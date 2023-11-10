町田啓太來台2／原地燙爆炸頭！當場出賣菅田將暉分身：帥度120分

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片中，町田啓太的眼鏡是基本配備，他過往也鮮少在公眾場合戴眼鏡示人，粉絲對此感到滿滿新鮮感，他表示：「我本人有在戴眼鏡，對戴眼鏡這件事沒違和感也很習慣。我為了接近原作角色，之助的眼鏡就很細長，但我也因為眼鏡戴習慣，有時覺得太習慣想到怎麼沒有戴，就馬上戴回去。」他給之助外貌100分評價，笑說：「因為他很努力了！」那町田啓太的長相呢？他則害羞自認只有50分。
《勿說是推理》系列作品的男主角特色就是爆炸頭，問及町田啓太願為角色造型的犧牲程度，他表示：「現在馬上就可以燙（爆炸頭）！」還搞笑出賣後方的工作人員：「他也有燙，電影上映前就燙了，好幾個月了！」被抖出的工作人員不知所措，只好向媒體鞠躬，記者再問：「那這造型也給100分嗎？」他笑回：「沒有，這有120分！」
町田啓太跟柴咲幸、萩原利久、原菜乃華片中飾演兄弟姐妹，他拍戲時也會想到跟姊姊、妹妹的互動，「我是國中才有手機，那是我姊姊用過的，她不用給我用，是一台粉紅色的手機，之後就換給妹妹用，妹妹也覺得還不錯用」，町田啓太也說傳承之前，一定會先把手機裡的簡訊、照片刪光光；記者表示：「手機用了2代都沒壞掉？也是滿厲害！」町田啓太自豪：「對！因為我本身很愛惜物品，傳了2代都不會壞要歸功於我！」
聊到姊弟妹互動，不免好奇衣服是否也會用傳承的方式？町田啓太笑說衣服有分男女款式，或許可能某部分有，「但我忘記了，應該都是穿新的吧？男生的是新衣，妹妹應該會穿到姊姊的」。《電影版 勿說是推理》已在台上映。
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