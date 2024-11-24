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▲2024世界12強棒球進入尾聲，有網友發現12強賽魔咒，只要遇到晚接午賽程的國家都落敗，其中委內瑞拉就遇到2次。（圖／記者葉政勳攝）

▲中華隊在12強所有賽事當中完美閃過「晚接午」的賽程安排，一路發揮美技挺進冠軍賽。（圖／記者葉政勳攝）

世界棒球12強賽今（24）日正式進入尾聲，下午美國打贏委內瑞拉拿下季軍之後，今晚由台灣對上日本上演「台日大戰」，許多球迷都引領期盼中華隊能拿下冠軍。然而隨著賽事到了最後，有球迷就發現「引起熱烈討論，其中中華隊從未有該情況出現，完美閃過魔咒！一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「恭喜中華隊打進冠軍戰，是史上最佳成績，將要繼續往前推進巔峰，貼文曝光後，不少球迷紛紛回應、「反觀中華隊預賽主場優勢，複賽都閃過晚接午的賽程，真的是天助我也！」回顧本屆12強賽事，從小組賽一路到複賽，，而本來如果中華隊打季軍賽的話，可能會面臨晚接午的情況，目前中華隊與日本隊正在上演「台日大戰」，三局下結束目前還是0比0，誰能拿下2024世界棒球12強賽的冠軍，全球都在關注！請大家打開直播、電視一起為中華隊應援，見證中華隊創造奇蹟的一刻。