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▲臺北市長蔣萬安和球迷們一起為中華隊加油。（圖／翻攝臺北市政府體育局官網）

▲11/24 12強台日冠軍賽，啦啦隊女孩慈妹將前往新北市民廣場的直播派對，和現場球迷一起應援。（圖／記者葉政勳攝 ）

▲網路瘋傳Hami Video電視館體驗1天序號，輸入「2024win」就能免費觀看24小時，用在今天冠軍戰開通是絕佳時機。（圖／手機截圖）

2024年第三屆世界12強棒球錦標賽中華隊力克各國強敵，複賽先是奪下21年來對戰美國首勝，更暌違32年勇闖一級賽事金牌戰，讓中華隊隊史最佳成績再推新高，明（24）日晚上6點將再次對決日本隊。《NOWnews》整理全台縣市有舉辦大螢幕直播派對的13處現場，其中包含台北、新北、桃園、新竹縣都還有啦啦隊到場應援，讓全台球迷即便不能到東京，也能在台灣一起展現強力「臺式應援」。2024年第三屆世界棒球12強賽，中華隊本屆預賽以4勝1負打進東京的超級循環賽，22日對決美國，終場以8:2擊敗美國，為臺灣4強複賽的首場勝利，昨（23）日和日本交手，6，今（24）將再度迎戰日本，準備爭奪冠軍。全台各縣市積極趕搭這股棒球熱潮，紛紛舉辦戶外轉播派對，讓球迷可一起大聲應援。臺北市政府體育局將於11月24日在台北市府大樓一樓中庭架設250吋的LED大螢幕，直播冠軍戰，由蔣萬安市長與「，現場也會免費發放限量加油棒、小國旗及國旗紋身貼紙等應援小物。11月24日最終決賽，16：30開放進場，18:00冠軍賽開打。歡慶中華隊闖進12強冠軍賽， 新光三越台北信義新天地A8戶外電視牆（面對香堤廣場）將於11/24晚上6點全程轉播冠軍賽事。11/24在新北市民廣場舉辦直播派對，現場六面巨型LED大螢幕(含轉運站)同步放送，由阿努主持，以及專業啦啦隊女孩Fubon Angels合力帶領，打造東京巨蛋第二現場。之前體育局預告，中華隊若奪得前三名，新北市將推出免費活動包含棒球課程、球員密技養成體驗、運動中心體適能、游泳免費及富邦悍將棒球隊新球季首場賽事限量免費入場等，另外，線上應援留言分享助攻中華隊，還可抽台北到東京雙人來回機票，各項十二強棒球賽直播派對詳細資訊請密切注意「新北運動聚點粉絲團」。11/24晚間6時於桃園市府府前廣場架設500吋超大LED螢幕舉辦中華隊對戰日本隊戶外直播派對。開賽前1小時互動區有控球大師、強棒出擊、棒球神通活動，完成體驗任務即可兌換「𝗖𝗼𝗺𝗲 𝗧𝗼𝗴𝗲𝘁𝗵𝗲𝗿」限量應援毛巾。開賽前30分鐘有有獎徵答活動，現場還會有樂天女孩全力應援。11/24在新竹縣立體育館舉辦直播派對，邀請慕獅女孩Muse Girls一起看比賽，賽事晚間6時開打，預計下午4時開放民眾免費入場。市府表示，新竹縣立體育館球場中央正上方巨幅大螢幕，面向四面觀眾席，可以給球迷優質的看球體驗，周邊有停車場、Youbike、公車站點等，歡迎民眾搭乘大眾運輸工具前來，11/24於宜蘭運動公園及羅東運動公園光電球場同步舉辦世界棒球12強賽戶外實況轉播中，球迷可透過300吋大型電視牆一同為中華隊加油。11/24在台中府前廣場辦理賽事直播，邀民眾一起到場觀看1300吋大螢幕直播，建議搭乘捷運或臺灣大道專用道公車於「市政府站」下車，或搭乘其他行經市政大樓周邊的公車，也可利用公共自行車iBike前往。南投縣政府於11/24日下午5時30分起在縣民廣場舉辦戶外加油會與賽事實況轉播。縣長許淑華特別邀請中華隊投手陳柏清曾經就讀的中興國中與中興高中棒球隊學弟們一同參與加油會。11/24 嘉義市政府特別規劃在中正公園辦理戶外轉播活動，歡迎球迷朋友穿上紅藍白應援。嘉義縣由民間在萬國戲院自辦，大林鎮公所加碼送出130份雞排，五點開始排隊，五點半發放雞排，同時現場將供應免費爆米花、熱茶飲品及豆花點心讓前來應援的民眾享用。11月24日下午6時，原本只永華國民運動中心廣場，冠軍賽加開轉播場次，新增新營綠都心公園，現場將架設大螢幕讓球迷齊聚一起為台灣隊加油。11月24日下午6時轉播，歡迎民眾搭捷運前往。屏東縣政府將在屏東西市場辦理台灣隊賽事轉播活動，11/24現場設有300吋大螢幕，完整轉播台灣賽事。如果想要在家觀看，網路上瘋傳一組Hami Video電視館體驗1天序號，只要輸入「2024win」就能免費觀看24小時，用在今天剛剛好。兌換路徑：登入HamiVideo後點擊左上角選單（三橫線圖示）>「優惠兌換」>輸入序號 「2024win」後送出，即可完成兌換。如果想成從一日球迷升級的話，其實也能多花點錢訂閱，支持賽事轉播，Hami Video有「12強棒球加油包」120天方案399元，使用雙11優惠方案365天為1111元還能再抽Hami Point 666點，中華電信5G客戶申辦年約方案可享每月79元優惠。