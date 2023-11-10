町田啓太來台1／懶爭遺產只要5籠小籠包　見1籠10顆：完了吃不下

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對於台灣的印象，他表示一直都知道在地人非常熱情，沒想到親自體驗到粉絲的愛後，町田啓太說：「我第一次來台，機場有粉絲等我，反應很好，又熱情呼喊，台灣真的很溫煖，不只氣候，人情味也是！」那有沒有為了來台做功課？町田啓太立即回應：「當然！」除了要去逛夜市，也要吃到在地小籠包。
記者詢問町田啓太的食量可吃幾籠？他不假思索回：「5籠。」記者提醒一籠有10顆，要確定耶？町田啓太聽到後一秒改口：「那有點沒辦法了！」不過心情上，「確實想吃掉這麼多啦」。
《勿說是推理》系列作品講述菅田將暉主演的自然捲爆炸頭大學生「久能整」遭遇各種事件，並從中解開遇到的人們各自心懷的種種煩惱，以及事件的謎團。電影版則是描寫造訪廣島的整（菅田將暉 飾），被捲入某個名門望族的遺產繼承事件，並發現其家族背後隱藏的驚人祕密；狩集理紀之助（町田啓太 飾）為了遺產，也是飽受折磨與困擾。
在《電影版 勿說是推理》中，町田啓太 為了捍衛遺產無所不用其極；現實生活中有沒有想捍衛的東西？他展現幽默表示：「現在的話，就是小籠包了。」發言逗樂全場。《電影版 勿說是推理》11月10日在台上映。
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