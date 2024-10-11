日本男星町田啓太將於11月23日來台舉辦粉絲見面會，門票明天中午開賣，他今（11）日下午抽空接受台灣媒體視訊訪問宣傳，大秀中文「妳很漂亮」，希望詞彙到時能派上用場，還爆雷劇透要大家這陣子多聽《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》的片尾曲〈Good Love Your Love〉，屆時或許會有「意想不到的驚喜」。
町田啓太介紹 年紀輕輕就考取很多資格證
町田啓太今年34歲，是日本的男演員，隸屬「LDH JAPAN」的劇團EXILE，跟AKIRA是同門。他從小就喜歡交通工具，憧憬成為飛行員，所以國中畢業後就進入日本航空第二高等學校就讀，高中時期接觸到舞蹈，因此擔任舞蹈部的隊長。由於視力問題，讓他成為飛行員的夢想更加困難，於是在高二決定學習飛機結構等相關知識的機械課程。
他也希望取得體育教師資格、教授舞蹈，因此進入日本體育大學就讀。在大學期間，他參加了舞蹈社團，在活動中被專業舞者發掘，因此成為EXPG東京校的學生，並接受舞蹈和演技訓練。2010年8月，他從約2000人中脫穎而出，通過了「第3回劇團EXILE選拔」；同年12月，他參演舞台劇《鐵拳對鋼拳》以演員身分正式出道；直到2020年跟赤楚衛二共演BL劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》，廣被台灣觀眾熟知。
他從小學到國中學過劍道，所以也擁有劍道二段資格，此外，他也有考到航空特殊無線電、陸上特殊無線電和瓦斯焊接的資格。
中文現學現賣「妳很漂亮」 爆雷見面會亮點
町田啓太去年（2023）曾首度來台宣傳電影《電影版 勿說是推理》，他當時許願要去逛夜市、吞50顆小籠包，今天問及目標是否達成？他表示上次時間不夠，只有吃到火鍋，好在工作人員跟粉絲有幫他準備雞排、珍珠奶茶、鳳梨酥等夜市美食，一圓無法逛夜市的夢想，還笑說：「就是因為那時候吃太多，才沒辦法挑戰吃50顆小籠包！」許願這次來台開見面會時，有機會能夠挑戰。
雖然過去考取許多特殊證照，但最遺憾的是無法成為機師，他今天表示未來有時間的話，還是想完成夢想；記者問他要不要順便考中文檢定，方便跟台灣粉絲交流，他說：「我很想要學中文！」但只會「謝謝」跟簡單的自我介紹，請記者教學能跟粉絲互動的詞彙，他也現學現賣講說：「妳很漂亮！」希望到時不會忘記，能派上用場。
他這次的粉絲見面會，台灣是海外唯一一站，問及選擇台北的原因，町田啓太表示：「上次來台宣傳電影時，粉絲的熱情讓我很衝擊，沒想到台灣有那麼多粉絲在等著我，讓我對台灣留下很深刻的印象，所以很想要在台灣舉行見面會，而且當時有粉絲問我說『要怎麼樣才能見到你本人』，我就想了一下，因為我是演員，所以都是透過螢幕和大家見面，能跟大家現場見面的機會真的不多，尤其是海外更加困難，所以才想說剛好有機會也有時間，就想說可以舉辦見面會。」
町田啓太希望大家到時來參加見面會之前，要先聽過DEEP SQUAD演唱的《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》片尾曲〈Good Love Your Love〉，他笑說：「應該不算爆雷吧？不過還是請大家多多聽！」
町田啓太《KEITA MACHIDA FAN MEETING 2024 in TAIPEI》資訊
演出日期：2024年11月23日（六）17：00
演出地點：Legacy MAX
演出票價：2980元（全區座位席）、1490元（身障席）
售票時間：2024年10月12日（六）12：00
售票系統：ibon售票系統、全台7-11 ibon機台
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町田啓太今年34歲，是日本的男演員，隸屬「LDH JAPAN」的劇團EXILE，跟AKIRA是同門。他從小就喜歡交通工具，憧憬成為飛行員，所以國中畢業後就進入日本航空第二高等學校就讀，高中時期接觸到舞蹈，因此擔任舞蹈部的隊長。由於視力問題，讓他成為飛行員的夢想更加困難，於是在高二決定學習飛機結構等相關知識的機械課程。
他也希望取得體育教師資格、教授舞蹈，因此進入日本體育大學就讀。在大學期間，他參加了舞蹈社團，在活動中被專業舞者發掘，因此成為EXPG東京校的學生，並接受舞蹈和演技訓練。2010年8月，他從約2000人中脫穎而出，通過了「第3回劇團EXILE選拔」；同年12月，他參演舞台劇《鐵拳對鋼拳》以演員身分正式出道；直到2020年跟赤楚衛二共演BL劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》，廣被台灣觀眾熟知。
他從小學到國中學過劍道，所以也擁有劍道二段資格，此外，他也有考到航空特殊無線電、陸上特殊無線電和瓦斯焊接的資格。
中文現學現賣「妳很漂亮」 爆雷見面會亮點
町田啓太去年（2023）曾首度來台宣傳電影《電影版 勿說是推理》，他當時許願要去逛夜市、吞50顆小籠包，今天問及目標是否達成？他表示上次時間不夠，只有吃到火鍋，好在工作人員跟粉絲有幫他準備雞排、珍珠奶茶、鳳梨酥等夜市美食，一圓無法逛夜市的夢想，還笑說：「就是因為那時候吃太多，才沒辦法挑戰吃50顆小籠包！」許願這次來台開見面會時，有機會能夠挑戰。
雖然過去考取許多特殊證照，但最遺憾的是無法成為機師，他今天表示未來有時間的話，還是想完成夢想；記者問他要不要順便考中文檢定，方便跟台灣粉絲交流，他說：「我很想要學中文！」但只會「謝謝」跟簡單的自我介紹，請記者教學能跟粉絲互動的詞彙，他也現學現賣講說：「妳很漂亮！」希望到時不會忘記，能派上用場。
他這次的粉絲見面會，台灣是海外唯一一站，問及選擇台北的原因，町田啓太表示：「上次來台宣傳電影時，粉絲的熱情讓我很衝擊，沒想到台灣有那麼多粉絲在等著我，讓我對台灣留下很深刻的印象，所以很想要在台灣舉行見面會，而且當時有粉絲問我說『要怎麼樣才能見到你本人』，我就想了一下，因為我是演員，所以都是透過螢幕和大家見面，能跟大家現場見面的機會真的不多，尤其是海外更加困難，所以才想說剛好有機會也有時間，就想說可以舉辦見面會。」
町田啓太希望大家到時來參加見面會之前，要先聽過DEEP SQUAD演唱的《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》片尾曲〈Good Love Your Love〉，他笑說：「應該不算爆雷吧？不過還是請大家多多聽！」
町田啓太《KEITA MACHIDA FAN MEETING 2024 in TAIPEI》資訊
演出日期：2024年11月23日（六）17：00
演出地點：Legacy MAX
演出票價：2980元（全區座位席）、1490元（身障席）
售票時間：2024年10月12日（六）12：00
售票系統：ibon售票系統、全台7-11 ibon機台