狂賀中華隊拿下12強棒球賽冠軍，全聯推金牌優惠「雞蛋買一送一」，婆媽一見雞蛋品牌秒暴動，愛好者大讚「高品質的蛋，煮半熟蛋吃看看就知道差別在哪裡了」，買一送一實在太划算。也有人分享，此牌雞蛋在家樂福也是買一送一。
原PO在臉書「我愛全聯-好物老實說」公開社團分享，「剛剛去全聯，看到上一位阿姨買了一盒木崗，店員提醒她，今天買一送一，阿姨請妳再去拿一盒喔！」她聽到後，馬上手刀搶兩盒結帳，笑說：「謝謝我們中華隊世界冠軍，二盒才108元，實在划算！」換算下來，一顆雞蛋不到6元。優惠即起至12月1日止、限時6天。
貼文引發討論， 一名愛好者分享說「常常買，屬於高品質的蛋，煮半熟蛋吃看看就知道差別在哪裡了」、「這蛋很棒呢，我今天下班也要來買」、「妳說了、我五點半下班就買不到了」。不過，也有網友點名「味全（蛋），不買」，但原PO補充強調木崗雞蛋和石安牧場同等級，就看自己在不在意味全這兩個字。
雞蛋買回家要放冰箱嗎？台北農產曾在臉書發文，冰箱門經常開開關關，因此避免將蛋放置於門邊的蛋架上，而是要整盒放入冰箱，並且將雞蛋鈍端（氣室）朝上，尖端朝下放置。
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貼文引發討論， 一名愛好者分享說「常常買，屬於高品質的蛋，煮半熟蛋吃看看就知道差別在哪裡了」、「這蛋很棒呢，我今天下班也要來買」、「妳說了、我五點半下班就買不到了」。不過，也有網友點名「味全（蛋），不買」，但原PO補充強調木崗雞蛋和石安牧場同等級，就看自己在不在意味全這兩個字。
雞蛋買回家要放冰箱嗎？台北農產曾在臉書發文，冰箱門經常開開關關，因此避免將蛋放置於門邊的蛋架上，而是要整盒放入冰箱，並且將雞蛋鈍端（氣室）朝上，尖端朝下放置。