町田啓太來台，將在明（23）日在台北舉辦粉絲見面會，他今（22）日一大早抵台做準備，並抽空接受媒體訪問，聊到喜歡的台灣影視與金馬獎，特別鍾意邱澤、謝盈萱主演的電影《誰先愛上他的》，聽到女神的《影后》現在大受歡迎，町田啓太表示：「我有把這部加入待看清單！」他還學起劇中鍾欣凌的經典台詞，開心喊出：「是我先看到的！」
二度訪台 是為了履行「與粉絲的約定」
町田啓太今天是第2次訪台，這趟主要是舉辦粉絲見面會，他表示是因為上次來台宣傳電影《勿說是推理》，粉絲問過他：「我該怎樣才能見到你呢？」所以才決定來台會粉絲，町田啓太說：「好像就只有辦見面會，才有機會見到大家，所以我今天是來赴約的，希望明天來的人可以喜歡我的演出，我也會全心投入，期待見到大家！」
想到早上粉絲接機的狀況，有粉絲高舉「町田啓太，我一輩子都支持你」以及紅布條，他笑說：「看到紅布條很開心，就想到學生時期表現很好的學生，都會收到這種布條，大家花時間準備這些，能再來到台灣非常開心。」特別是還有人寫上「群馬王子」的字，町田啓太羞喊：「大家真的都很熟悉耶，連我的出生都很清楚，連地區都寫出來了，這樣好像不能亂做壞事了。」
因為日本、台灣溫差大，他一抵台後就吃到水餃、滷肉飯、蛤蜊雞湯，「飛機上的冷氣很冷，我來之前日本很低溫，我滿怕溫差的關係造成身體不適，但來了後吃到這些，很熱很舒服。」也表示有機會的話想去泡溫泉，體驗台灣的文化。
很崇拜謝盈萱 早把《影后》加到最愛清單
明天就是台灣一年一度的金馬獎，町田啓太知道最近很多台、日合作的電影，特別喜歡邱澤、謝盈萱主演的電影《誰先愛上他的》，「裡面還有動畫，音樂、劇本、演員都很好，最後一幕舞台劇的地方，我看完不知不覺的流淚，很新的衝擊、不一樣的感覺」。
講到謝盈萱，記者推薦他《影后》以及劇中的鍾欣凌經典台詞「是我先看到的」，媒體解釋如果指著粉絲說這句話，大家會很開心，他邊學邊表示：「好我知道了！」也聽到歌迷想聽到他說「我會常常來」，町田啓太說明天一定會說給大家聽，「我等等會練！」此外，剪了新髮型的他還練習了「新髮型，好看嗎？喜歡嗎？」的中文，發音標準，粉絲可以好好期待。
說到髮型，其實町田啓太之前都是中長髮，是近日為了新戲的角色而改變造型，「不是因為我想換，是為了配合要拍的角色去換，我對髮型沒有特別注重，什麼髮型都可以。不好意思讓大家習慣了之後我卻剪掉，因為拍完一部劇後又有不同的要求，大家可能需要有心理準備，不過這次我會保持短髮久一點，暫時不會再留長了。」也賣關子說這部作品很快問世，「可能過一段時間，大家就會看到我準備的那齣戲了」，要大家敬請期待。
町田啓太介紹 會跳舞演戲、還考到超多證照
今年34歲的町田啓太是一名日本演員，隸屬「LDH JAPAN」的劇團EXILE，跟AKIRA是同門。他從小就喜歡交通工具，憧憬成為飛行員，所以國中畢業後就進入日本航空第二高等學校就讀，高中時期接觸到舞蹈，因此擔任舞蹈部的隊長。由於視力問題，讓他成為飛行員的夢想難上加難，於是在高二決定學習飛機結構等相關知識的機械課程。
他也希望取得體育教師資格、教學舞蹈，因此進入日本體育大學就讀。大學期間，他參加了舞蹈社團，在活動中被專業舞者發掘，因此成為EXPG東京校的學生，並接受舞蹈和演技訓練。2010年8月，他從約2000人中脫穎而出，通過「第3屆劇團EXILE選拔」；同年12月，他參演舞台劇《鐵拳對鋼拳》以演員身分正式出道；直到2020年跟赤楚衛二共演BL劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》、Netflix《今際之國的闖關者》廣被台灣觀眾熟知；去年（2023）在Netflix的真人版《幽遊白書》飾演「小閻王」，表現也掀起討論。
雖然無緣當上飛行員，但町田啓太有考到航空特殊無線電證照，但他證照不只一張，還考取陸上特殊無線電和瓦斯焊接的資格；而他從小學到國中亦學過劍道，所以也擁有劍道二段資格。
我是廣告 請繼續往下閱讀
町田啓太今天是第2次訪台，這趟主要是舉辦粉絲見面會，他表示是因為上次來台宣傳電影《勿說是推理》，粉絲問過他：「我該怎樣才能見到你呢？」所以才決定來台會粉絲，町田啓太說：「好像就只有辦見面會，才有機會見到大家，所以我今天是來赴約的，希望明天來的人可以喜歡我的演出，我也會全心投入，期待見到大家！」
想到早上粉絲接機的狀況，有粉絲高舉「町田啓太，我一輩子都支持你」以及紅布條，他笑說：「看到紅布條很開心，就想到學生時期表現很好的學生，都會收到這種布條，大家花時間準備這些，能再來到台灣非常開心。」特別是還有人寫上「群馬王子」的字，町田啓太羞喊：「大家真的都很熟悉耶，連我的出生都很清楚，連地區都寫出來了，這樣好像不能亂做壞事了。」
因為日本、台灣溫差大，他一抵台後就吃到水餃、滷肉飯、蛤蜊雞湯，「飛機上的冷氣很冷，我來之前日本很低溫，我滿怕溫差的關係造成身體不適，但來了後吃到這些，很熱很舒服。」也表示有機會的話想去泡溫泉，體驗台灣的文化。
很崇拜謝盈萱 早把《影后》加到最愛清單
明天就是台灣一年一度的金馬獎，町田啓太知道最近很多台、日合作的電影，特別喜歡邱澤、謝盈萱主演的電影《誰先愛上他的》，「裡面還有動畫，音樂、劇本、演員都很好，最後一幕舞台劇的地方，我看完不知不覺的流淚，很新的衝擊、不一樣的感覺」。
講到謝盈萱，記者推薦他《影后》以及劇中的鍾欣凌經典台詞「是我先看到的」，媒體解釋如果指著粉絲說這句話，大家會很開心，他邊學邊表示：「好我知道了！」也聽到歌迷想聽到他說「我會常常來」，町田啓太說明天一定會說給大家聽，「我等等會練！」此外，剪了新髮型的他還練習了「新髮型，好看嗎？喜歡嗎？」的中文，發音標準，粉絲可以好好期待。
說到髮型，其實町田啓太之前都是中長髮，是近日為了新戲的角色而改變造型，「不是因為我想換，是為了配合要拍的角色去換，我對髮型沒有特別注重，什麼髮型都可以。不好意思讓大家習慣了之後我卻剪掉，因為拍完一部劇後又有不同的要求，大家可能需要有心理準備，不過這次我會保持短髮久一點，暫時不會再留長了。」也賣關子說這部作品很快問世，「可能過一段時間，大家就會看到我準備的那齣戲了」，要大家敬請期待。
町田啓太介紹 會跳舞演戲、還考到超多證照
今年34歲的町田啓太是一名日本演員，隸屬「LDH JAPAN」的劇團EXILE，跟AKIRA是同門。他從小就喜歡交通工具，憧憬成為飛行員，所以國中畢業後就進入日本航空第二高等學校就讀，高中時期接觸到舞蹈，因此擔任舞蹈部的隊長。由於視力問題，讓他成為飛行員的夢想難上加難，於是在高二決定學習飛機結構等相關知識的機械課程。
他也希望取得體育教師資格、教學舞蹈，因此進入日本體育大學就讀。大學期間，他參加了舞蹈社團，在活動中被專業舞者發掘，因此成為EXPG東京校的學生，並接受舞蹈和演技訓練。2010年8月，他從約2000人中脫穎而出，通過「第3屆劇團EXILE選拔」；同年12月，他參演舞台劇《鐵拳對鋼拳》以演員身分正式出道；直到2020年跟赤楚衛二共演BL劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》、Netflix《今際之國的闖關者》廣被台灣觀眾熟知；去年（2023）在Netflix的真人版《幽遊白書》飾演「小閻王」，表現也掀起討論。
雖然無緣當上飛行員，但町田啓太有考到航空特殊無線電證照，但他證照不只一張，還考取陸上特殊無線電和瓦斯焊接的資格；而他從小學到國中亦學過劍道，所以也擁有劍道二段資格。