世界棒球12強賽今（24）日正式進入尾聲，下午美國打贏委內瑞拉拿下季軍之後，今晚由台灣對上日本上演「台日大戰」，許多球迷都引領期盼中華隊能拿下冠軍。然而隨著賽事到了最後，有球迷就發現「棒球12強賽有可怕的魔咒，舉凡在本次賽程被安排到晚接午的國家，每一場球賽都輸」引起熱烈討論，其中中華隊從未有該情況出現，完美閃過魔咒！
一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「恭喜中華隊打進冠軍戰，是史上最佳成績，將要繼續往前推進巔峰，不過後來發現12強可怕的魔咒，只要是晚接午的賽程每個國家都輸掉比賽.....包括預賽跟複賽有8場的晚接午，全部都輸掉，所以我們WBC晚接午輸得不冤啊！」
貼文曝光後，不少球迷紛紛回應「晚接午的賽程真的太硬了，運動員休息不足真的是大忌」、「晚接午真的很可怕，根本沒有休息幾小時，身體都還沒恢復就又上場」、「委內瑞拉複賽第三場就是晚接午，他們可以差一分已經很強了，有時候運氣也是實力的一種」、「反觀中華隊預賽主場優勢，複賽都閃過晚接午的賽程，真的是天助我也！」
棒球12強魔咒沒人破除！8場「晚接午」國家全部落敗
回顧本屆12強賽事，從小組賽一路到複賽，一共有8場「晚接午」的比賽，其中包括委內瑞拉遇到2次、多明尼加1次、波多黎各1次、荷蘭1次、澳洲2次、美國1次，結果最後沒有一個國家能夠破除這個魔咒，8場比賽全部都由「晚接午」的國家落敗。
而中華隊因為小組賽在台灣大巨蛋打具備主場優勢，而在複賽東京巨蛋時，B組第一的賽程為「午午晚」，都完美閃過晚接午的地獄賽程，而本來如果中華隊打季軍賽的話，可能會面臨晚接午的情況，但因為打進冠軍戰，因此連續兩天都是晚上的賽程。
目前中華隊與日本隊正在上演「台日大戰」，三局下結束目前還是0比0，誰能拿下2024世界棒球12強賽的冠軍，全球都在關注！請大家打開直播、電視一起為中華隊應援，見證中華隊創造奇蹟的一刻。
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回顧本屆12強賽事，從小組賽一路到複賽，一共有8場「晚接午」的比賽，其中包括委內瑞拉遇到2次、多明尼加1次、波多黎各1次、荷蘭1次、澳洲2次、美國1次，結果最後沒有一個國家能夠破除這個魔咒，8場比賽全部都由「晚接午」的國家落敗。
而中華隊因為小組賽在台灣大巨蛋打具備主場優勢，而在複賽東京巨蛋時，B組第一的賽程為「午午晚」，都完美閃過晚接午的地獄賽程，而本來如果中華隊打季軍賽的話，可能會面臨晚接午的情況，但因為打進冠軍戰，因此連續兩天都是晚上的賽程。
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