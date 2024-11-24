美國亞利桑那大學微生物學者曾經對洗衣機細菌進行研究，發現3年沒有清潔的洗衣機，含菌量高達70幾萬，是馬桶的500倍以上。直立式洗衣機滿水後加過氯酸鈉或市售洗衣槽清潔劑，按下清洗就搞定，那滾筒式洗衣機該怎麼清？使用可除霉、殺蟑、漂白衣物的「萬用神物」次氯酸鈉（漂白水）就能搞定，一次成本不到25元，完美清潔比例、步驟一次看。
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🟡 滾筒洗衣機清潔劑比例
◾100ml次氯酸鈉（漂白水）搭400ml水
提到居家萬用清潔神物，近期一般人都會想到「過碳酸鈉」，但為什麼清潔滾筒洗衣機不用過碳酸鈉呢？專家指出，清潔劑有分氯系與氧系，俗稱漂白水的次氯酸鈉是氯系，過碳酸鈉則是氧系清潔劑，氧系清潔劑需要大量的水及長時間浸泡，清潔效果才好。如果以全聯販售的次氯酸鈉（漂白水）2000ml約50元計算，每次用量100ml計算，每次清潔成本只要2.5元、不到3元。
而次氯酸鈉鹼性濃度比氧系清潔劑高，可以徹底瓦解頑固霉菌，更重要的是，不用浸泡，適合用水量較少的滾筒式洗衣機。因此，家中若是直立式洗衣機，使用過碳酸鈉清潔是沒有問題的。
🟡 滾筒洗衣機清潔步驟
步驟一：把濾網、洗劑盒拆下清洗，若不能拆，可用擦拭的。滾筒洗衣機開口處的膠條也要翻開擦拭。
步驟二：把調配好的次氯酸鈉水倒進洗劑盒，按下「槽洗淨」，如果沒有槽洗淨功能，可選標準洗衣模式。建議清洗時間至少要20分鐘，清潔效果才會好。
步驟三：次氯酸鈉（漂白水）味道比較刺鼻，完成步驟二清潔後，可以再啟動一次標準洗衣模式降低氣味。
步驟四：清潔完成後，可用乾布把筒內、膠條都擦乾，並且打開蓋子保持通風，如果怕異物亂入，至少要開啟1至2小時再關閉。
滾筒洗衣機多久要清潔呢？專家建議，每個月至少要清洗1次。而且要注意洗衣精或衣物柔軟精別倒太多，也不要把洗衣槽當洗衣籃丟髒衣服，這樣才能降低洗衣機發霉、滋生細菌的機會。
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🟡 滾筒洗衣機清潔劑比例
◾100ml次氯酸鈉（漂白水）搭400ml水
提到居家萬用清潔神物，近期一般人都會想到「過碳酸鈉」，但為什麼清潔滾筒洗衣機不用過碳酸鈉呢？專家指出，清潔劑有分氯系與氧系，俗稱漂白水的次氯酸鈉是氯系，過碳酸鈉則是氧系清潔劑，氧系清潔劑需要大量的水及長時間浸泡，清潔效果才好。如果以全聯販售的次氯酸鈉（漂白水）2000ml約50元計算，每次用量100ml計算，每次清潔成本只要2.5元、不到3元。
而次氯酸鈉鹼性濃度比氧系清潔劑高，可以徹底瓦解頑固霉菌，更重要的是，不用浸泡，適合用水量較少的滾筒式洗衣機。因此，家中若是直立式洗衣機，使用過碳酸鈉清潔是沒有問題的。
🟡 滾筒洗衣機清潔步驟
步驟一：把濾網、洗劑盒拆下清洗，若不能拆，可用擦拭的。滾筒洗衣機開口處的膠條也要翻開擦拭。
步驟二：把調配好的次氯酸鈉水倒進洗劑盒，按下「槽洗淨」，如果沒有槽洗淨功能，可選標準洗衣模式。建議清洗時間至少要20分鐘，清潔效果才會好。
步驟三：次氯酸鈉（漂白水）味道比較刺鼻，完成步驟二清潔後，可以再啟動一次標準洗衣模式降低氣味。
步驟四：清潔完成後，可用乾布把筒內、膠條都擦乾，並且打開蓋子保持通風，如果怕異物亂入，至少要開啟1至2小時再關閉。
滾筒洗衣機多久要清潔呢？專家建議，每個月至少要清洗1次。而且要注意洗衣精或衣物柔軟精別倒太多，也不要把洗衣槽當洗衣籃丟髒衣服，這樣才能降低洗衣機發霉、滋生細菌的機會。