得來速服務。而截至今年底，全台將有417家麥當勞餐廳，其中180家為配有得來速的「大全配」。