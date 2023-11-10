李多慧「今年最後一舞」哭慘了！哽咽：不捨台灣　落淚畫面好心疼

町田啓太來台1／懶爭遺產只要5籠小籠包　見1籠10顆：完了吃不下

記者陳雅蘭／台北報導

林志玲老公AKIRA的同門師弟町田啓太，為了參演的電影《電影版 勿說是推理》9日首度來台灣，他除了出席首映會，也積極受訪大力宣傳作品，町田啓太幽默的一面意外曝光。町田啓太直言這趟寶島行，一定要吃到小籠包，雖然不知道一籠有幾顆，直言先上5籠再說，豈料得知要吃掉50顆，立即退縮喊：「一籠10顆？那有點沒辦法了！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲町田啓太來台宣傳《電影版 勿說是推理》。（圖／記者朱永強攝）
▲町田啓太（右）說要吃5籠小籠包，嚇到一旁的翻譯。（圖／記者朱永強攝）
町田啓太為了第一次的寶島行勤學中文，講完「大家好我是町田啓太」後，翻譯也教他新的，町田啓太現學現賣：「謝謝大家。」問及學了中文多久？町田啓太透露光是自我介紹就練習數次，「其他中文對我來說很困難」。

對於台灣的印象，他表示一直都知道在地人非常熱情，沒想到親自體驗到粉絲的愛後，町田啓太說：「我第一次來台，機場有粉絲等我，反應很好，又熱情呼喊，台灣真的很溫煖，不只氣候，人情味也是！」那有沒有為了來台做功課？町田啓太立即回應：「當然！」除了要去逛夜市，也要吃到在地小籠包。

記者詢問町田啓太的食量可吃幾籠？他不假思索回：「5籠。」記者提醒一籠有10顆，要確定耶？町田啓太聽到後一秒改口：「那有點沒辦法了！」不過心情上，「確實想吃掉這麼多啦」。

▲町田啓太來台宣傳《電影版 勿說是推理》。（圖／記者朱永強攝）
▲町田啓太來台宣傳《電影版 勿說是推理》。（圖／記者朱永強攝）
《勿說是推理》系列作品講述菅田將暉主演的自然捲爆炸頭大學生「久能整」遭遇各種事件，並從中解開遇到的人們各自心懷的種種煩惱，以及事件的謎團。電影版則是描寫造訪廣島的整（菅田將暉 飾），被捲入某個名門望族的遺產繼承事件，並發現其家族背後隱藏的驚人祕密；狩集理紀之助（町田啓太 飾）為了遺產，也是飽受折磨與困擾。

在《電影版 勿說是推理》中，町田啓太 為了捍衛遺產無所不用其極；現實生活中有沒有想捍衛的東西？他展現幽默表示：「現在的話，就是小籠包了。」發言逗樂全場。《電影版 勿說是推理》11月10日在台上映。

更多町田啓太來台新聞：
町田啓太來台2／原地燙爆炸頭！當場出賣菅田將暉分身：造型120分

町田啓太來台3／爆料菅田將暉愛講垃圾話　承認不動腦遺產搶輸人

直擊／千人在西門町堵町田啓太！人群中竟然驚見「菅田將暉」

町田啓太來台灣了！《30歲處男》變長髮花美男　大讚台妹有夠暖

▲町田啓太（中）在《電影版 勿說是推理》飾演狩集理紀之助。（圖／車庫娛樂）
▲▼町田啓太（中）在《電影版 勿說是推理》飾演狩集理紀之助。（圖／車庫娛樂）
▲▼千人擠爆西門町，只為看町田啓太本人。（圖／記者羅凌筠攝、車庫娛樂）
 
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁

町田啓太來台2／原地燙爆炸頭！當場出賣菅田將暉分身：帥度120分

町田啓太來台3／爆料菅田將暉愛講垃圾話　承認不動腦遺產搶輸人

直擊／千人在西門町堵町田啓太！人群中竟然驚見「菅田將暉」

町田啓太來台灣了！《30歲處男》變長髮花美男　大讚台妹有夠暖

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞