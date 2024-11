我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▲日本讀賣巨人王牌戶鄉翔征,將是中華隊爭冠的最大障礙。(圖/美聯社/達志影像)

▲世界棒球12強中華隊先發投手林昱珉。(圖/記者葉政勳攝 , 2024.11.13)

▲中華隊以8:2擊敗美國隊順利取得東京複賽第一場勝利。(圖/記者葉政勳攝 , 2024.11.22)

2024年第三屆世界棒球12強賽,中華隊本屆在東京舉辦的超級循環賽戰績為1勝2敗,靠著對戰優質率晉級冠軍戰,創隊史最佳紀錄,昨天四強第三戰以6:9不敵日本,今晚18:00將再度和同樣的對手對戰,爭奪隊史12強首冠,此役由戶鄉翔征。2024年世界棒球12強賽超級循環賽進入尾聲,中華隊將明(23)日迎戰世界排名第一的日本武士隊。中華隊確定推派王牌左投林昱珉,扛起抗日的先發重任,將對決日本投手戶鄉翔征。林昱珉,首戰面對宿敵南韓主投4又2/3局被敲2支安打失掉2分,投出3次三振和1次保送,率領中華隊以6:3拿下勝利。戶鄉翔征則在預賽對上多明尼加之戰先發,4局送出6次三振,被打5支安打中有4支長打,丟掉2分。:大勢(巨人)、隅田知一郎(西武)、高橋宏斗(中日)、戶鄉翔征(巨人)、早川隆久(樂天)、才木浩人(阪神)、藤平尚真(樂天)、鈴木昭汰(羅德)、清水達也(中日)、鈴木翔天(樂天)、北山亘基(日本火腿)、橫山陸人(羅德)、井上温大(讀賣巨人)。:古賀悠斗(西武)、坂倉將吾(廣島)、佐藤都志也(羅德):牧秀悟(DeNA)、源田壯亮(西武)、栗原陵矢(軟銀)、紅林弘太郎(歐力士)、小園海斗(廣島)、清宮幸太郎(北海道日本火腿鬥士)、村林一輝(東北樂天金鷲):森下翔太(阪神)、五十幡亮汰(日本火腿)、佐野惠太(DeNA)、辰己涼介(樂天)、桑原將志(橫濱DeNA灣星)🇻🇪委內瑞拉:1勝2敗,得分13、失分15🇺🇸美國:1勝2敗,得分9、失分23📍A組委內瑞拉:4勝1敗美國:3勝2敗巴拿馬:3勝2敗(輸美國遭淘汰)墨西哥:2勝3敗荷蘭:2勝3敗波多黎各:1勝4敗📍B組中華隊:4勝1敗日本:5勝0敗韓國:3勝2敗澳洲:1勝4敗古巴:1勝4敗多明尼加:1勝4敗11/21 11:00 委內瑞拉(A1) vs. ⭐️中華隊(B2)11/21 18:00 日本(B1) vs. 美國(A2)11/22 11:00 ⭐️中華隊(B2) vs. 美國(A2)11/22 18:00 日本(B1) vs. 委內瑞拉(A1)11/23 11:00 委內瑞拉(A1) vs. 美國(A2)11/23 18:00 日本(B1)vs. ⭐️中華隊(B2)⚾️:林昱珉 #45、江國豪 #12、郭俊麟 #16、陳冠宇 #17、林凱威 #18、張奕 #19、陳柏清 #20、吳俊偉 #21、陳冠偉 #59、王志煊 #64、黃恩賜 #64、黃子鵬 #69、莊昕諺 #71。林家正 #27、吉力吉撈·鞏冠 #4、戴培峰 #95張政禹 #9、李凱威 #25、潘傑楷 #35、岳東華 #58、林立 #83、朱育賢 #85、江坤宇 #90。邱智呈 #14、陳傑憲 #24、曾頌恩 #32、林安可 #77、陳晨威 #98。委內瑞拉(A1)、美國(A2)、日本(B1)、中華隊(B2)