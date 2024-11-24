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▲▲日本讀賣巨人王牌戶鄉翔征，將是中華隊爭冠的最大障礙。（圖／美聯社／達志影像）

▲世界棒球12強中華隊先發投手林昱珉。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

▲中華隊以8:2擊敗美國隊順利取得東京複賽第一場勝利。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.22）

2024年第三屆世界棒球12強賽，中華隊本屆在東京舉辦的超級循環賽戰績為1勝2敗，靠著對戰優質率晉級冠軍戰，創隊史最佳紀錄，昨天四強第三戰以6：9不敵日本，今晚18：00將再度和同樣的對手對戰，爭奪隊史12強首冠，此役由戶鄉翔征。2024年世界棒球12強賽超級循環賽進入尾聲，中華隊將明（23）日迎戰世界排名第一的日本武士隊。中華隊確定推派王牌左投林昱珉，扛起抗日的先發重任，將對決日本投手戶鄉翔征。林昱珉，首戰面對宿敵南韓主投4又2/3局被敲2支安打失掉2分，投出3次三振和1次保送，率領中華隊以6：3拿下勝利。戶鄉翔征則在預賽對上多明尼加之戰先發，4局送出6次三振，被打5支安打中有4支長打，丟掉2分。：大勢（巨人）、隅田知一郎（西武）、高橋宏斗（中日）、戶鄉翔征（巨人）、早川隆久（樂天）、才木浩人（阪神）、藤平尚真（樂天）、鈴木昭汰（羅德）、清水達也（中日）、鈴木翔天（樂天）、北山亘基（日本火腿）、橫山陸人（羅德）、井上温大（讀賣巨人）。：古賀悠斗（西武）、坂倉將吾（廣島）、佐藤都志也（羅德）：牧秀悟（DeNA）、源田壯亮（西武）、栗原陵矢（軟銀）、紅林弘太郎（歐力士）、小園海斗（廣島）、清宮幸太郎（北海道日本火腿鬥士）、村林一輝（東北樂天金鷲）：森下翔太（阪神）、五十幡亮汰（日本火腿）、佐野惠太（DeNA）、辰己涼介（樂天）、桑原將志（橫濱DeNA灣星）🇻🇪委內瑞拉：1勝2敗，得分13、失分15🇺🇸美國：1勝2敗，得分9、失分23📍A組委內瑞拉：4勝1敗美國：3勝2敗巴拿馬：3勝2敗（輸美國遭淘汰）墨西哥：2勝３敗荷蘭：2勝3敗波多黎各：1勝4敗📍B組中華隊：4勝1敗日本：5勝0敗韓國：3勝2敗澳洲：1勝4敗古巴：1勝4敗多明尼加：1勝4敗11/21 11:00 委內瑞拉(A1) vs. ⭐️中華隊(B2)11/21 18:00 日本(B1) vs. 美國(A2)11/22 11:00 ⭐️中華隊（B2） vs. 美國（A2）11/22 18:00 日本（B1） vs. 委內瑞拉（A1）11/23 11:00 委內瑞拉（A1） vs. 美國（A2）11/23 18:00 日本（B1）vs. ⭐️中華隊（B2）⚾️：林昱珉 #45、江國豪 #12、郭俊麟 #16、陳冠宇 #17、林凱威 #18、張奕 #19、陳柏清 #20、吳俊偉 #21、陳冠偉 #59、王志煊 #64、黃恩賜 #64、黃子鵬 #69、莊昕諺 #71。林家正 #27、吉力吉撈·鞏冠 #4、戴培峰 #95張政禹 #9、李凱威 #25、潘傑楷 #35、岳東華 #58、林立 #83、朱育賢 #85、江坤宇 #90。邱智呈 #14、陳傑憲 #24、曾頌恩 #32、林安可 #77、陳晨威 #98。委內瑞拉(A1)、美國(A2)、日本(B1)、中華隊(B2)