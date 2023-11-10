町田啓太來台3／爆料菅田將暉愛講垃圾話　承認不動腦遺產搶輸人

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片中為了爭遺產，町田啓太、柴咲幸、萩原利久、原菜乃華4人分別被配到一個倉庫；但現實生活中的町田啓太家裡則沒有倉庫，他說因為住的土地偏小，要有倉庫不容易，「但我衣櫃的衣服都是滿出來的狀況，衣服很多」。
電影中，大家為了遺產花盡腦力解謎；町田啓太自認不擅長猜題，也沒玩過密室逃脫，但他稱讚菅田將暉真的厲害，對方也常去密室逃脫，「希望有一天我也能跟菅田將暉一起去，但我覺得我不會推理，去的話應該會扯後腿。」
記者請町田啓太列出「誰最聰明排行榜」，他害怕表示：「會惹怒大家吧！」結果還是默默條列，第一名有2位，分別是菅田將暉跟柴咲幸；第二名是松下洸平；第三名就是「包含我在內，大家都差不多啦」。町田啓太笑說雖然比腦力輸人，但體力「不輸大家」，自豪表示：「我就是以體魄撐到現在的！」
聊到推理，難免會被懷疑，但町田啓太在任何情況下，是屬於被誤會就要解釋到底的個性，「基本上，我是會證明自己清白的人，沒做壞事就會證明。」他認為當演員，也須具備思考問題的能力，若遇到無法解決的疑問，雖然曾有過「好麻煩喔算了」的情形，但最終還是會想辦法理解問題、找出答案。
訪問過程中，能明顯感受到町田啓太對菅田將暉的敬佩與喜愛 ，他開心分享與大家工作時的深刻互動，「隨著時間相處越長越熱絡，這都歸功於菅田將暉，他會丟話題讓我們活絡。比如原菜乃華會問松下洸平『這台詞怎麼記？』松下洸平就會問菅田將暉要怎麼記，菅田將暉就會說我就是『把台詞挪到我身體裡』，松下洸平卻說『我是把它吃進去』這樣戲弄，原菜乃華就會說『真假太厲害了？』結果問我的呢，我就不知道我要戲弄還是要認真回答，滿多像這樣的時候，跟柴咲幸也是，最後圈圈就越來越大」。
町田啓太提到大家拍攝到最後變成一家人，私下很常聚餐吃飯，他把一切歸功於菅田將暉愛帶動氣氛，「他會真誠對待每一個人，柴咲幸也會捉弄我，讓現場氣氛很融洽」。《電影版 勿說是推理》已在台上映。
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