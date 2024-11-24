台灣最近天氣變化大，降雨機率提高，這種天氣狀態下洗衣服，不但衣服容易曬不乾，甚至還會出現臭味，好困擾。一名高雄妹子北漂到台北工作了4年仍無法適應，求救陰天、雨天、室內晾衣服，衣服要怎麼曬才會香？《NOWnews》整理日本與台灣專家提供的5個洗衣、晾衣及烘衣技巧，能讓衣服加速晾乾，也不會出現異味。
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原PO在PTT發文，表示自己從高雄北漂4年，「至今還是無法適應曬棉被要看氣候的情況，住過西曬、直曬、室內曬的各種租屋，均深受衣服有機率會臭掉困擾」，大嘆她曬衣服有超過65%機率會臭掉，烘衣機則超過40%機率不香，好奇問：「明明台北人都香香的，不知道各位前輩是什麼解法呢？」
文章引發討論，過來人一致認為使用烘衣機的話，衣服烘完後一般都會很香，除非是洗劑放得不夠，但也有人附和說：「烘衣機真的有一個烘悶味 好臭！」一票南部北漂族都超有感，大嘆「 台北太濕無解，北漂族超有感」、「你要的味道一定要有陽光，台北很容易整整兩周沒太陽又飄雨」。
事實上，洗乾淨的衣服會出現臭味是孳生細菌的象徵。《NOWnews》整理日本洗滌達人松延友記及台灣家事達人陳映如的4個洗衣、晾衣及烘衣技巧，讓洗乾淨的衣服又乾又香。
🟡 洗衣：先泡過碳酸鈉再洗
陳映如指出，髒衣物拖愈久洗會愈臭，如果沒時間立刻清洗的話，可以在髒衣籃裡撒些小蘇打粉來除臭，但記得洗衣服前要把小蘇打粉拍掉。另外，也可以先把髒衣服泡過過碳酸鈉後再進洗衣機清洗，也能夠有效消毒除臭。
🟡 晾衣：拱形擺放，衣服乾得最快
晾衣服的擺放方式也很重要！松延友記指出，把較長的衣物如長褲、毛巾等掛在兩側，較短的衣物如內衣褲、襪子等掛中間，呈現拱形排列，這樣中間留出空間，空氣從這裡流過能夠產生上升氣流，將水分快速帶走，衣服能乾得最快。
🟡 晾衣：厚重衣物倒著掛
松延友記建議，刷毛帽T這類較厚的衣服不容易曬乾，建議可以倒過來曬，也就是用夾子夾住下擺，把衣服倒過來晾曬，讓衣物腋下處與身體處的布料不會重疊，更加更容易乾，最好再用另個夾子，分開衣服的兩面，更能加速厚重衣服中間的通風效果，乾得更快。
🟡 晾衣：除濕機加風扇輔助
陳映如指出，如果家中沒有烘衣機，又遇上陰天、雨天無法曬衣服的話，可以在室內晾衣服，並開啟除濕機，記得要關上門窗，以免吸入室外的濕氣，愈除愈濕，同時也可以搭配電風扇或循環扇，讓衣服更快乾。
🟡 烘衣：乾毛巾輔助乾衣
使用烘衣機當然是最快的方法，陳映如分享提高烘衣效能的方法，就是烘衣時放一條乾毛巾，用來幫忙吸水，就可以讓乾衣時間縮短。不過，要特別提醒的是，不是所有的衣服都可以丟烘衣機烘乾，要留意衣物的洗滌標籤，萬一把不能烘乾的衣服丟進烘衣機，可能會讓衣服縮水。
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原PO在PTT發文，表示自己從高雄北漂4年，「至今還是無法適應曬棉被要看氣候的情況，住過西曬、直曬、室內曬的各種租屋，均深受衣服有機率會臭掉困擾」，大嘆她曬衣服有超過65%機率會臭掉，烘衣機則超過40%機率不香，好奇問：「明明台北人都香香的，不知道各位前輩是什麼解法呢？」
文章引發討論，過來人一致認為使用烘衣機的話，衣服烘完後一般都會很香，除非是洗劑放得不夠，但也有人附和說：「烘衣機真的有一個烘悶味 好臭！」一票南部北漂族都超有感，大嘆「 台北太濕無解，北漂族超有感」、「你要的味道一定要有陽光，台北很容易整整兩周沒太陽又飄雨」。
事實上，洗乾淨的衣服會出現臭味是孳生細菌的象徵。《NOWnews》整理日本洗滌達人松延友記及台灣家事達人陳映如的4個洗衣、晾衣及烘衣技巧，讓洗乾淨的衣服又乾又香。
🟡 洗衣：先泡過碳酸鈉再洗
陳映如指出，髒衣物拖愈久洗會愈臭，如果沒時間立刻清洗的話，可以在髒衣籃裡撒些小蘇打粉來除臭，但記得洗衣服前要把小蘇打粉拍掉。另外，也可以先把髒衣服泡過過碳酸鈉後再進洗衣機清洗，也能夠有效消毒除臭。
🟡 晾衣：拱形擺放，衣服乾得最快
晾衣服的擺放方式也很重要！松延友記指出，把較長的衣物如長褲、毛巾等掛在兩側，較短的衣物如內衣褲、襪子等掛中間，呈現拱形排列，這樣中間留出空間，空氣從這裡流過能夠產生上升氣流，將水分快速帶走，衣服能乾得最快。
🟡 晾衣：厚重衣物倒著掛
松延友記建議，刷毛帽T這類較厚的衣服不容易曬乾，建議可以倒過來曬，也就是用夾子夾住下擺，把衣服倒過來晾曬，讓衣物腋下處與身體處的布料不會重疊，更加更容易乾，最好再用另個夾子，分開衣服的兩面，更能加速厚重衣服中間的通風效果，乾得更快。
🟡 晾衣：除濕機加風扇輔助
陳映如指出，如果家中沒有烘衣機，又遇上陰天、雨天無法曬衣服的話，可以在室內晾衣服，並開啟除濕機，記得要關上門窗，以免吸入室外的濕氣，愈除愈濕，同時也可以搭配電風扇或循環扇，讓衣服更快乾。
🟡 烘衣：乾毛巾輔助乾衣
使用烘衣機當然是最快的方法，陳映如分享提高烘衣效能的方法，就是烘衣時放一條乾毛巾，用來幫忙吸水，就可以讓乾衣時間縮短。不過，要特別提醒的是，不是所有的衣服都可以丟烘衣機烘乾，要留意衣物的洗滌標籤，萬一把不能烘乾的衣服丟進烘衣機，可能會讓衣服縮水。